Θεσσαλονίκη: Μαρτυρίες για τη συμπλοκή σε ποντιακό γλέντι στη Νικόπολη – «Χτυπούσαν με καρέκλες και τραπέζια»

Μπροστά στα έντρομα μάτια οικογενειών με ανήλικα παιδιά διαδραματίστηκε η συμπλοκή περίπου 20 ατόμων σε ποντιακό γλέντι στο γήπεδο της Νικόπολης, στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά τις 12 το βράδυ της Παρασκευής.

Κοπέλα που διασκέδαζε με την παρέα της στο γλέντι όταν σημειώθηκε η συμπλοκή, περιγράφει στο ΤhessPost.gr καρέ καρέ τα όσα διαδραματίστηκαν: «Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 12 το βράδυ, είδα άτομα να σηκώνουν καρέκλες και τραπέζια και να τα χτυπάνε σε κεφάλια άλλων. Ένας άνδρας πήρε γυάλινο μπουκάλι και το βάρεσε στο μάτι ενός άλλου και άρχισε να αιμορραγεί. Ένας άλλος ήταν μεθυσμένος και χτύπησε μια κοπέλα με μπουνιά, γι’ αυτό και μπήκαν πολλά άτομα και άρχισαν να χτυπάνε αυτόν που έδωσε μπουνιά στην κοπέλα. Έπιαναν ο ένας το κεφάλι του άλλου και τα χτυπούσαν με τα γόνατά τους… Ήταν σαν σφαγείο».

«Είχε πολύ μικρά παιδιά, νέους και μεγάλους. Πρώτη φορά συμβαίνει περιστατικό τέτοιας έντασης σε ποντιακό γλέντι στην περιοχή μας», σημειώνει.

Βίντεο από το γλέντι, λίγο πριν ξεσπάσει το επεισόδιο:

