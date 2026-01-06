Πέθανε σε ηλικία 60 ετών η Στέφη Πετρίδη – Ήταν γόνος της οικογένειας με το γνωστό brand υποδημάτων

Enikos Newsroom

κοινωνία

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών η Στέφη Πετρίδη, γόνος της οικογένειας που συνέδεσε το όνομά της με το γνωστό brand υποδημάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα δίνοντας μάχη με τον καρκίνο, την οποία τελικά δεν κατάφερε να κερδίσει.

Η Στέφη Πετρίδη υπήρξε ενεργό μέλος της οικογενειακής επιχείρησης, με έντονη δημιουργική παρουσία και προσωπική συμβολή στην ανάπτυξη της σειράς υποδημάτων «Parallel», την οποία υποστήριζε και μετά τη μεταβίβαση της εταιρείας. Η φίρμα «Fratelli Petridi», που ιδρύθηκε το 1957 στη Θεσσαλονίκη, καθιερώθηκε στην ελληνική αγορά χάρη στην ποιότητα και το στυλ των συλλογών της, προσφέροντας ανδρικά και γυναικεία παπούτσια με ξεχωριστή ταυτότητα.

Όταν η επιχείρηση πέρασε στα χέρια του επιχειρηματία Σταύρου Τζιούφα, εκείνος αποφάσισε να διατηρήσει τη Στέφη Πετρίδη στο δυναμικό της εταιρείας, αναγνωρίζοντας τη δημιουργικότητά της και τον καθοριστικό ρόλο της στη διατήρηση της αισθητικής και του κύρους της μάρκας. Ωστόσο, μετά από μια δύσκολη περίοδο οικονομικών προβλημάτων, η Πετρίδη επέλεξε να απομακρυνθεί από τον χώρο των επιχειρήσεων και να ακολουθήσει έναν διαφορετικό δρόμο, εργαζόμενη ως ψυχολόγος, το επάγγελμα που την ενδιέφερε βαθιά.

Παράλληλα, ήταν γνωστή και αγαπητή στους κοσμικούς κύκλους, έχοντας συμβάλει στη σύνδεση της μόδας με τον σχεδιασμό σε ένα υψηλότερο επίπεδο αισθητικής. Σε δική της πρωτοβουλία αποδίδεται η συνεργασία με τον σχεδιαστή Βασίλη Ζούλια, που οδήγησε στη δημιουργία της συλλογής «by Petridi», προσδίδοντας νέα πνοή και εκλεπτυσμένο χαρακτήρα στη φίρμα.

Με μια λιτή αλλά συγκινητική ανάρτηση στο Facebook, ο Βασίλης Ζούλιας αποχαιρέτισε τη φίλη και συνεργάτιδά του γράφοντας: «Αντίο αγαπημένη μου φίλη Steffie Pe till we meet again…».

Αντίο αγαπημένη μου φίλη Steffie Pe till we meet again…

Δημοσιεύτηκε από Vassilis Zoulias στις Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026

Η Στέφη Πετρίδη είχε απασχολήσει και στο παρελθόν, όταν μίλησε ανοιχτά για τη μάχη της με τον αλκοολισμό, δείχνοντας θάρρος και αυτογνωσία. Σε τηλεοπτική της εμφάνιση είχε παραδεχτεί: «Το όνομά μου με έκανε να νιώθω βάρος. Δεν μου άρεσε να μου λένε “είσαι η κόρη του Πετρίδη”. Η οικογενειακή επιχείρηση είχε 25 καταστήματα, ήταν μια στρωμένη δουλειά και εμένα με ενδιέφερε μόνο το ποτό».

Στην ίδια συνέντευξη είχε αναφερθεί σε δύσκολες στιγμές της ζωής της: «Στα βαφτίσια της κολλητής μου ήμουν τόσο πολύ μεθυσμένη που ανέβηκα στο τραπέζι και έκανα στριπτίζ». Δεν δίστασε, επίσης, να ζητήσει δημόσια συγγνώμη στην οικογένειά της, λέγοντας: «Θέλω να ζητήσω συγγνώμη στην οικογένειά μου που την έφερα σε δύσκολη θέση. Ήμουν πολύ σκληρή με τη μητέρα μου. Της φέρθηκα άσχημα».

