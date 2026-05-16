Η Καίτη Γαρμπή στο J2US θυμάται τη συμμετοχή της στην Eurovision: «Μόλις γύρισα στο καμαρίνι άρχισα να κλαίω με λυγμούς» – ΒΙΝΤΕΟ

Τη δική της συμμετοχή της στη Eurovision θυμήθηκε η Καίτη Γαρμπή στο J2US, το οποίο μεταδόθηκε το βράδυ της Παρασκευής (15.5), παραμονή του τελικού του μουσικού διαγωνισμού που η Ελλάδα διαγωνίζεται με τον Akylas.

«Εκείνη τη βραδιά είχα πάρα πολύ άγχος. Ξέρεις, βγήκα με έναν αέρα… νόμιζα ότι ήμουν στο μαγαζί που δούλευα στην Αθήνα τότε και βγήκα με πολύ ύφος», εκμυστηρεύτηκε αρχικά η δημοφιλής τραγουδίστρια.

«Όταν συνειδητοποίησα ότι κουβαλώ την Ελλάδα εδώ, με το που ξεκίνησε η μουσική, είπα ‘θα γυρίσω πίσω και ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει’. Δηλαδή σκέφτηκα να φύγω, νόμιζα ότι θα φύγω από τη σκηνή», δήλωσε.

«Σκεφτόμουν ‘πρέπει να φύγω, τι δουλειά έχω εγώ εδώ;’. Ήμουν λοιπόν αεράτη, δεν φάνηκε καθόλου και, μόλις γύρισα και μπήκα στο καμαρίνι, έπεσα κάτω και άρχισα να κλαίω με λυγμούς από την υπερένταση», πρόσθεσε, ακόμα, η Καίτη Γαρμπή στον «αέρα» του έκτακτου J2US που προβλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής, στο OPEN.

