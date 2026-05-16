Κούβα: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

cuba
Ολοκληρώθηκε η επανασύνδεση του συνόλου της κουβανικής επικράτειας στο εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης, μετά το μπλακ άουτ που επηρέασε την Πέμπτη επτά από τις δεκαπέντε επαρχίες της νησιωτικής χώρας, ανακοίνωσε η κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού (Unión Eléctrica/UNE), εν μέσω της σοβαρής ενεργειακής κρίσης που επιδεινώνεται από το εμπάργκο πετρελαίου των ΗΠΑ.

Ωστόσο, οι διακοπές ρεύματος συνεχίζονται κατά τόπους, λόγω περιορισμένης ικανότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο θερμοηλεκτρικός σταθμός Antonio Guiteras, ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων από την Αβάνα και αποτελεί την κύρια πηγή ηλεκτροδότησης στη χώρα, παραμένει εκτός λειτουργίας από την Πέμπτη.

Από τα μέσα του 2024, η Κούβα βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρή ενεργειακή κρίση, η οποία έχει επιδεινωθεί λόγω του εμπάργκο πετρελαίου που επέβαλαν οι ΗΠΑ.

Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η κατάσταση του δικτύου ηλεκτροδότησης, καθώς η χώρα αντιμετωπίσει τεράστιες ελλείψεις καυσίμων.

Οι επαναλαμβανόμενες διακοπές ρεύματος, διάρκειας ακόμη και άνω των 20 ωρών, προκαλούν αγανάκτηση στους κατοίκους, οι οποίοι διαμαρτύρονται τις τελευταίες ημέρες χτυπώντας ρυθμικά κατσαρόλες και βάζοντας φωτιά σε κάδους απορριμμάτων.

Η Αβάνα κατηγορεί την Ουάσινγκτον για τα προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, ενώ η κυβέρνηση των ΗΠΑ υποστηρίζει ότι η ενεργειακή κρίση στην Κούβα οφείλεται σε εσωτερική οικονομική κακοδιαχείριση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

