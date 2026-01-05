Μαρία Καρυστιανού: «Τέμπη» και στον αέρα; – Οι προειδοποιήσεις των εργαζομένων για τον κίνδυνο αεροπορικού δυστυχήματος πληθαίνουν

  • Η Μαρία Καρυστιανού προειδοποιεί για τον κίνδυνο «Τέμπη και στον αέρα;» μετά το «μπλακ άουτ» στα αεροδρόμια, σημειώνοντας ότι «όταν η αδιαφορία συστηματοποιείται, τα δυστυχήματα παύουν να είναι “ατυχείς στιγμές” και γίνονται προδιαγεγραμμένα εγκλήματα».
  • Οι προειδοποιήσεις των εργαζομένων στα αεροδρόμια για τον κίνδυνο ενός νέου αεροπορικού δυστυχήματος πληθαίνουν, αναφέρει στην ανάρτησή της.
  • Η κυβέρνηση, κατά τη Μαρία Καρυστιανού, «αγνοεί επιδεικτικά τους ειδικούς» στα αεροδρόμια, όπως και στους σιδηροδρόμους, προτιμώντας το κλίμα ανασφάλειας από τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και την εφαρμογή των Κανόνων Ασφαλείας.
Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Καρυστιανού
Φωτογραφία αρχείου: Intime

«Όταν η αδιαφορία συστηματοποιείται, τα δυστυχήματα παύουν να είναι “ατυχείς στιγμές” και γίνονται προδιαγεγραμμένα εγκλήματα», τονίζει η Μαρία Καρυστιανού σε ανάρτησή της στα social media αναφορικά με το «μπλακ άουτ» που συνέβη την Κυριακή (4/1) στα αεροδρόμια.

Μεταξύ άλλων η Μαρία Καρυστιανού υποστηρίζει ότι «οι προειδοποιήσεις των εργαζομένων στα αεροδρόμια για τον κίνδυνο ενός νέου αεροπορικού δυστυχήματος πληθαίνουν. Η κυβέρνηση, ωστόσο, επιμένει στην ίδια τακτική που ακολούθησε και στους σιδηροδρόμους: αγνοεί επιδεικτικά τους ειδικούς».

Ολόκληρη η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού:

«Τέμπη και στον αέρα;

Οι προειδοποιήσεις των εργαζομένων στα αεροδρόμια για τον κίνδυνο ενός νέου αεροπορικού δυστυχήματος πληθαίνουν. Η κυβέρνηση, ωστόσο, επιμένει στην ίδια τακτική που ακολούθησε και στους σιδηροδρόμους: αγνοεί επιδεικτικά τους ειδικούς.

Αυτή η στάση αποδεικνύει πως τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όταν η αδιαφορία συστηματοποιείται, τα δυστυχήματα παύουν να είναι «ατυχείς στιγμές» και γίνονται προδιαγεγραμμένα εγκλήματα. Ακόμα και μετά την τραγωδία των Τεμπών, η επικοινωνιακή γραμμή παραμένει η ίδια: «συμβαίνουν παντού αυτά».

Μια κυνική παραδοχή που παίζει με τη λογική και κυρίως με τη ζωή μας.

Το πιο εξοργιστικό; Προτιμούν το κλίμα ανασφάλειας στις μεταφορές, τον διεθνή διασυρμό, τα πρόστιμα και τις νομικές εμπλοκές της χώρας από το να εκσυγχρονίσουν τον εξοπλισμό και να εφαρμόσουν τους Κανόνες Ασφαλείας. Αποδεικνύουν άλλη μία φορά ότι οι έννοιες της ευσυνειδησίας και του κοινού καλού, τους είναι προφανώς άγνωστες.

Για πόσο ακόμα θα παραμένουμε αδρανείς θεατές; Μέχρι να υποστούμε την επόμενη τραγωδία; Όχι! Ήρθε η ώρα να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας, να αξιώσουμε σεβασμό και να κατακτήσουμε το όραμα ενός πραγματικού Κράτους Δικαίου».

