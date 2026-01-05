Μαρία Καρυστιανού: Το κόμμα οργανώνεται πολύ γρήγορα – Δεν είναι ξεκάθαρο αν θα ηγηθώ εγώ

«Η πολύ μεγάλη κοινωνική αφύπνιση έχει κινητοποιήσει τους Έλληνες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Είναι συγκινητική η επιθυμία να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια. Έρχονται απίστευτα βιογραφικά με κόσμο που θέλει να βοηθήσει στο εγχείρημα από αγάπη για την πατρίδα» δήλωσε το βράδυ της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου 2025, η Μαρία Καρυστιανού σε συνέντευξή της στο Kontra, απαντώντας σε ερώτηση για την δημιουργία νέου κόμματος.

«Oργανώνεται πολύ γρήγορα αυτή η προσπάθεια. Αυτό το διάστημα υπάρχουν βήματα προς τα μπροστά» συμπλήρωσε και ξεκαθάρισε ότι «στα προαπαιτούμενα είναι η εμπειρία και η γνώση», τονίζοντας ότι «δεν επιθυμούμε ανθρώπους με εμπλοκή σε πολιτικούς χώρους».

«Η καθαρότητα, ο εθελοντισμός και η ακεραιότητα του χαρακτήρα είναι στα βασικά για εμάς» δήλωσε και δεν διευκρίνισε αν θα ηγηθεί η ίδια του νέου κόμματος ή κάποιο άλλο πρόσωπο. «Δεν είναι ξεκάθαρο αν θα ηγηθώ εγώ του σχήματος. Ο λαός θα δείξει τον ηγέτη από όλες τις διαδικασίες, ακολουθώντας αυτό που λέει το μέσα του. Αυτό το κίνημα που ξεκίνησε αυθόρμητα και οδηγήθηκε εδώ και ο τελικός στόχος που είναι η κάθαρση της χώρας και είναι ανιδιοτελής. Αυτό το κίνημα, οι άνθρωποι που θα το αγκαλιάσουν θα δείξουν και τον ηγέτη τους. Για το όνομα του κόμματος δεν θα κάνω ανακοινώσεις, θα δείξει» είπε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Φαραντούρη ανέφερε: «Γνώρισα από κοντά τον κ. Φαραντούρη, έχω μόνο θετικά να πω. Είναι γνώστης, ήταν θετικός στο να μας βοηθήσει να οργανώσουμε την εκδήλωση για το άρθρο 86. Χαίρομαι που υπάρχουν πολιτικοί που καλωσορίζουν κινήσεις πολιτών σαν και αυτή που έχει ως βασικό αίτημα την κάθαρση».