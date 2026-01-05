Stranger Things: Ο Τζο Κίρι εκτόπισε από την κορυφή του Spotify την Τέιλορ Σουίφτ – Οι fans της σειράς τον έστειλαν στο No1

Ο Τζο Κίρι, γνωστός στο ευρύ κοινό από τη συμμετοχή του στη σειρά «Stranger Things», βρέθηκε απρόσμενα στην κορυφή των μουσικών charts, εκτοπίζοντας την Τέιλορ Σουίφτ από την πρώτη θέση του Spotify, σε μια ανατροπή που συνδέθηκε άμεσα με τον ενθουσιασμό των θαυμαστών του μετά το φινάλε της δημοφιλούς σειράς του Netflix.

Ο Κίρι, που κυκλοφορεί τη μουσική του με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο DJO, ανέβηκε στην κορυφή της κατάταξης του Spotify, χάρη στη μαζική στήριξη των fans του.


Το τραγούδι του «End of Beginning», που κυκλοφόρησε το 2022 ως μέρος του άλμπουμ «Decide», ξεπέρασε το «The Fate of Ophelia» της Τέιλορ Σουίφτ, το οποίο κατείχε την πρώτη θέση.


Το συγκεκριμένο κομμάτι της Σουίφτ, από το πιο πρόσφατο άλμπουμ της με τίτλο «The Life of a Showgirl», είχε παραμείνει στην κορυφή των charts για 78 συνεχόμενες ημέρες.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς, όπως αναφέρει η New York Post, στο παρελθόν ο Κίρι και η Σουίφτ είχαν μια απρόσμενη συνάντηση στο στούντιο ηχογραφήσεων Electric Lady στη Νέα Υόρκη, όπου η διάσημη ποπ σταρ είχε εκφράσει τον θαυμασμό της για το «End of Beginning».

Ο ίδιος ο Κίρι είχε περιγράψει τη στιγμή σε συνέντευξή του στο «The Spout Podcast» το 2024, λέγοντας: «Απλώς έτυχε να βρίσκομαι εκεί την ίδια μέρα που ήταν κι εκείνη. Και είναι πραγματικά πολύ ευγενική. Θέλω να πω, την έχω συναντήσει μερικές φορές».

Όπως αποκάλυψε, πριν ακόμη το τραγούδι αποκτήσει τη δημοφιλία που έχει σήμερα, η Σουίφτ του είπε: «“Γεια, μου αρέσει πάρα πολύ εκείνο το κομμάτι σου, το ‘End Of Beginning’”. Είπε απλώς ότι είχε ακούσει το τραγούδι και, ξέρεις, προφανώς εγώ ήμουν σε φάση: “Τι; Άκουσες αυτό το τραγούδι; Πώς στο καλό άκουσες αυτό το τραγούδι;”».

«Αλλά είναι πραγματικά λάτρης της μουσικής. Και είναι επίσης πολύ ενημερωμένη για τη νέα μουσική και τα πράγματα που κυκλοφορούν. Και έτσι, υποθέτω ότι δεν μου φαίνεται και τόσο συγκλονιστικό, γιατί είναι μεγάλη φαν της μουσικής και ψάχνει, βρίσκει πράγματα. Οπότε, κάπως έφτασε στο γραφείο της, το άκουσε και μετά είπε ότι της άρεσε. Πραγματικά, πολύ ευγενικό από μέρους της».

Πριν ακόμη ξεκινήσει την πορεία στη σειρά «Stranger Things», ο Τζο Κίρι είχε ήδη αρχίσει να ασχολείται με τη μουσική. Είναι μέλος του ψυχεδελικού ροκ συγκροτήματος Post Animal και, παράλληλα, έχει κυκλοφορήσει τρία σόλο στούντιο άλμπουμ με το μουσικό του ψευδώνυμο, χτίζοντας σταδιακά μια ξεχωριστή παρουσία πέρα από την υποκριτική.

 

