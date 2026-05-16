Η Καίτη Γαρμπή στο J2US θυμάται τη συμμετοχή της στην Eurovision: «Μόλις γύρισα στο καμαρίνι άρχισα να κλαίω με λυγμούς» – ΒΙΝΤΕΟ

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Καίτη Γαρμπή, J2US
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Τη δική της συμμετοχή της στη Eurovision θυμήθηκε η Καίτη Γαρμπή στο J2US, το οποίο μεταδόθηκε το βράδυ της Παρασκευής (15.5), παραμονή του τελικού του μουσικού διαγωνισμού που η Ελλάδα διαγωνίζεται με τον Akylas.

Η Καίτη Γαρμπή γύρισε πίσω στον χρόνο και μοιράστηκε με τους τηλεθεατές του J2US το παρασκήνιο από τη βραδιά που έλαβε μέρος και η ίδια στη Eurovision.

«Εκείνη τη βραδιά είχα πάρα πολύ άγχος. Ξέρεις, βγήκα με έναν αέρα… νόμιζα ότι ήμουν στο μαγαζί που δούλευα στην Αθήνα τότε και βγήκα με πολύ ύφος», εκμυστηρεύτηκε αρχικά η δημοφιλής τραγουδίστρια.

«Όταν συνειδητοποίησα ότι κουβαλώ την Ελλάδα εδώ, με το που ξεκίνησε η μουσική, είπα ‘θα γυρίσω πίσω και ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει’. Δηλαδή σκέφτηκα να φύγω, νόμιζα ότι θα φύγω από τη σκηνή», δήλωσε.

«Σκεφτόμουν ‘πρέπει να φύγω, τι δουλειά έχω εγώ εδώ;’. Ήμουν λοιπόν αεράτη, δεν φάνηκε καθόλου και, μόλις γύρισα και μπήκα στο καμαρίνι, έπεσα κάτω και άρχισα να κλαίω με λυγμούς από την υπερένταση», πρόσθεσε, ακόμα, η Καίτη Γαρμπή στον «αέρα» του έκτακτου J2US που προβλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής, στο OPEN.

Δείτε το βίντεο:

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΠΥΥ: Μηδενική ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς, απάτης και κατασπατάλησης δημόσιου χρήματος

Καρκίνος: Ανοσοθεραπεία συντέλεσε σε σημαντική μείωση των θανάτων και των μεταστάσεων δείχνει ελληνική μελέτη

ΕΤΑΔ: Διαγωνισμός για την αξιοποίηση εμβληματικού ακινήτου στο κέντρο των Χανίων

Παπασταύρου: Διεύρυνση του Κάθετου Διαδρόμου με Βόρεια Μακεδονία και Σερβία – Κοινό μέτωπο 4 χωρών στην Αθήνα

Το Codex έρχεται στο κινητό σας – Τι ανακοίνωσε η OpenAI

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
19:35 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Το σόι σου: Το ραβασάκι της Αλίνας

Όλα ξεκινούν από μια ειδοποίηση της εφορίας… η μία παρεξήγηση φέρνει την άλλη και τα αποτελέσμ...
18:46 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Survivor: Προφυλακίστηκε ο χειριστής του σκάφους που τραυμάτισε σοβαρά τον Σταύρο Φλώρο – «Τις πρώτες ώρες δεν ξέραμε αν ζει» λέει η αδελφή του

Προφυλακιστέος κρίθηκε από τις δικαστικές αρχές στον Άγιο Δομίνικο, ο χειριστής του ταχυπλόου ...
15:24 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Την Κυριακή με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις!

Την Κυριακή με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις! Με το PADU app, το...
14:16 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Eurovision 2026: Τι θα παρακολουθήσουν οι τηλεθεατές στις χώρες που μποϊκοτάρουν τον διαγωνισμό;

Η παρουσία του Ισραήλ στη Eurovision του 2026, έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις από ένα μέρ...
MUST READ

Άδωνις Γεωργιάδης για Νίκο Ανδρουλάκη: Λίγο πριν από το πρώτο μνημόνιο νοίκιασε ακίνητο στο Δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έκτοτε έχει λάβει 1,2 εκατ. ευρώ

Εφορία: Στέλνει τον «λογαριασμό» σε 12.000 φορολογούμενους για αδήλωτα εισοδήματα – Πιάστηκαν στη… φάκα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων

LIVE – 76η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις