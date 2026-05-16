Eurovision 2026 – Akylas: Οι αναρτήσεις πριν από τον Μεγάλο Τελικό – «Είναι η μέρα να ψηφίσεις 6, αν θες σουβλάκι, μουσακά, ούζο…»

Ελένη Φλισκουνάκη

Lifestyle

Akylas
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Με κομμένη την ανάσα περιμένουν οι φανατικοί θαυμαστές της Eurovision, να μάθουν ποιος θα είναι ο νικητής του φετινού διαγωνισμού. Υπενθυμίζεται ότι ο Μεγάλος Τελικός θα πραγματοποιηθεί σε λίγες ώρες σήμερα (16/5). Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του μουσικού θεσμού, προκειμένου να διεκδικήσει τη νίκη, ο Akylas έστειλε το δικό του μήνυμα στο κοινό του.

Eurovision 2026: «Κοίτα μαμά», ο Akylas τα κατάφερε ανεξαρτήτως αποτελέσματος

Ο φετινός εκπρόσωπος της Ελλάδας, νωρίς το Σάββατο 16 Μαΐου, έκανε δύο νέες αναρτήσεις στον λογαριασμό του στο Instagram, με τις οποίες απευθύνθηκε τόσο στους ξένους θαυμαστές του, όσο και στους Έλληνες που μένουν σε χώρες του εξωτερικού.

Στο πρώτο βίντεο που ανέβασε, ο Akylas αναφέρει ότι: «Γεια σου Ευρώπη! Σήμερα ψηφίστε 6, “Ferto”. “Ferto μου, ferto μου, ferto”. Σήμερα είναι η μέρα να ψηφίσεις 6, αν θες να δεις τον Παρθενώνα, αν θες σουβλάκι, μουσακά, ούζο, όμορφες ηλιόλουστες παραλίες. Πάμε στην Ελλάδα! “Ferto mou”». 

Eurovision 2026 – Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: Παίζονται κάποια παιχνίδια – Προνομιούχα η 17η σειρά εμφάνισης για τη Φινλανδία

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Akylas👾 (@akylas__)

Στη συνέχεια, σε επόμενη ανάρτησή του, ο φετινός μας εκπρόσωπος δημοσίευσε ένα βίντεο, στο οποίο απευθύνεται στους Έλληνες του εξωτερικού. Σε αυτό ακούγεται να λέει: «Χαιρετώ όλους του Έλληνες, από όλο τον κόσμο.

Eurovision 2026 – Έφη Θώδη: Το τραγούδι της Κύπρου είναι απαίσιο – Επειδή είναι ωραία κοπέλα, πάει να πει ότι τραγουδάει καλά;

Σήμερα, θα χρειαστούμε για μία τελευταία φορά τη βοήθειά σας. Σήμερα το βράδυ είναι ο Μεγάλος Τελικός της Eurovision, και πρέπει να ψηφίσετε 6 για να φέρουμε τη Eurovision πίσω στην Ελλάδα, έπειτα από 21 χρόνια ξανά.

Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη και την στήριξη όλον αυτόν τον καιρό. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό για εμένα το ότι βρίσκομαι εδώ εξαιτίας σας, σας ευχαριστώ και με τιμά πάρα πολύ, και θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Σήμερα ψηφίζουμε “Ferto”, Ελλάδα, νούμερο 6». 

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Akylas👾 (@akylas__)

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κινδυνεύει η ερωτική ζωή μου όταν γίνω μητέρα; Πώς να την απογειώσετε

Έχετε μόνο 5 λεπτά να μακιγιαριστείτε; Makeup artists αποκαλύπτουν τα 3 βήματα που δεν θα παρέλειπαν με τίποτα

Επικουρικές συντάξεις: Νέο μοντέλο για ταχύτερες απονομές – Tι αλλάζει

Λαϊκές αγορές: Οι νέες ρυθμίσεις για τη λειτουργία τους στην Αττική – Όλες οι λεπτομέρειες

Κρυφή μόλυνση στα δόντια: Πώς μια «σιωπηλή» φλεγμονή μπορεί να επηρεάσει το ζάχαρο και όλο το σώμα

Πώς να κάνετε ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της επαγγελματικής λειτουργίας στο προφίλ σας στο Facebook
περισσότερα
18:18 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Δύσκολες στιγμές για τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο: Πέθανε ο πατέρας του – Η ανάρτηση στο Instagram

Ο δημοφιλής ηθοποιός Βασίλης Χαραλαμπόπουλος περνά δύσκολες ώρες, καθώς σήμερα Σάββατο πέθανε ...
17:16 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Survivor – Σταύρος Φλώρος: « Σας ζητάω από τα βάθη της καρδιάς μου, να κάνετε μια προσευχή για μένα…» – Η πρώτη ανάρτηση μετά το ατύχημα

Ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές ζει ο Σταύρος Φλώρος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά πριν από λίγες ...
21:55 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Βαρύ πένθος για τον Κώστα Σόμμερ: Πέθανε η μητέρα του – Η συγκινητική ανάρτηση στο Instagram

Βαρύ πένθος βιώνει ο Κώστας Σόμμερ, καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα του, Σιμόνη. Με μια συγκιν...
15:36 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Ναταλία Γερμανού: «Έχω βαρεθεί να με ρωτάνε τι με τραβούσε στους νεότερους άνδρες»

Συνέντευξη στο «Happy Day» έδωσε η Ναταλία Γερμανού, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν