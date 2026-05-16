Eurovision 2026 – Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: Παίζονται κάποια παιχνίδια – Προνομιούχα η 17η σειρά εμφάνισης για τη Φινλανδία

«Έχουν αρχίσει να παίζονται κάποια παιχνίδια» σχολίασε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος ενόψει του Μεγάλου Τελικού της Eurovision.

«Παίζει ρόλο τι θα τραβήξεις (σ.σ. στην κλήρωση). Έχουν πάρει βραβεία από την πρώτη δεκάδα, αλλά λιγοστά σε σχέση με τη 15η και μετά. Η 17η θέση είναι προνομιούχα και το σκάνδαλο είναι ότι κέρδισε η Φινλανδία ξανά τη Eurovision με τους Lordi», ανέφερε αρχικά ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος.

«Η παραγωγή λέει τη δικαιολογία ότι για την καλύτερη ροή του προγράμματος αλλά και για τεχνική δυσκολία βάζει συμμετοχές σε απόσταση. Στην Καλομοίρα λέγαμε αν θα φύγει γρήγορα το σκηνικό για να μπει του Ρώσου γιατί ήταν ογκώδη τα σκηνικά, αλλά βάσει αυτού έχουν αρχίσει να παίζονται κάποια παιχνίδια γιατί από 1 μέχρι 8 έβαλαν όλα τα φαβορί και η Φινλανδία μόνη της 17η», πρόσθεσε.

14:02 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Η Realnews αυτής της Κυριακής

Με τίτλο: «Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον… νόμο!» κυκλοφορεί, αυτήν την Κυριακή, η Realne...
12:10 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Eurovision 2026: Αντιδράσεις στην Τουρκία για το τραγούδι «Andromeda» – Οι αναφορές στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και τα παραδοσιακά τατουάζ που άναψαν φωτιές

Η ένταση γύρω από τη Eurovision 2026 φαίνεται πως ξεκίνησε πολύ πριν από τον διαγωνισμό της Βι...
12:01 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Έγκλημα στο Ιόνιο – Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα – Από τη βραβευμένη συγγραφέα  Emily Sullivan

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα –...
11:24 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Μια νύχτα μόνο: Η συνάντηση του Νταγιάννου με τον Στάθη παίρνει απρόβλεπτη τροπή

Στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», πρόσωπα παγιδευμένα αν...
