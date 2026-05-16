Λίβανος: Τουλάχιστον έξι νεκροί, ανάμεσά τους τρεις διασώστες, σε ισραηλινό πλήγμα στην πόλη Χαρούφ

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους τρεις διασώστες, εξαιτίας ισραηλινού βομβαρδισμού στην πόλη Χαρούφ του νοτίου Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαίωση από την πλευρά των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF).

Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν χθες Παρασκευή σε παράταση της εκεχειρίας για άλλες 45 ημέρες, μετά τις συνομιλίες που είχαν εκπρόσωποι των δύο χωρών στην Ουάσινγκτον.

Παρά την κατάπαυση του πυρός που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 17 Απριλίου, ισραηλινοί βομβαρδισμοί έχουν έκτοτε σκοτώσει περισσότερους από 400 ανθρώπους στον Λίβανο, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) βασισμένη σε ανακοινώσεις του λιβανικού υπουργείου Υγείας.

Πηγές: ΑΠΕ-Aljazeera

