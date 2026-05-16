Eurovision 2026 – Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: Παίζονται κάποια παιχνίδια – Προνομιούχα η 17η σειρά εμφάνισης για τη Φινλανδία

«Έχουν αρχίσει να παίζονται κάποια παιχνίδια» σχολίασε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος ενόψει του Μεγάλου Τελικού της Eurovision.

«Παίζει ρόλο τι θα τραβήξεις (σ.σ. στην κλήρωση). Έχουν πάρει βραβεία από την πρώτη δεκάδα, αλλά λιγοστά σε σχέση με τη 15η και μετά. Η 17η θέση είναι προνομιούχα και το σκάνδαλο είναι ότι κέρδισε η Φινλανδία ξανά τη Eurovision με τους Lordi», ανέφερε αρχικά ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος.

«Η παραγωγή λέει τη δικαιολογία ότι για την καλύτερη ροή του προγράμματος αλλά και για τεχνική δυσκολία βάζει συμμετοχές σε απόσταση. Στην Καλομοίρα λέγαμε αν θα φύγει γρήγορα το σκηνικό για να μπει του Ρώσου γιατί ήταν ογκώδη τα σκηνικά, αλλά βάσει αυτού έχουν αρχίσει να παίζονται κάποια παιχνίδια γιατί από 1 μέχρι 8 έβαλαν όλα τα φαβορί και η Φινλανδία μόνη της 17η», πρόσθεσε.