Υγεία του εγκεφάλου: Το μπαχαρικό που μπορεί να βελτιώσει τη μνήμη και την συγκέντρωση – Τι δείχνουν μελέτες

Η μνήμη και η συγκέντρωση μετά την ηλικία των 40 ετών αρχίζουν να απασχολούν ολοένα και περισσότερους ανθρώπους, ιδιαίτερα όταν εμφανίζονται περιστασιακά η λεγόμενη «ομίχλη εγκεφάλου» ή η δυσκολία συγκέντρωσης. Ανάμεσα στις τροφές και τα συστατικά που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της επιστημονικής έρευνας είναι και ο κουρκουμάς. Η κουρκουμίνη, η βασική δραστική ουσία του, μελετάται για πιθανές επιδράσεις στη λειτουργία του εγκεφάλου και τη μνήμη. Τι γνωρίζουμε όμως πραγματικά και πόσο απέχουν τα επιστημονικά δεδομένα από τους ισχυρισμούς;

Το μπαχαρικό που μπορεί να ενισχύσει την υγεία του εγκεφάλου μετά τα 40, σύμφωνα με μελέτη

Τα προβλήματα συγκέντρωσης και η θολή σκέψη ωθούν πολλούς ανθρώπους στη χρήση εξειδικευμένων συμπληρωμάτων διατροφής. Ωστόσο, εδώ και χρόνια, οι επιστήμονες παρακολουθούν μια πολύ πιο απλή ουσία: τον κουρκουμά. Παρόλο που αποτελεί βασικό συστατικό της ινδικής κουζίνας, ο κουρκουμάς είναι λιγότερο διαδεδομένος στη παραδοσιακή δυτική μαγειρική. Παρ’ όλα αυτά, έχει εμπνεύσει ένα ολοένα και αυξανόμενο σύνολο ερευνών γύρω από την υγεία του εγκεφάλου.

Η δραστική ουσία του κουρκουμά, η κουρκουμίνη, έχει φανεί στο εργαστήριο ότι δρα ενάντια στις φλεγμονές του εγκεφάλου και στους δείκτες που σχετίζονται με τη νόσο Αλτσχάιμερ. Μια μελέτη του 2025 που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Biotechnology Advances περιγράφει με ποιο τρόπο η κουρκουμίνη μπορεί να επιβραδύνει τη συσσώρευση των πρωτεϊνών βήτα-αμυλοειδούς και ταυ που συνδέονται με το Αλτσχάιμερ υποστηρίζοντας παράλληλα τη δημιουργία νέων νευρώνων.

Ποιος είναι ο μηχανισμός δράσης; Στον εγκέφαλο, η κουρκουμίνη αναστέλλει την ενεργοποίηση του NF-κB, ενός μεταγραφικού παράγοντα που ευθύνεται για μια σειρά προφλεγμονωδών ουσιών. Επιπλέον, ενισχύει τον νευροτροφικό παράγοντα BDNF, ο οποίος είναι καθοριστικός για τη νευροπλαστικότητα, τη μνήμη και την ανθεκτικότητα στο στρες.

Η πρόκληση της βιοδιαθεσιμότητας: Το μεγάλο εμπόδιο στην απορρόφηση της κουρκουμίνης

Εδώ όμως υπάρχει μια παγίδα — γιατί πάντα υπάρχει μια παγίδα. Λιγότερο από το 1% της κουρκουμίνης που καταναλώνουμε καταφέρνει να διαπεράσει τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, την εξαιρετικά επιλεκτική μεμβράνη που προστατεύει τον εγκέφαλό μας.

Οι κλινικές δοκιμές δεν χρησιμοποιούν απλή σκόνη μπαχαρικού, αλλά ειδικά σκευάσματα σχεδιασμένα να αυξάνουν την απορρόφηση, συχνά συνδυασμένα με λιπαρά ή εκχύλισμα μαύρου πιπεριού (πιπερίνη). Υπάρχει τεράστια απόσταση ανάμεσα σε μια πρέζα κουρκουμά στο φαγητό σας και στις συγκεντρωμένες δόσεις που χρησιμοποιούνται στις έρευνες.

Ο κουρκουμάς επαινείται ευρέως για τις αντιοξειδωτικές, αντιφλεγμονώδεις και αντιδιαβητικές του ιδιότητες, αλλά απορροφάται εξαιρετικά δύσκολα, που σημαίνει ότι θα χρειάζονταν τεράστιες δόσεις — δύσκολες στην ανοχή από τον οργανισμό. Ευτυχώς, νέες χημικές μέθοδοι εγκλεισμού βελτιώνουν τη βιοδιαθεσιμότητα… αλλά αυτή είναι μια άλλη (επιστημονική) ιστορία.

