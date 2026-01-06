Πόλεμος στο Σουδάν: Επιδρομή drone σκότωσε 10 ανθρώπους, ανάμεσά τους 7 παιδιά, στην Ελ Ομπάιντ

Enikos Newsroom

διεθνή

Σουδάν

Πλήγμα το οποίο εξαπολύθηκε από μη επανδρωμένο εναέριο όχημα στην πόλη Ελ Ομπάιντ, πρωτεύουσα της πολιτείας Βόρειο Κορντοφάν, στο Σουδάν σκότωσε χθες Δευτέρα δέκα ανθρώπους, ανάμεσά τους επτά παιδιά, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ιατρική πηγή.

Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε από την πλευρά του ότι χτυπήθηκε σπίτι στο κεντρικό τμήμα της πόλης του κεντρικού Σουδάν, η οποία βρίσκεται στα χέρια του τακτικού στρατού και πολιορκείται από τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ).

Οι δυο πηγές εκφράστηκαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, λόγω ανησυχιών για την ασφάλειά τους.

Από τα μέσα του Απριλίου του 2023, μαίνεται πόλεμος ανάμεσα στον στρατό και τους παραστρατιωτικούς, που έχουν κυριεύσει ιδίως τις πέντε πρωτεύουσες των πολιτειών του αχανούς Νταρφούρ (δυτικά).

Πλέον οι ΔΤΥ έχουν επικεντρώσει την επίθεσή τους στη γειτονική περιοχή Κορντοφάν, στο κεντρικό Σουδάν, ενώ σποραδικές μάχες συνεχίζουν να καταγράφονται επίσης στο Νταρφούρ.

Περικύκλωσαν ιδίως την Ελ Ομπάιντ, τη μεγαλύτερη πόλη της περιοχής, όπου βρίσκεται σταυροδρόμι στρατηγικής σημασίας στον δρόμο που συνδέει την πρωτεύουσα Χαρτούμ με το Νταρφούρ, όπου οι ένοπλες δυνάμεις απώλεσαν την τελευταία σημαντική θέση τους τον Οκτώβριο.

Το ρεύμα είναι κομμένο εκεί από την Κυριακή, έπειτα από πλήγμα drone που έβαλε στο στόχαστρο ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό, σύμφωνα με τη σουδανική επιχείρηση ηλεκτρισμού.

Την 31η Δεκεμβρίου, δυνάμεις προσκείμενες στον τακτικό στρατό ανακοίνωσαν ότι απέσπασαν από τις ΔΤΥ διάφορες πόλεις και κοινότητες νότια της Ελ Ομπάιντ.

Σύμφωνα με στρατιωτική πηγή, η προέλαση αυτή μπορεί να ανοίξει τον δρόμο ανάμεσα στην Ελ Ομπάιντ και στη Ντίλινγκ, πόλη που πολιορκείται από τις ΔΤΥ στο Νότιο Κορντοφάν, όπως και η πρωτεύουσα Καντούγκλι.

Από τα μέσα Δεκεμβρίου, πάνω από 11.000 άνθρωποι τράπηκαν σε φυγή από τις πολιτείες Νότιο Κορντοφάν και Βόρειο Κορντοφάν εξαιτίας της κλιμάκωσης της βίας, σύμφωνα με αριθμούς του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Ο πόλεμος στο Σουδάν έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, ξερίζωσε εκατομμύρια άλλους κι έχει προκαλέσει αυτήν που ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει «τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο» σήμερα.

Διάφορα εγχειρήματα μεσολάβησης για να τερματιστεί η ένοπλη σύρραξη έχουν αποτύχει.

