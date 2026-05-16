Eurovision 2026 – Akylas: Οι αναρτήσεις πριν από τον Μεγάλο Τελικό – «Είναι η μέρα να ψηφίσεις 6, αν θες σουβλάκι, μουσακά, ούζο…»

Με κομμένη την ανάσα περιμένουν οι φανατικοί θαυμαστές της Eurovision, να μάθουν ποιος θα είναι ο νικητής του φετινού διαγωνισμού. Υπενθυμίζεται ότι ο Μεγάλος Τελικός θα πραγματοποιηθεί σε λίγες ώρες σήμερα (16/5). Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του μουσικού θεσμού, προκειμένου να διεκδικήσει τη νίκη, ο Akylas έστειλε το δικό του μήνυμα στο κοινό του.

Ο φετινός εκπρόσωπος της Ελλάδας, νωρίς το Σάββατο 16 Μαΐου, έκανε δύο νέες αναρτήσεις στον λογαριασμό του στο Instagram, με τις οποίες απευθύνθηκε τόσο στους ξένους θαυμαστές του, όσο και στους Έλληνες που μένουν σε χώρες του εξωτερικού.

Στο πρώτο βίντεο που ανέβασε, ο Akylas αναφέρει ότι: «Γεια σου Ευρώπη! Σήμερα ψηφίστε 6, “Ferto”. “Ferto μου, ferto μου, ferto”. Σήμερα είναι η μέρα να ψηφίσεις 6, αν θες να δεις τον Παρθενώνα, αν θες σουβλάκι, μουσακά, ούζο, όμορφες ηλιόλουστες παραλίες. Πάμε στην Ελλάδα! “Ferto mou”».

Στη συνέχεια, σε επόμενη ανάρτησή του, ο φετινός μας εκπρόσωπος δημοσίευσε ένα βίντεο, στο οποίο απευθύνεται στους Έλληνες του εξωτερικού. Σε αυτό ακούγεται να λέει: «Χαιρετώ όλους του Έλληνες, από όλο τον κόσμο.

Σήμερα, θα χρειαστούμε για μία τελευταία φορά τη βοήθειά σας. Σήμερα το βράδυ είναι ο Μεγάλος Τελικός της Eurovision, και πρέπει να ψηφίσετε 6 για να φέρουμε τη Eurovision πίσω στην Ελλάδα, έπειτα από 21 χρόνια ξανά.

Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη και την στήριξη όλον αυτόν τον καιρό. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό για εμένα το ότι βρίσκομαι εδώ εξαιτίας σας, σας ευχαριστώ και με τιμά πάρα πολύ, και θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Σήμερα ψηφίζουμε “Ferto”, Ελλάδα, νούμερο 6».