Πώς να βοηθήσετε τον οργανισμό να απορροφήσει καλύτερα την κουρκουμίνη

Ο τρόπος με τον οποίο καταναλώνεται ο κουρκουμάς μπορεί να επηρεάσει την απορρόφηση της κουρκουμίνης από τον οργανισμό. Ένας πρακτικός συνδυασμός είναι η χρήση του μαζί με μια πηγή λίπους, όπως το ελαιόλαδο, το γάλα ή το γάλα καρύδας, καθώς και με μαύρο πιπέρι.

Η πιπερίνη, μια ουσία που περιέχεται στο μαύρο πιπέρι, έχει μελετηθεί για την ικανότητά της να αυξάνει σημαντικά τη βιοδιαθεσιμότητα της κουρκουμίνης. Ωστόσο, τα διαθέσιμα δεδομένα χρειάζονται προσεκτική ερμηνεία, καθώς ορισμένες από τις μελέτες που ανέδειξαν αυτή την επίδραση βασίστηκαν σε μικρό αριθμό συμμετεχόντων.

Τι δείχνουν μελέτες για την κουρκουμίνη

Κλινικές μελέτες σε υγιείς ηλικιωμένους έχουν δείξει ότι όταν η κουρκουμίνη συνδυάζεται με μια λιπαρή βάση, παρατηρείται βελτίωση στην προσοχή και σε ορισμένους δείκτες μνήμης — μερικές φορές ακόμη και από την πρώτη ώρα, με αποτελέσματα που διαρκούν έως και δώδεκα εβδομάδες.

Μια άλλη δοκιμή 18 μηνών, η οποία χρησιμοποίησε μια πατενταρισμένη φόρμουλα σε ενήλικες χωρίς άνοια, κατέγραψε βελτίωση στην οπτική και λεκτική μνήμη, καθώς και μειωμένες εναποθέσεις αμυλοειδούς και πρωτεΐνης tau στις απεικονιστικές εξετάσεις, σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο (placebo). Επίσης, μια μετα-ανάλυση εννέα κλινικών δοκιμών υποδηλώνει ευεργετική επίδραση στην κατάθλιψη και το άγχος, πιθανότατα μέσω της ρύθμισης της κορτιζόλης, του νευροτροφικού παράγοντα BDNF και ορισμένων νευροδιαβιβαστών.

Παρ’ όλα αυτά, πολλές μελέτες βασίζονται σε μικρά δείγματα συμμετεχόντων, γεγονός που περιορίζει τη δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσμάτων. Και ενώ μπορεί να έχετε διαβάσει ότι ο κουρκουμάς μειώνει τις προφλεγμονώδεις κυτοκίνες κατά 40–50%, αυτό το ποσοστό προέρχεται από μελέτες σε ζώα και όχι σε ανθρώπους. Από μεθοδολογική άποψη, η κουρκουμίνη ανήκει σε μια ομάδα ενώσεων που είναι γνωστές ως «PAINS» (Pan-Assay Interference Compounds), οι οποίες φημίζονται για την παραγωγή παραπλανητικά θετικών ενδείξεων στις εργαστηριακές δοκιμές.

Κουρκουμίνη: Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις πιθανές παρενέργειες

Παρότι η κουρκουμίνη έχει παρουσιάσει ενδιαφέροντα αποτελέσματα σε ορισμένες μελέτες, τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα δεν είναι ακόμη αρκετά ισχυρά ώστε να προτείνεται ως μέσο πρόληψης ή θεραπείας γνωστικών διαταραχών. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για συμπληρώματα υψηλής συγκέντρωσης, χρειάζεται περισσότερη προσοχή σε σχέση με την ποσότητα κουρκουμά που χρησιμοποιείται στη μαγειρική.

Ένα ακόμη ζήτημα αφορά τις ειδικές μορφές κουρκουμίνης που έχουν σχεδιαστεί ώστε να απορροφώνται καλύτερα από τον οργανισμό. Η αυξημένη βιοδιαθεσιμότητα μπορεί να σημαίνει ότι ο οργανισμός εκτίθεται σε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες της ουσίας από εκείνες που προσλαμβάνονται μέσω της διατροφής.

Παράλληλα, έχουν καταγραφεί περιστατικά ηπατικής βλάβης που έχουν συσχετιστεί με τη χρήση ορισμένων συμπληρωμάτων κουρκουμίνης. Για τον λόγο αυτό, η λήψη συμπληρωμάτων δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα απλό «φυσικό» μέσο χωρίς πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες. Εάν εξετάζετε τη χρήση τους είναι σημαντικό να προηγείται συζήτηση με γιατρό ή άλλο επαγγελματία υγείας.

Συνεπώς, αυτή η «χρυσή σκόνη» μπορεί πράγματι να προσθέσει γεύση στο φαγητό σας —και ενδεχομένως μια ώθηση στο μυαλό σας— αλλά δεν μπορεί να κάνει θαύματα από μόνη της.