Γεωργιάδης: Εργαλείο ΑΙ «σαρώνει» τις διαφημίσεις στο Διαδίκτυο και ανιχνεύει «ύποπτα» ιατρεία και γιατρούς – Εντοπίστηκαν πιθανές παραβάσεις σε 231 περιπτώσεις

Το νέο AI εργαλείο για τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων στον απόηχο της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, παρουσίασε σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. Στη συνέντευξη συμμετείχαν και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ), Γιώργος Πατούλης αλλά και η πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης παρουσίασε τη νέα πλατφόρμα MedWatch και τη νέα εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, δηλαδή το νέο σύστημα για την ασφάλεια των πολιτών από γιατρούς που διαφημίζουν «θαυματουργές» θεραπείες στα ιατρεία τους, χωρίς καν να έχουν άδεια για αυτές.

Το πρώτο εργαλείο, η πλατφόρμα, θα περιλαμβάνει νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης. ΑΙ agents «σαρώνουν» ήδη τα social media, τις ανακοινώσεις γιατρών και τρίτων, ώστε να βρεθούν διαφημίσεις παράνομων θεραπειών και άλλες παραβάσεις. Η πλατφόρμα εντοπίζει κάθε είδους διαφήμιση ιατρικής πράξης, ασχέτως αν πραγματοποιείται σε ιατρείο ή οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, ακόμα και κέντρα αισθητικής.

«Αυτή η πλατφόρμα είναι συνεχής για να γίνεται έλεγχος των πληροφοριών σχετικά με ιατρικές πράξεις» πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας ανακοινώνοντας ότι «από την πρώτη εφαρμογή του ψηφιακού εργαλείου σε 9.000 δομές που ελέγξαμε ήδη, αυτές που έχουν πιθανές παραβάσεις είναι λιγότερες από 231».

Ο υπουργός διευκρίνισε πως για αυτές τις 231 δομές που εντόπισε το ΑΙ, υπάρχουν ενδείξεις για κάποια παράβαση οι οποίες θα ελεγχθούν για να διαβεβαιωθεί αν όντως έχει γίνει κάτι παράνομο. Τονίστηκε δε πως το εργαλείο «πιάνει» οποιαδήποτε αναφορά που προκαλεί υποψίες και διαβαθμίζει την κάθε δομή σε διαφορετική κατηγορία ανάλογα την παράβαση.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε μάλιστα πως οι πολίτες, μέσω του δεύτερου εργαλείου, του App, θα μπορούν να βλέπουν τις άδειες των ιατρείων, τις θεραπείες για τις οποίες έχουν έγκριση να πραγματοποιούν και θα μπορούν και να κάνουν αξιολόγηση ή καταγγελία.

Στην περίπτωση που υπάρξει παράβαση, τότε ξεκινά αμέσως ο έλεγχος του ΙΣΑ.

«Δεν είναι όλοι οι γιατροί απατεώνες», υπενθύμισε σχετικά με τους γιατρούς που συνελήφθησαν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.