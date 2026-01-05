Νικολάς Μαδούρο: Μεταφέρεται στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης – Δείτε LIVE

Σύνοψη από το

  • Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, οδηγείται ενώπιον της αμερικανικής Δικαιοσύνης, λίγες μόλις ημέρες μετά τη σύλληψή του.
  • Ο Νικολάς Μαδούρο αντιμετωπίζει κατηγορίες για ναρκοτρομοκρατία και εισαγωγή κοκαΐνης στις ΗΠΑ, ενώ μαζί του στο δικαστήριο αναμένεται να εμφανιστεί και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες.
  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «έχουν τον έλεγχο» της Βενεζουέλας και προειδοποίησε την προσωρινή ηγέτιδα, Ντέλσι Ροντρίγκες, να συνεργαστεί διαφορετικά θα πληρώσει «πολύ βαρύ τίμημα».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Νικολάς Μαδούρο: Μεταφέρεται στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης – Δείτε LIVE
Φωτογραφία: Reuters

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, οδηγείται ενώπιον της αμερικανικής Δικαιοσύνης, λίγες μόλις ημέρες μετά τη σύλληψή του από τις ΗΠΑ.

Φάλαγγα οχημάτων που μετέφερε τον Μαδούρο εθεάθη να αποχωρεί από το Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης (MDC) στο Μπρούκλιν, ενόψει της εμφάνισής του σήμερα σε δικαστική αίθουσα του Μανχάταν της Νέας Υόρκης, στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο «Daniel Patrick Moynihan».

Δείτε LIVE

Ο Νικολάς Μαδούρο εμφανίστηκε με χειροπέδες καθώς απομακρυνόταν από το MDC στο Μπρούκλιν, όπου κρατούνταν τις τελευταίες δύο ημέρες, προκειμένου να επιβιβαστεί σε ελικόπτερο, φορώντας μπεζ ένδυμα και έντονα πορτοκαλί παπούτσια.

Πηγή: WNBC
Πηγή: WNBC

Το ελικόπτερο που μετέφερε τον Μαδούρο προσγειώθηκε σε ελικοδρόμιο κοντά στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης, όπου αναμένεται να παρουσιαστεί αργότερα σήμερα.

Πηγή: CNN

Μετά την προσγείωση, συνοδεύτηκε υπό ισχυρά μέτρα ασφαλείας σε βαν.

Η μεταγωγή του ακολουθεί τη σύλληψή του από τον αμερικανικό στρατό σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, στο Καράκας. Ο Μαδούρο αντιμετωπίζει κατηγορίες που αφορούν συνωμοσία για ναρκοτρομοκρατία, συνωμοσία για εισαγωγή κοκαΐνης στις ΗΠΑ και αδικήματα που σχετίζονται με όπλα.

Μαζί του, ενώπιον του δικαστή, αναμένεται να εμφανιστεί και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, η οποία επίσης συνελήφθη κατά την ίδια επιχείρηση.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «έχουν τον έλεγχο» της Βενεζουέλας και προειδοποίησε την προσωρινή ηγέτιδα της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, να συνεργαστεί, διαφορετικά θα πληρώσει «πολύ βαρύ τίμημα».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άδωνις Γεωργιάδης: «Είμαι σοκαρισμένος από τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη»

5 τροφές που ενισχύουν το ανοσοποιητικό καλύτερα και από το σκόρδο

Θεοφάνια: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί σε Αθήνα και σε Πειραιά αύριο – Τι αλλάζει στα δρομολόγια του τραμ

ΔΥΠΑ: Έως απόψε οι αιτήσεις για το ειδικό πρόγραμμα για 2.000 ανέργους σε Δήμους – Ποιους αφορά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
15:14 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

LIVE – Νικολάς Μαδούρο: Ενώπιον του δικαστηρίου στη Νέα Υόρκη – Όλες οι εξελίξεις

Δύο ημέρες μετά τη σύλληψή τους σε επιχείρηση του αμερικανικού στρατού στο Καράκας, ο πρόεδρος...
14:23 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

ΗΠΑ: Μία σύλληψη ύστερα από συμβάν στο σπίτι του αντιπροέδρου Βανς στο Σινσινάτι

Ένας ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση μετά από περιστατικό που συνέβη στο σπίτι του αντιπροέδρου Τζέ...
13:45 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Κραν Μοντανά: «Γιατί οι ιδιοκτήτες του μπαρ είναι ελεύθεροι;» – Οργή στον ελβετικό Τύπο μετά την ταυτοποίηση των θυμάτων

Αυξάνονται σήμερα οι πιέσεις να δοθούν απαντήσεις για τα αίτια της πυρκαγιάς την παραμονή της ...
11:12 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Σοκ στη Βρετανία: Αγνοούμενος 46χρονος Τούρκος βρέθηκε νεκρός σε χωματερή – Του είχαν κόψει τη γλώσσα

Ένας 46χρονος πατέρας, γνωστός στην τουρκική κοινότητα του Τσέλμσφορντ στη Βρετανία, εντοπίστη...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι