Ολλανδία: Ένοχοι κρίθηκαν ο πατέρας και οι δύο γιοι του για την δολοφονία της 18χρονης Ράιαν αλ Νατζάρ, επειδή είχε social media

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ολλανδία η υπόθεση της δολοφονίας της 18χρονης Ράιαν αλ Νατζάρ από τον ίδιο της τον πατέρα, σε ένα «έγκλημα τιμής» που συγκλόνισε τη χώρα. Δικαστήριο έκρινε ένοχο τον 53χρονο Σύρο Χάλεντ αλ Νατζάρ για τη στυγερή πράξη, επιβάλλοντάς του ποινή 30 ετών κάθειρξης. Ο ίδιος παραμένει φυγόδικος και θεωρείται ότι έχει διαφύγει στη Συρία.

Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, ο αλ Νατζάρ έδεσε την κόρη του, τη 18χρονη Ράιαν, και τη δολοφόνησε σε βαλτώδη περιοχή προστατευμένου φυσικού καταφυγίου στην Ολλανδία. Το άψυχο σώμα της βρέθηκε έξι ημέρες μετά την εξαφάνισή της, δεμένο και φιμωμένο, σε βάλτο στην πόλη Lelystad, περίπου 40 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Άμστερνταμ.

Η Ράιαν είχε εξαφανιστεί στις 22 Μαΐου 2024, ενώ η σορός της εντοπίστηκε στις 28 Μαΐου. Οι ιατροδικαστικές εξετάσεις αποκάλυψαν ότι η κοπέλα αντιστάθηκε σθεναρά, καθώς κάτω από τα νύχια της βρέθηκε DNA του πατέρα της, στοιχείο που αποδείκνυε τη μάχη που έδωσε λίγο πριν χάσει τη ζωή της.

Fugitive father who drowned daughter, 18, in ‘honour killing’ before going on the run in Syria is handed 30-year jail sentence in absentia in Holland https://t.co/fnr6JesuSa — Daily Mail (@DailyMail) January 5, 2026

Ένοχοι κρίθηκαν και οι δύο γιοι του δράστη, ο 23χρονος Μοχάμεντ και ο 25χρονος Μουχανάντ, οι οποίοι καταδικάστηκαν σε 20 χρόνια φυλάκισης ο καθένας. Σύμφωνα με την απόφαση, τα δύο αδέλφια μετέφεραν τη Ράιαν από το Ρότερνταμ στον απομονωμένο βάλτο, γνωρίζοντας τι επρόκειτο να ακολουθήσει.

Ο Μουχανάντ ήταν παρών στο δικαστήριο κατά την ανακοίνωση της απόφασης και δήλωσε ότι θα προσπαθήσει να «καθαρίσει το όνομά του». Ο αδελφός του δεν παρέστη, γεγονός που σχολιάστηκε αρνητικά από το δικαστήριο.

Όπως κατέληξε η ετυμηγορία, ο πατέρας είχε τον κεντρικό ρόλο στο έγκλημα, ενώ τουλάχιστον ένας από τους γιους του συμμετείχε ενεργά στη δολοφονία. Οι εισαγγελικές αρχές υποστήριξαν ότι η πράξη σχετίζεται με τον δυτικό τρόπο ζωής της 18χρονης, καθώς εκείνη διατηρούσε λογαριασμούς στα social media, κάτι που η οικογένειά της θεωρούσε «ντροπιαστικό».