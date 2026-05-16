Καρφιά» Σοφίας Βούλτεψη κατά Νίκου Ανδρουλάκη: «Σοσιαλιστές και αριστεροί φτωχοί δεν υπάρχουν» – ΒΙΝΤΕΟ

Kριτική με ειρωνικό κι αιχμηρό ύφος κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, άφησε με δηλώσεις της το βράδυ στο ACTION 24, η Σοφία Βούλτεψη, σε σχέση με το ακίνητο που μισθώνει στο Δημόσιο.

«Το νοικιάζει 10.000 ευρώ τον μήνα στο Δημόσιο», είπε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας για τον Νίκο Ανδρουλάκη και συνέχισε με καυστικές αναφορές, σημειώνοντας – μεταξύ άλλων – ότι «Σοσιαλιστές και αριστεροί φτωχοί δεν υπάρχουν. Και στον Μαρξ άρεσε η καλοπέραση. Και ο Λένιν ταξίδεψε πρώτη θέση γιατί ήθελε κι οι άλλοι να πηγαίνουν πρώτη θέση. Μην μας δουλεύουν».

Στην ίδια εκπομπή, η Σοφία Βούλτεψη αναφέρθηκε στην Επιτροπή Πόθεν Έσχες της Βουλής, υποστηρίζοντας ότι παρεμβαίνει ακόμη και για μικρές εκκρεμότητες ή παραλείψεις.

Μάλιστα, κάλεσε την Επιτροπή να απαντήσει αν πήρε τηλέφωνο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για να ζητήσει εξηγήσεις για το ακίνητο που ο ίδιος εκμισθώνει στο Δημόσιο.

«Συγγνώμη, που δεν είχαμε μπαμπά τον Μαρίνο Ανδρουλάκη να έχουμε ένα τεράστιο κτίριο», σχολίασε με νόημα η Σοφία Βούλτεψη.

Δείτε το βίντεο:

