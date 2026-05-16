Σαν σήμερα 16 Μαΐου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Ειρηνικής Συμβίωσης

Διεθνής Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τη Κοιλιοκάκη

Διεθνής Ημέρα Φωτός

Ημέρα Κληρονομικού Αγγειοοιδήματος

Παγκόσμια Ημέρα Ουίσκι

Γεγονότα

1916 : Υπογράφεται η μυστική συμφωνία Σάικς – Πικό, που ρυθμίζει τις σφαίρες επιρροής μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Γαλλίας στη Μέση Ανατολή. Προβλέπει ότι η Μ. Βρετανία δεν θα αρχίσει διαπραγματεύσεις για την παραχώρηση της Κύπρου χωρίς την έγκριση της Γαλλίας.

1929 : Λαμβάνει χώρα στο Χόλιγουντ η πρώτη απονομή των βραβείων Όσκαρ.

1948 : Ο βαρκάρης Λάμπρος Αντώναρος βρίσκει να επιπλέει στο θαλάσσιο χώρο της Θεσσαλονίκης το πτώμα του αμερικανού δημοσιογράφου Τζορτζ Πολκ, απεσταλμένου του CBS για την κάλυψη του εμφυλίου. Γρήγορα διαπιστώνεται ότι πρόκειται για δολοφονία. Η αστυνομία επιρρίπτει την ευθύνη στο ΚΚΕ, το οποίο υποστηρίζει ότι ο Πολκ δολοφονήθηκε από την Ασφάλεια.

1966 : Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας εκδίδει την «Αγγελία της 16ης Μαΐου», με την οποία ξεκινά η Πολιτιστική Επανάσταση.

1974 : Ο Γιόσιπ Μπροζ Τίτο εκλέγεται ισόβιος πρόεδρος της Γιουγκοσλαβίας.

1991 : Η βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ του Ηνωμένου Βασιλείου απευθύνεται στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι η πρώτη Βρετανή μονάρχης που απευθύνεται στο αμερικανικό Κογκρέσο.

2015: Ο ισλαμιστής πρώην πρόεδρος της Αιγύπτου, Μοχάμεντ Μόρσι, ο οποίος ανατράπηκε από τον στρατό το 2013, καταδικάζεται σε θάνατο από δικαστήριο του Καΐρου για τη συμμετοχή του στα βίαια επεισόδια στη διάρκεια της εξέγερσης το 2011, για συνωμοσία και για αποδράσεις από φυλακές της χώρας. Εκτός από τον Μόρσι, στην εσχάτη των ποινών καταδικάζονται και άλλοι 100 κατηγορούμενοι, μέλη των Αδελφών Μουσουλμάνων.

Γεννήσεις

1718 : Μαρία Γκαετάνα Ανιέζι, Ιταλίδα μαθηματικός και φιλόσοφος, που διακρίθηκε για τις εργασίες της στον διαφορικό λογισμό. Υπήρξε η πρώτη γυναίκα που κατέλαβε έδρα μαθηματικών σε πανεπιστήμιο.

(Θαν. 9/1/1799)

1948 : Κάτια Δανδουλάκη, Ελληνίδα ηθοποιός.

: Κάτια Δανδουλάκη, Ελληνίδα ηθοποιός. 1953 : Πιρς Μπρόσναν, Ιρλανδο-αμερικανός ηθοποιός.

: Πιρς Μπρόσναν, Ιρλανδο-αμερικανός ηθοποιός. 1966 : Τζάνετ Τζάκσον, Αμερικανίδα τραγουδίστρια.

: Τζάνετ Τζάκσον, Αμερικανίδα τραγουδίστρια. 1981 : Ρικάρντο Κόστα, Πορτογάλος ποδοσφαιριστής.

: Ρικάρντο Κόστα, Πορτογάλος ποδοσφαιριστής. 1986: Μέγκαν Φοξ, Αμερικανίδα ηθοποιός.

Θάνατοι