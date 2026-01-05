Νικολάς Μαδούρο: Μεταφέρεται στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης – Δείτε LIVE

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, οδηγείται ενώπιον της αμερικανικής Δικαιοσύνης, λίγες μόλις ημέρες μετά τη σύλληψή του από τις ΗΠΑ.

Φάλαγγα οχημάτων που μετέφερε τον Μαδούρο εθεάθη να αποχωρεί από το Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης (MDC) στο Μπρούκλιν, ενόψει της εμφάνισής του σήμερα σε δικαστική αίθουσα του Μανχάταν της Νέας Υόρκης, στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο «Daniel Patrick Moynihan».

Ο Νικολάς Μαδούρο εμφανίστηκε με χειροπέδες καθώς απομακρυνόταν από το MDC στο Μπρούκλιν, όπου κρατούνταν τις τελευταίες δύο ημέρες, προκειμένου να επιβιβαστεί σε ελικόπτερο, φορώντας μπεζ ένδυμα και έντονα πορτοκαλί παπούτσια.

Το ελικόπτερο που μετέφερε τον Μαδούρο προσγειώθηκε σε ελικοδρόμιο κοντά στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης, όπου αναμένεται να παρουσιαστεί αργότερα σήμερα.

Μετά την προσγείωση, συνοδεύτηκε υπό ισχυρά μέτρα ασφαλείας σε βαν.

Η μεταγωγή του ακολουθεί τη σύλληψή του από τον αμερικανικό στρατό σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, στο Καράκας. Ο Μαδούρο αντιμετωπίζει κατηγορίες που αφορούν συνωμοσία για ναρκοτρομοκρατία, συνωμοσία για εισαγωγή κοκαΐνης στις ΗΠΑ και αδικήματα που σχετίζονται με όπλα.

Μαζί του, ενώπιον του δικαστή, αναμένεται να εμφανιστεί και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, η οποία επίσης συνελήφθη κατά την ίδια επιχείρηση.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «έχουν τον έλεγχο» της Βενεζουέλας και προειδοποίησε την προσωρινή ηγέτιδα της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, να συνεργαστεί, διαφορετικά θα πληρώσει «πολύ βαρύ τίμημα».