Ανακαλύφθηκαν μέσω δορυφόρων 260 μνημειακοί τάφοι στη Σαχάρα – Είναι αρχαιότεροι από τις εμβληματικές πυραμίδες της Αιγύπτου

Μια εντυπωσιακή αρχαιολογική ανακάλυψη στην καρδιά της Αφρικής έρχεται να ανατρέψει τα όσα γνωρίζαμε για την προϊστορία της ηπείρου.

Πολύ πριν οι Φαραώ ορθώσουν τις εμβληματικές πυραμίδες κατά μήκος του Νείλου, αρχαίοι πολιτισμοί της Σαχάρας άφηναν ήδη το δικό τους μνημειακό αποτύπωμα στην άμμο.

Η δορυφορική αρχαιολογία αποκάλυψε 260 άγνωστα μέχρι πρότινος λίθινα ταφικά μνημεία στην έρημο Ατμπάι του Σουδάν, ανοίγοντας ένα σπάνιο παράθυρο στην Ανατολικής Σαχάρα πριν από την άνοδο των Φαραώ.

Στις άνυδρες εκτάσεις μεταξύ του Νείλου και της Ερυθράς Θάλασσας, εκατοντάδες λίθινοι κύκλοι ξαναγράφουν όσα γνωρίζουν οι αρχαιολόγοι για τη ζωή στην Ανατολική Σαχάρα πριν από τη φαραωνική Αίγυπτο.

Μια νέα αρχαιολογική μελέτη εντόπισε 260 άγνωστους μέχρι σήμερα μνημειακούς τάφους στην έρημο Ατμπάι, μια απέραντη και ακόμη ελάχιστα εξερευνημένη περιοχή που εκτείνεται στο ανατολικό Σουδάν, ανάμεσα στον Νουβικό Νείλο και τους λόφους της Ερυθράς Θάλασσας.

Οι κατασκευές αυτές, γνωστές ως «Περιφραγμένοι Τάφοι του Ατμπάι» (Atbai Enclosure Burials), φαίνεται να ανήκουν σε έναν πολιτισμό μετακινούμενων κτηνοτρόφων που ήκμασε κατά την 4η και 3η χιλιετία π.Χ., με ορισμένα σχετικά δείγματα να ανάγονται σε ακόμη παλαιότερες περιόδους.

Αυτό καθιστά τις παλαιότερες φάσεις αυτής της ταφικής παράδοσης παλαιότερες από τις πυραμίδες της Αιγύπτου, οι οποίες χτίστηκαν αιώνες αργότερα στο δυτικό άκρο της κοιλάδας του Νείλου.

Ωστόσο, δεν ήταν βασιλικοί τάφοι με λαξευμένους πέτρινους διαδρόμους και αναγεγραμμένα ονόματα. Ήταν κυκλικά μνημεία στην έρημο, χτισμένα από κοινότητες κτηνοτρόφων των οποίων ο πλούτος κυκλοφορούσε πάνω σε τέσσερα πόδια.

Ένα νεκροταφείο της ερήμου ορατό από το διάστημα

Η ανακάλυψη έγινε μέσω συστηματικής εργασίας τηλεπισκόπησης από το Atbai Survey Project.

Χρησιμοποιώντας δορυφορικές εικόνες, οι ερευνητές χαρτογράφησαν κυκλικά και οβάλ λίθινα μνημεία σε μια τεράστια ζώνη της ερήμου, η οποία εκτείνεται από την Άνω Αίγυπτο έως τις παραμεθόριες περιοχές της Ερυθραίας.

Η μελέτη κατέγραψε συνολικά 280 μνημειακές κατασκευές, συμπεριλαμβανομένων 20 που ήταν ήδη γνωστές από παλαιότερες έρευνες. Οι υπόλοιπες 260 εντοπίστηκαν για πρώτη φορά μέσω της δορυφορικής ανάλυσης.

Τα περισσότερα είναι μεγάλα κυκλικά λίθινα περιφράγματα που περιέχουν εσωτερικές ταφές. Ορισμένα έχουν διάμετρο μόλις λίγων μέτρων, ενώ τα μεγαλύτερα φτάνουν σε διάμετρο τα 80 και πλέον μέτρα.

Η κλίμακά τους υποδηλώνει ότι δεν επρόκειτο για συνηθισμένους τάφους, αλλά για κεντρικά σημεία στο κοινωνικό και τελετουργικό τοπίο των προϊστορικών κτηνοτρόφων.

Τα βοοειδή ως πλούτος σε μια Σαχάρα που ξηραίνεται

Η πιο εντυπωσιακή λεπτομέρεια είναι το περιεχόμενο πολλών από αυτούς τους τάφους. Τα ανασκαμμένα παραδείγματα, όπως στο Ουάντι Χασάμπ (Wadi Khashab), στο Ουάντι ελ-Κου (Wadi el-Ku) και στο Μπιρ Ασέλε (Bir Asele), έφεραν στο φως ανθρώπινα κατάλοιπα μαζί με οστά από βοοειδή, πρόβατα και κατσίκες.

Στο Ουάντι Χασάμπ, οι αρχαιολόγοι βρήκαν μια κεντρική ανθρώπινη ταφή περιβαλλόμενη από ταφές ζώων, συμπεριλαμβανομένων βοοειδών και προβάτων.

Αυτή η διάταξη παραπέμπει σε μια κοινωνία στην οποία το ζωικό κεφάλαιο δεν αποτελούσε μόνο τροφή ή μετακινήσιμο πλούτο, αλλά και σύμβολο κοινωνικής θέσης, ταυτότητας και ίσως προγονικής δύναμης.

Με απλά λόγια, τα βοοειδή αποτελούσαν κεφάλαιο. Σε ένα τοπίο όπου το νερό γινόταν όλο και πιο σπάνιο, η ιδιοκτησία μεγάλων κοπαδιών υποδήλωνε κοινωνική θέση με τρόπο ορατό σε ολόκληρη την κοινότητα.

Οι νεκροί δεν θάβονταν μόνο με τα υπάρχοντά τους, αλλά και με τα ζώα που εξέφραζαν την κοινωνική τους θέση.

Μια κοινωνία που διαμορφώθηκε στη σκιά της κλιματικής αλλαγής

Οι τάφοι ανήκουν σε μια εποχή κατά την οποία η Αφρικανική Υγρή Περίοδος έφτανε στο τέλος της. Η Σαχάρα, κάποτε πιο πράσινη και φιλόξενη, ξεραινόταν σιγά σιγά. Οι προσκομισμένοι από τους μουσώνες άνεμοι και οι βροχές υποχώρησαν, ενώ οι λίμνες, οι εποχικοί ποταμοί και οι βοσκότοποι συρρικνώθηκαν.

Η τοποθεσία των τάφων είναι ιδιαίτερα σημαντική. Πολλοί από αυτούς χτίστηκαν κοντά σε ουάντι (ξεροπόταμους), πρώην πηγές νερού, πηγάδια, φυσικές βραχώδεις δεξαμενές ή περιοχές που μπορούσαν να συντηρήσουν βοσκοτόπια.

Αυτό υποδηλώνει ότι τα μνημεία ήταν συνδεδεμένα με τοποθεσίες όπου συγκεντρώνονταν οι μετακινούμενες κοινότητες, πότιζαν τα ζώα τους, έθαβαν τους νεκρούς τους και ενίσχυαν τη συλλογική τους ταυτότητα.

Καθώς το κλίμα γινόταν πιο σκληρό, η εκτροφή βοοειδών πιθανότατα έγινε δυσκολότερη. Οι μεταγενέστεροι κτηνοτρόφοι φαίνεται πως βασίστηκαν περισσότερο στα πρόβατα, τις κατσίκες και τελικά τις καμήλες – ζώα που ήταν καλύτερα προσαρμοσμένα σε άνυδρες συνθήκες.

Η ιεραρχία χαραγμένη στην πέτρα

Η εσωτερική διάταξη ορισμένων Περιφραγμένων Τάφων του Ατμπάι υποδηλώνει την εμφάνιση κοινωνικής ανισότητας. Σε αρκετά παραδείγματα, μια κεντρική ή κυρίαρχη ταφή φαίνεται να δεσπόζει στην κατασκευή, ενώ άλλες ταφές ανθρώπων και ζώων είναι διευθετημένες γύρω από αυτήν.

Οι ερευνητές ερμηνεύουν αυτό το εύρημα με προσοχή. Το κεντρικό πρόσωπο ενδέχεται να ήταν κάποιος ηγέτης, πρεσβύτερος, τελετουργικός ειδικός, πρόγονος ή κάποιο άλλο άτομο με ιδιαίτερη σημασία.

