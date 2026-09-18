Ύπνος: Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Το χαλαρωτικό ρόφημα που προτείνουν ειδικοί

Εάν αναζητάτε έναν απλό τρόπο να χαλαρώσετε στο τέλος της ημέρας, ίσως η λύση να βρίσκεται σε ένα ρόφημα που γνωρίζουμε από την παιδική μας ηλικία. Περιέχει θρεπτικά συστατικά που συνδέονται με διαδικασίες του οργανισμού οι οποίες σχετίζονται με τον ύπνο και τη χαλάρωση. Διατροφολόγοι εξηγούν τι μπορεί να προσφέρει ένα ποτήρι γάλα μετά το βραδινό και γιατί αξίζει να το εντάξετε στη βραδινή σας ρουτίνα.

Το ρόφημα που συνδέεται με καλύτερο ύπνο, σύμφωνα με ειδικούς

Πολλοί από εμάς έχουμε συνδέσει το γάλα με τη βραδινή χαλάρωση ήδη από την παιδική μας ηλικία. Ένα ζεστό ποτήρι γάλα πριν από τον ύπνο ήταν για χρόνια μια συνηθισμένη επιλογή, μέχρι που τη θέση του πήραν τσάγια, αφεψήματα και άλλα ροφήματα που θεωρούνται πιο κατάλληλα για το βράδυ.

Τι θα λέγατε όμως αν επιστρέφατε σε αυτή την παλιά, απλή συνήθεια; Διατροφολόγοι αποκαλύπτουν ότι το γάλα μπορεί να αποτελέσει καλή επιλογή μετά το βραδινό γεύμα, για όσους θέλουν να χαλαρώσουν και να προετοιμαστούν για έναν καλό ύπνο.

Γιατί το γάλα συμβάλλει σε έναν καλύτερο και πιο βαθύ ύπνο

Περιέχει τρυπτοφάνη

Παρέχει υδατάνθρακες, πρωτεΐνη και λιπαρά

Είναι πλούσιο σε ασβέστιο και μαγνήσιο

Προσφέρει βιταμίνη D

Έχει φυσική χαλαρωτική και ηρεμιστική δράση

Περιέχει τρυπτοφάνη

Έχετε ακούσει ποτέ ότι η γαλοπούλα φέρνει νύστα; Το ίδιο αμινοξύ που βρίσκεται στη γαλοπούλα και προκαλεί υπνηλία —η τρυπτοφάνη— εμπεριέχεται φυσικά και στο ζωικό γάλα. «Το γάλα περιέχει φυσικά τρυπτοφάνη, ένα απαραίτητο αμινοξύ που χρησιμοποιεί ο οργανισμός για την παραγωγή σεροτονίνης και μελατονίνης, δύο ενώσεων που εμπλέκονται άμεσα στον κύκλο ύπνου-αφύπνισης», εξηγεί η κλινική διατροφολόγος Katherine Brooking, M.S., RD.

Ο οργανισμός χρησιμοποιεί τρυπτοφάνη για να συνθέσει σεροτονίνη (έναν νευροδιαβιβαστή που σχετίζεται με τη διάθεση και τη χαλάρωση), η οποία στη συνέχεια μετατρέπεται σε μελατονίνη, στην ορμόνη που ρυθμίζει το βιολογικό μας ρολόι.

Παρέχει υδατάνθρακες, πρωτεΐνη και λιπαρά

Εκτός από υδατάνθρακες, το γάλα προσφέρει πρωτεΐνη και (ανάλογα με τον τύπο του) λιπαρά, τα οποία προάγουν το αίσθημα του κορεσμού. «Αυτό βοηθά στη διατήρηση της ισορροπίας του σακχάρου στο αίμα κατά τη διάρκεια της νύχτας, αποτρέποντας τις απότομες διακυμάνσεις που διακόπτουν τον ύπνο και περιορίζοντας τις λιγούρες», εξηγεί η διατροφολόγος Lauren Twigge, M.C.N., RDN, LD.

Επιπλέον, το γάλα περιέχει δύο είδη πρωτεΐνης: τον ορό γάλακτος και την καζεΐνη. Η καζεΐνη χωνεύεται με αργό ρυθμό, γεγονός που τη καθιστά ιδανική επιλογή πριν από τον ύπνο. «Για κάποιον που πεινάει πραγματικά μετά το βραδινό, μια μέτρια ποσότητα γάλακτος μπορεί να αποτρέψει τη δυσφορία του να κοιμηθεί με άδειο στομάχι», προσθέτει η Brooking.

Είναι πλούσιο σε ασβέστιο και μαγνήσιο

Το γάλα περιέχει μια σειρά από πολύτιμα μικροθρεπτικά συστατικά, όπως το μαγνήσιο και το ασβέστιο. «Ένα ποτήρι γάλα καλύπτει περίπου το 30% της Συνιστώμενης Ημερήσιας Πρόσληψης σε ασβέστιο, το οποίο βοηθά τον εγκέφαλο να αξιοποιήσει τη θρυπτοφάνη, αυξάνοντας τα επίπεδα μελατονίνης και υποστηρίζοντας τον βαθύτερο ύπνο», σημειώνει η Twigge.

Η διατροφολόγος Maggie Moon, M.S., RD, επισημαίνει επίσης έρευνες που συνδέουν την επαρκή πρόσληψη ασβεστίου με την καλύτερη ποιότητα ύπνου και τη μείωση των επιπέδων του στρες.

Προσφέρει βιταμίνη D

Το γάλα είναι συχνά εμπλουτισμένο με βιταμίνη D, ένα κρίσιμο θρεπτικό συστατικό που συνδέεται άμεσα με την ποιότητα του ύπνου. «Τα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D έχουν συσχετιστεί με μικρότερη διάρκεια ύπνου, κακή ποιότητα ύπνου και αυξημένο κίνδυνο διαταραχών όπως η αϋπνία», αναφέρει η Twigge.

Ένα ποτήρι γάλα (περίπου 240 ml) παρέχει περίπου το 15% της ημερήσιας αξίας σε βιταμίνη D. Μελέτες δείχνουν ότι η βελτίωση των επιπέδων της βιταμίνης D συμβάλλει στη μείωση των διαταραχών κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Έχει φυσική χαλαρωτική και ηρεμιστική δράση

«Το γάλα προσφέρει μια αίσθηση ατομικής άνεσης και χαλάρωσης σε πολλούς ανθρώπους. Ένα οικείο ρόφημα χωρίς καφεΐνη μπορεί να ενταχθεί σε μια σταθερή βραδινή ρουτίνα, στέλνοντας το σήμα στον εγκέφαλο ότι η δραστήρια ημέρα τελείωσε», εξηγεί η Brooking.

Σημαντικό ρόλο παίζει και η θερμοκρασία: «Η κατανάλωση ζεστού γάλακτος πριν από τον ύπνο βοηθά στη σταδιακή ρύθμιση της εσωτερικής θερμοκρασίας του σώματος, διευκολύνοντας την έλευση του ύπνου», προσθέτει η Moon.

Τρόποι να απολαύσετε το γάλα πριν τον ύπνο για καλύτερη ξεκούραση

Το γάλα μπορεί να καταναλωθεί με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, αποτελώντας εξαιρετική προσθήκη στη βραδινή σας ρουτίνα. Αν έχετε δυσανεξία στη λακτόζη, μπορείτε να επιλέξετε γάλα χωρίς λακτόζη, το οποίο προσφέρει τα ίδια θρεπτικά συστατικά με το κανονικό γάλα.

Οι διατροφολόγοι μοιράζονται τις αγαπημένες τους επιλογές:

Ζεστό με μπαχαρικά : «Δοκιμάστε ζεστό γάλα με λίγο εκχύλισμα βανίλιας και γλυκά μπαχαρικά, όπως κανέλα και μοσχοκάρυδο, για ένα ζεστό και χαλαρωτικό ρόφημα μετά το φαγητό», προτείνει η Moon. Ένα latte με κουρκουμά (turmeric latte) αποτελεί επίσης εξαιρετική επιλογή.

: «Δοκιμάστε ζεστό γάλα με λίγο εκχύλισμα βανίλιας και γλυκά μπαχαρικά, όπως κανέλα και μοσχοκάρυδο, για ένα ζεστό και χαλαρωτικό ρόφημα μετά το φαγητό», προτείνει η Moon. Ένα latte με κουρκουμά (turmeric latte) αποτελεί επίσης εξαιρετική επιλογή. Κρύο ή με αφρόγαλα : Πιείτε ένα ποτήρι γάλα παγωμένο, αν το προτιμάτε, ή χτυπήστε το ελαφρά για να δημιουργήσετε αφρόγαλα.

: Πιείτε ένα ποτήρι γάλα παγωμένο, αν το προτιμάτε, ή χτυπήστε το ελαφρά για να δημιουργήσετε αφρόγαλα. Σε smoothie : Ένα θρεπτικό smoothie με βάση το γάλα είναι μια χορταστική επιλογή αν νιώθετε λιγούρα μετά το βραδινό.

