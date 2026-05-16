Αμπάς Αραγτσί: Οι Αμερικάνοι καλούνται να πληρώσουν το «αυξανόμενο οικονομικό κόστος» από τον «πόλεμο επιλογής» του Τραμπ

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

Ιρανός ΥΠΕΞ Ιράν Αμπάς Αραγτσί
Φωτογραφία αρχείου: Amr Abdallah Dalsh / Reuters
Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, προειδοποιεί τον αμερικάνικο λαό για το αυξανόμενο οικονομικό κόστος από τον «πόλεμο επιλογής» του Ντόναλντ Τραμπ.

Με ανάρτηση του στο X, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ανέφερε ότι ο αμερικανικός λαός θα υποστεί το αυξανόμενο οικονομικό κόστος από αυτό που περιέγραψε ως «πόλεμο επιλογής» εναντίον του Ιράν, επισημαίνοντας τις υψηλότερες αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων και προειδοποιώντας για πιέσεις στο χρέος, τα στεγαστικά δάνεια και τα καταναλωτικά δάνεια.

Ο Αραγτσί τόνισε τις αυξανόμενες αποδόσεις των 2ετών, 10ετών και 30ετών ομολόγων ως ένδειξη ασφυκτικότερων οικονομικών συνθηκών.

Υποστήριξε επίσης ότι οι τιμές ενέργειας και η πίεση στην πιστοληπτική ικανότητα των νοικοκυριών θα επιδεινωθούν.

«Αφήστε στην άκρη την αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου και τη φούσκα του χρηματιστηρίου. Ο πραγματικός πόνος ξεκινά όταν το χρέος και τα επιτόκια στεγαστικών δανείων των ΗΠΑ αρχίζουν να αυξάνονται. Οι καθυστερήσεις στα δάνεια αυτοκινήτων βρίσκονται ήδη σε υψηλό άνω των 30 ετών», αναφέρει στην ανάρτηση του.

Χαρακτηρίζει τέλος την κατάσταση ως κάτι που «μπορούσε απόλυτα να αποφευχθεί».