Τα στοιχεία δεν επιτρέπουν έναν απλό χαρακτηρισμό όπως “βασιλιάς”, δείχνουν όμως ότι αυτές οι νομαδικές κοινότητες δεν ήταν κοινωνικά ισοπεδωμένες. Έχτιζαν μνημεία. Οργάνωναν τον ταφικό χώρο. Τοποθετούσαν ανθρώπους και ζώα σε νοηματοδοτημένα μοτίβα. Επέστρεφαν στις ίδιες τοποθεσίες από γενιά σε γενιά.

Αυτό έχει σημασία επειδή η αρχαιολογία συχνά αντιμετώπιζε την πρώιμη κοινωνική πολυπλοκότητα ως κάτι συνδεδεμένο κυρίως με πόλεις, αγροτικά χωριά και κοιλάδες ποταμών.

Οι τάφοι του Ατμπάι δείχνουν ότι οι μετακινούμενες κοινωνίες της ερήμου μπορούσαν επίσης να δημιουργήσουν ανθεκτικά μνημεία και πολύπλοκα τελετουργικά τοπία.

Ένας ολόκληρος κόσμος πέρα από την Αίγυπτο και τη Νουβία

Η έρημος Ατμπάι βρίσκεται ανάμεσα σε δύο διάσημους αρχαιολογικούς κόσμους: την αρχαία Αίγυπτο και τη Νουβία. Εντούτοις, η ίδια η έρημος έχει λάβει πολύ λιγότερη προσοχή.

Αυτοί οι πρόσφατα χαρτογραφημένοι τάφοι υποδηλώνουν ότι η περιοχή δεν αποτελούσε έναν άδειο διάδρομο ανάμεσα σε πολιτισμούς, αλλά την εστία ενός δικού της πολιτισμικού ορίζοντα κτηνοτρόφων.

Η μελέτη δεν ισχυρίζεται ότι οι δημιουργοί των τάφων ήταν Αιγύπτιοι ή μέλη ενός και μόνο γνωστού νουβικού πολιτισμού. Αντίθετα, τα στοιχεία παραπέμπουν σε μια ξεχωριστή παράδοση της ερήμου, η οποία συνδεόταν με τα ευρύτερα νουβικά και σαχαριανά πρότυπα μιας τελετουργικής ζωής με επίκεντρο τα βοοειδή.

Παρόμοιες συσχετίσεις μεταξύ ταφών της ελίτ και βοοειδών είναι γνωστές από νεκροταφεία της Νουβίας, όπως στο Κουστύλ (Qustul), καθώς και από κτηνοτροφικά περιβάλλοντα γύρω από τον Νείλο.

Επομένως, οι ανακαλύψεις στο Ατμπάι ενδέχεται να βοηθήσουν στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αλληλεπιδρούσαν οι κτηνοτρόφοι της ερήμου, οι κοινότητες του Νείλου και ο σχηματισμός των πρώτων κρατών στη βορειοανατολική Αφρική, πριν και κατά τη διάρκεια της ανόδου της Αιγύπτου.

Μια κληρονομιά που απειλείται

Η ανακάλυψη εμπεριέχει επίσης μια επείγουσα προειδοποίηση. Πολλά από αυτά τα μνημεία απειλούνται από την παράνομη και ανεξέλεγκτη εξόρυξη χρυσού στις ερήμους του Σουδάν.

Τα βαρέα μηχανήματα, η λεηλασία και η διατάραξη του εδάφους καταστρέφουν αρχαιολογικά τοπία που είχαν επιβιώσει για χιλιάδες χρόνια.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η δορυφορική αρχαιολογία έχει καταστεί απαραίτητη.

Σε περιοχές όπου η εργασία πεδίου είναι δύσκολη ή αδύνατη, η τηλεπισκόπηση μπορεί να εντοπίσει μνημεία προτού αυτά εξαφανιστούν.

Οι Περιφραγμένοι Τάφοι του Ατμπάι δεν είναι απλώς τάφοι. Είναι τα κατάλοιπα ενός κτηνοτροφικού κόσμου που προσαρμόστηκε στην κλιματική πίεση, μετέτρεψε τα βοοειδή σε σύμβολα πλούτου και σημάδεψε την έρημο με μνημεία, πολύ πριν οι πυραμίδες ορθωθούν δίπλα στον Νείλο.