: Ένα θρεπτικό smoothie με βάση το γάλα είναι μια χορταστική επιλογή αν νιώθετε λιγούρα μετά το βραδινό. Συνδυασμένο με ένα ελαφρύ σνακ : Συνοδεύστε το γάλα με μια μικρή μερίδα βρώμης, μια φέτα ψωμί ολικής άλεσης ή λίγους ξηρούς καρπούς αν πεινάτε πριν κοιμηθείτε, αναφέρει η Brooking.

: Συνοδεύστε το γάλα με μια μικρή μερίδα βρώμης, μια φέτα ψωμί ολικής άλεσης ή λίγους ξηρούς καρπούς αν πεινάτε πριν κοιμηθείτε, αναφέρει η Brooking. Πουτίγκα με σπόρους chia (Chia Pudding): Η πουτίγκα chia απαιτεί μόνο υγρό και σπόρους chia — ενισχύστε τη γεύση και τη θρεπτικότητά της χρησιμοποιώντας γάλα και προσθέτοντας από πάνω τα αγαπημένα σας φρούτα ή ξηρούς καρπούς, συμβουλεύει η Moon.

Στρατηγικές και συμβουλές για βελτίωση του ύπνου

Όσον αφορά την ποιότητα του ύπνου, υπάρχουν επιπλέον επιστημονικά τεκμηριωμένες συνήθειες που μπορούν να σας βοηθήσουν να κοιμάστε καλύτερα κάθε νύχτα:

Βάλτε τη σωματική άσκηση στη μέρα σας: «Μια καλή προπόνηση νωρίτερα μέσα στη μέρα οδηγεί συχνά σε βαθύ και ξεκούραστο ύπνο το βράδυ. Μελέτες δείχνουν ότι η φυσική δραστηριότητα βελτιώνει πολλαπλές πτυχές της ποιότητας του ύπνου», εξηγεί η Moon.

Διατηρήστε σταθερό ωράριο ύπνου: Στοχεύστε σε σταθερές ώρες κατάκλισης και αφύπνισης καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. «Η σταθερότητα στο πρόγραμμα του ύπνου είναι καθοριστική για την υγεία, την ασφάλεια και την καθημερινή απόδοση», επισημαίνει η Brooking.

Περιορίστε τον χρόνο μπροστά στις οθόνες: Το σκρολάρισμα στο κινητό πριν τον ύπνο διεγείρει τον εγκέφαλο και δυσκολεύει την αποκοίμιση. Αποφύγετε τις οθόνες 30 έως 60 λεπτά πριν κοιμηθείτε και προτιμήστε χαλαρωτικές δραστηριότητες, όπως το διάβασμα ενός βιβλίου, προτείνει η Twigge.

Βάλτε όριο στην κατανάλωση καφεΐνης: Η καφεΐνη επηρεάζει αρνητικά τον ύπνο, καθώς αυξάνει την εγρήγορση για αρκετές ώρες μετά την κατανάλωσή της. Επειδή η ευαισθησία διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο, προσδιορίστε την ώρα που πρέπει να σταματάτε την καφεΐνη μέσα στη μέρα, σημειώνει η Brooking.

Δημιουργήστε τις κατάλληλες συνθήκες στο δωμάτιο: Ένα σκοτεινό δωμάτιο με δροσερή θερμοκρασία συνθέτει το ιδανικό περιβάλλον για ποιοτικό ύπνο, αναφέρει η Twigge.

Γάλα: Γιατί οι διατροφολόγοι το προτείνουν για καλύτερο ύπνο

Το γάλα μπορεί να αποτελέσει μια απλή επιλογή για τη βραδινή ρουτίνα, καθώς περιέχει θρεπτικά συστατικά που έχουν συνδεθεί με τον ύπνο και τη χαλάρωση. Ένα ποτήρι αγελαδινό γάλα προσφέρει τρυπτοφάνη, πρωτεΐνη, ασβέστιο και μαγνήσιο, ενώ πολλά προϊόντα είναι επίσης εμπλουτισμένα με βιταμίνη D.

Παράλληλα, για αρκετούς ανθρώπους, ένα ζεστό ποτήρι γάλα λειτουργεί ως μια οικεία και χαλαρωτική συνήθεια πριν από την κατάκλιση. Μπορεί να καταναλωθεί σκέτο ή ζεστό με λίγη κανέλα και άλλα γλυκά μπαχαρικά, αλλά και κρύο, με αφρόγαλα ή μαζί με ένα μικρό, ελαφρύ σνακ. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως βάση για ένα smoothie ή μια πουτίγκα chia, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.