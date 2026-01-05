Γαλλία: 10 άτομα καταδικάστηκαν για διαδικτυακή παρενόχληση κατά της Μπριζίτ Μακρόν – Διέδιδαν ψευδείς ισχυρισμούς για το φύλο της

  Γαλλικό δικαστήριο στο Παρίσι έκρινε ένοχα δέκα άτομα για διαδικτυακή παρενόχληση της Μπριζίτ Μακρόν. Διέδιδαν ψευδείς ισχυρισμούς ότι είναι τρανς γυναίκα που γεννήθηκε άνδρας.
  Η Πρώτη Κυρία και ο σύζυγός της, Εμανουέλ Μακρόν, έχουν αντιμετωπίσει επανειλημμένα ψευδείς ισχυρισμούς τα τελευταία χρόνια. Κάποιοι υποστήριζαν ότι γεννήθηκε με το όνομα Ζαν-Μισέλ Τρονιέ.
  Η διαφορά ηλικίας 24 ετών του προεδρικού ζεύγους αποτέλεσε επίσης αντικείμενο επικρίσεων. Στους δέκα ενόχους επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης έως οκτώ μηνών με δυνατότητα αναστολής.
Γαλλία: 10 άτομα καταδικάστηκαν για διαδικτυακή παρενόχληση κατά της Μπριζίτ Μακρόν – Διέδιδαν ψευδείς ισχυρισμούς για το φύλο της
Φωτογραφία: Reuters

Ένα περιστατικό διαδικτυακής παρενόχλησης σε βάρος της Πρώτης Κυρίας της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν, οδήγησε στη καταδίκη δέκα ατόμων από γαλλικό δικαστήριο στο Παρίσι, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, το δικαστήριο την Δευτέρα έκρινε δέκα άτομα ένοχα για διαδικτυακή παρενόχληση της Μπριζίτ Μακρόν, καθώς διέδιδαν ψευδείς ισχυρισμούς ότι είναι τρανς γυναίκα που γεννήθηκε άνδρας.

Η Μπριζίτ και ο σύζυγός της, πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, έχουν αντιμετωπίσει επανειλημμένα ψευδείς ισχυρισμούς τα τελευταία χρόνια, με ορισμένους να υποστηρίζουν ότι γεννήθηκε με το όνομα Ζαν-Μισέλ Τρονιέ, το πραγματικό όνομα του μεγαλύτερου αδελφού της.

Η διαφορά ηλικίας 24 ετών μεταξύ του προεδρικού ζεύγους αποτέλεσε επίσης αντικείμενο επικρίσεων, τα οποία οι Μακρόν αγνοούσαν για μεγάλο διάστημα, αλλά τα τελευταία χρόνια άρχισαν να τα αντιμετωπίζουν ενεργά δικαστικά.

Οι οκτώ άνδρες και οι δύο γυναίκες κρίθηκαν ένοχοι για κακόβουλα σχόλια σχετικά με το φύλο και τη σεξουαλικότητα της Μπριζίτ Μακρόν, φτάνοντας στο σημείο να εξισώνουν τη διαφορά ηλικίας της με τον σύζυγό της με «παιδεραστία».

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, τους επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης έως οκτώ μηνών με δυνατότητα αναστολής.

14:25 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

