Τσάι τζίντζερ η τσάι κουρκουμά: Ποιο είναι καλύτερο για την απώλεια βάρους

Με στόχο να χάσουν κιλά, οι περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται στο τσάι με τζίντζερ ή κουρκουμά για να ενισχύσουν το μεταβολισμό τους και να επιταχύνουν τη διαδικασία απώλειας βάρους.

Ο κουρκουμάς και το τζίντζερ ανήκουν και τα δύο στην ίδια οικογένεια του ανθοφόρου φυτού της οικογένειας των Ζιγγιβεριδών.

Χρησιμοποιούνται ευρέως σε κουζίνες σε όλο τον κόσμο και είναι επίσης γνωστά για τις εκπληκτικές φαρμακευτικές τους ιδιότητες. Εκτός από την Αγιουρβέδα, ακόμη και η σύγχρονη επιστήμη υποστηρίζει τα οφέλη αυτών των δύο μπαχαρικών.

Από τη θεραπεία του βήχα και του κρυολογήματος μέχρι τον χρόνιο πόνο και τη φλεγμονή, τα οφέλη αυτών των δύο μπαχαρικών για την υγεία είναι ατελείωτα. Επιπλέον, είναι επίσης γνωστά για τις ιδιότητες τους στην καύση λίπους.

Ύπνος: «Πίνω αυτό το ρόφημα πριν κοιμηθώ για να χάσω βάρος» – Γυναίκα αποκαλύπτει το κόλπο που «επιταχύνει» την καύση λίπους

Πολλοί άνθρωποι ορκίζονται για την αποτελεσματικότητα αυτών των δύο μπαχαρικών. Αλλά το ερώτημα είναι ότι εάν πρέπει να διαλέξουμε ένα από τα δύο, τότε ποιο είναι πιο ωφέλιμο;

Περιεκτικότητα των δύο μπαχαρικών σε θρεπτικά συστατικά

Το τζίντζερ και ο κουρκουμάς προέρχονται από την ίδια οικογένεια ριζών, αλλά έχουν διαφορετική γεύση και χρησιμοποιούνται με διαφορετικούς τρόπους κατά την προετοιμασία τους.

Κουρκουμάς: θρεπτικά συστατικά

Ο κουρκουμάς είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ινδικής κουζίνας. Το κίτρινο μπαχαρικό δίνει ένα ευχάριστο χρώμα στο φαγητό. Χρησιμοποιείται κυρίως σε μορφή σκόνης. Η ακατέργαστη ρίζα σπάνια βρίσκει θέση στην κουζίνα.

Ο κουρκουμάς περιέχει κουρκουμίνη, η οποία είναι μια απαραίτητη ένωση και διαθέτει όλες τις θεραπευτικές ιδιότητες του κίτρινου μπαχαρικού. Έχει ισχυρές αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Εκτός από αυτό, ο κουρκουμάς περιέχει και άλλα θρεπτικά συστατικά όπως:

κάλιο,

ωμέγα-3 λιπαρά οξέα,

λινολεϊκό οξύ και

πρωτεΐνες

Συνταγή για θρεπτική σούπα με κοτόπουλο και κουρκουμά – Έτοιμη σε 35 λεπτά

Τζίντζερ: θρεπτικά συστατικά

Το τζίντζερ χρησιμοποιείται και στις δύο μορφές, σε σκόνη αλλά και ωμό. Επίσης, χρησιμοποιείται για να προσθέσει γεύση τόσο σε γλυκά όσο και σε αλμυρά πιάτα.

Η ρίζα τζίντζερ περιέχει διάφορες ενώσεις όπως παλμιτικό οξύ, ελαϊκό οξύ και λινολεϊκό οξύ. Το Zingiberene και οι φαινόλες είναι οι κύριες ενώσεις που ευθύνονται για τη θεραπευτική δράση του μπαχαρικού.

Κουρκουμάς και απώλεια βάρους

Το τσάι με κουρκουμά είναι γνωστό ότι θεραπεύει παθήσεις που σχετίζονται με το στομάχι. Αυτό είναι σημαντικό όταν προσπαθείτε να χάσετε κιλά.

Το ζεστό τσάι βοηθά επίσης στη ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα και οι αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές του καταστέλλουν τον πολλαπλασιασμό των λιποκυττάρων.

Η κουρκουμίνη, η πιο σημαντική ένωση που βρίσκεται στον κουρκουμά, είναι γνωστή για την ιδιότητα καύσης λίπους που μπορεί να χρειαστεί κάποιος για να επιταχύνει τη διαδικασία απώλειας βάρους.

Ιδανικά, θα πρέπει να συνδυάσετε τον κουρκουμά με μια πρέζα μαύρο πιπέρι, το οποίο μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση της απορρόφησής του στο σώμα σας έως και 2.000%.

Μια ανασκόπηση 21 μελετών σε πάνω από 1.600 άτομα αποκάλυψε ότι η πρόσληψη κουρκουμίνης μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του βάρους, του Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) και της περιφέρειας της μέσης. Επιπλέον, βοηθά επίσης στη ρύθμιση του μεταβολισμού σας.

Τζίντζερ και απώλεια βάρους

Το τζίντζερ περιέχει ενώσεις που ονομάζονται τζιντζερόλες και τα shogaols. Αυτές οι ενώσεις διεγείρουν διάφορες βιολογικές δραστηριότητες στο σώμα σας, κάτι που βοηθά στη διαδικασία απώλειας βάρους.

Οι αντιοξειδωτικές ιδιότητες του τζίντζερ βοηθούν στον έλεγχο των ελεύθερων ριζών που μπορούν να αντιμετωπίσουν τη φλεγμονή στο σώμα.

Μια μικρή έρευνα που διεξήχθη πριν από μερικά χρόνια, δείχνει ότι το τζίντζερ μπορεί να βοηθήσει ένα άτομο να αισθάνεται χορτάτο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Επιπλέον, εάν το τζίντζερ σε συνδυασμό με λεμόνι μπορεί να δώσει μια επιπλέον ώθηση στην προσπάθεια απώλειας βάρους.

Ποιο ρόφημα είναι καλύτερο για απώλεια βάρους: τσάι με κουρκουμά ή τζίντζερ;

Both herbs are considered superfoods and have proven weight loss properties. There choice of which herb will be more potent for weight loss will depend on how your body reacts to the herb intake and your taste preferences.

Και τα δύο βότανα θεωρούνται υπερτροφές (superfoods) και έχουν αποδειχθεί ότι έχουν ιδιότητες που σχετίζονται με την απώλεια βάρους. Η επιλογή του βοτάνου που θα έχει ισχυρή δράση στην απώλεια βάρους θα εξαρτηθεί από το πώς αντιδρά το σώμα σας στην πρόσληψη αυτού του βοτάνου και τις προτιμήσεις σας όσον αφορά τη γεύση.

Το τζίντζερ και ο κουρκουμάς περιέχουν και τα δύο ειδικές ενώσεις που τονώνουν τον μεταβολισμό και προάγουν την καύση λίπους.

Για να δώσετε επιπλέον ώθηση, μπορείτε να φτιάξετε τσάι που να περιέχει και τα δύο. Προσθέστε τριμμένο τζίντζερ και μισό κουταλάκι του γλυκού κουρκουμά σε ένα ποτήρι νερό. Σουρώστε και απολαύστε το ρόφημα με ευεργετικές ιδιότητες.

Τα 5 οφέλη αν καταναλώνετε τζίντζερ με κουρκουμά νωρίς το πρωί