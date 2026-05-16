Χαλκιδική: Νέο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι – Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 12χρονος

Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας 12χρονος, που είχε ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι, νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου, στη Χαλκιδική.

Το τροχαίο συνέβη περίπου στις 13:25, στον Νέο Μαρμαρά, όταν ο 12χρονος έπεσε στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά.

Σύμφωνα την ιστοσελίδα voria.gr, στο σημείο βρίσκονταν και οι γονείς του ανήλικου, αλβανικής υπηκοότητας, οι οποίοι κάλεσαν το ΕΚΑΒ. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε και παρέλαβε τον 12χρονο, μεταφέροντάς τον στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του είναι καλή.

Την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο διενεργεί το Α.Τ. Σιθωνίας.