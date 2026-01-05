Νέα Υόρκη: Ποια είναι η διαβόητη φυλακή MDC που κρατείται ο Μαδούρο – Οι διάσημοι που έχουν περάσει από τα κελιά της και τα μαχαιρώματα

  • Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και η σύζυγός του συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης (MDC), μια διαβόητη ομοσπονδιακή φυλακή στο Μπρούκλιν των ΗΠΑ.
  • Το MDC, που έχει περιγραφεί ως «κόλαση επί της Γης», έχει αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα με μαχαιρώματα, φόνους και κατηγορίες για κακοδιαχείριση.
  • Ο Μαδούρο θα ενταχθεί στους υψηλού προφίλ κρατούμενους της φυλακής, μεταξύ των οποίων βρίσκονται ο συνιδρυτής του καρτέλ Σιναλόα, Ισμαέλ «Ελ Μάγιο» Ζαμπάδα Γκαρσία, και ο πρώην πρόεδρος της Ονδούρας, Χουάν Ορλάντο Ερνάντες.
Νέα Υόρκη: Ποια είναι η διαβόητη φυλακή MDC που κρατείται ο Μαδούρο – Οι διάσημοι που έχουν περάσει από τα κελιά της και τα μαχαιρώματα
Φωτογραφίες: Χ, AP

Σε μια συγκλονιστική επιχείρηση το Σάββατο το πρωί, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν σε ομοσπονδιακή φυλακή στο Μπρούκλιν των ΗΠΑ.

Βενεζουέλα: Ενώπιον δικαστή σήμερα ο Μαδούρο με φόντο τις απειλές Τραμπ για την Κολομβία – Ανεβαίνουν οι τόνοι στη Λατινική Αμερική

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι μεταφέρθηκε στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης (Metropolitan Detention Center/MDC), μια διαβόητη φυλακή στο Μπρούκλιν που για δεκαετίες έχει φιλοξενήσει μερικούς από τους πιο γνωστούς κατηγορούμενους στις ΗΠΑ, ενώ περιμένουν τη δίκη τους.

Η φυλακή έχει επανειλημμένα βρεθεί στο επίκεντρο σκανδάλων και κατηγοριών για κακοδιαχείριση και προβλήματα ασφάλειας, με αποτέλεσμα κάποιοι δικαστές να αρνούνται να στείλουν εκεί κρατούμενους, παρά το γεγονός ότι έχει φιλοξενήσει διάσημους όπως οι μουσικοί R. Kelly και Sean «Diddy» Combs.

Βενεζουέλα-BBC: Η ενέργεια του Τραμπ θα μπορούσε να δημιουργήσει προηγούμενο για τις αυταρχικές δυνάμεις σε όλο τον κόσμο
Φωτογραφία: AP

Το MDC άνοιξε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και είναι από τα μεγαλύτερα ομοσπονδιακά σωφρονιστικά ιδρύματα της χώρας, φιλοξενώντας περίπου 1.600 κρατούμενους ανά πάσα στιγμή.

Αν και κάποιοι αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες, όπως διεθνή διακίνηση ναρκωτικών ή τρομοκρατία, η πλειονότητα αφορά λιγότερο σοβαρά εγκλήματα. Η φυλακή λειτουργεί συχνά ως σταθμός πριν τη δίκη ή την επιβολή ποινής.

Φωτογραφία: AP

Μαχαιρώματα και δολοφονίες

Η φυλακή έχει αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα τα τελευταία χρόνια, με περιστατικά μαχαιρωμάτων και φόνων. Το 2021, έγινε η μοναδική ομοσπονδιακή φυλακή της Νέας Υόρκης, μετά το προσωρινό κλείσιμο του Μητροπολιτικού Σωφρονιστικού Κέντρου (Metropolitan Correction Center/MCC) στο Μανχάταν λόγω της επιδείνωσης των συνθηκών.

Το 2019, το MDC έμεινε χωρίς θέρμανση και ηλεκτρισμό κατά τη διάρκεια ενός πολικού ψύχους, με τις αρχές να αντιμετωπίζουν την κατάσταση ανεπαρκώς, σύμφωνα με έκθεση του υπουργείου Δικαιοσύνης (DOJ).

Παρά τις δυσκολίες, το Ομοσπονδιακό Γραφείο Φυλακών αναφέρει ότι τα τελευταία χρόνια έχει προσπαθήσει να βελτιώσει τις συνθήκες και να περιορίσει την εγκληματικότητα μέσα στη φυλακή.

«Με λίγα λόγια, το MDC είναι ασφαλές για τους κρατούμενους και το προσωπικό», δήλωσε το Γραφείο τον Σεπτέμβριο, σημειώνοντας παράλληλα ότι η μείωση των κρατουμένων από 1.580 τον Ιανουάριο του 2024 οδήγησε σε σημαντική πτώση της εγκληματικότητας.

Ωστόσο, τον περασμένο Μάρτιο, 23 κρατούμενοι κατηγορήθηκαν για αδικήματα που κυμαίνονταν από τη διακίνηση όπλων σε σακούλες Doritos μέχρι την επίθεση με μαχαίρι ενός άνδρα που είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία του θρύλου της χιπ χοπ, Jam Master Jay, μέλος του συγκροτήματος RUN-DMC.

Η φυλακή βρίσκεται δίπλα σε εμπορικό κέντρο, σε βιομηχανική ζώνη και σε οπτική επαφή με το Άγαλμα της Ελευθερίας, ενώ σε χειρότερες περιόδους έχει περιγραφεί ως «κόλαση επί της Γης» και «συνεχιζόμενη τραγωδία».

Φωτογραφία: AP

Ο Μαδούρο στο MDC

Ο Μαδούρο, που μεταφέρθηκε εκεί το Σάββατο, θα ενταχθεί στους υψηλού προφίλ κρατούμενους της φυλακής, όπως ο Λουίτζι Μαντζιόνε ενώ αντιμετωπίζει ομοσπονδιακές και πολιτειακές κατηγορίες για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον, τον Δεκέμβριο του 2024, και κρατείται εκεί μέχρι τη δίκη του.

Φωτογραφία: Reuters

Κατά τη διάρκεια της κράτησής του, ο Μαδούρο πιθανότατα θα συναντήσει οικεία πρόσωπα, αν του επιτραπεί να βγει από τα απομονωμένα κελιά όπου θα φιλοξενηθεί αρχικά.

Φωτογραφία: AP

Ανάμεσά τους είναι ο συνκατηγορούμενός του, πρώην αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών της Βενεζουέλας, Ούγκο Καρβαχάλ, που το 2019 είχε διαχωρίσει τη θέση του από τον Μαδούρο και έχει δηλώσει ότι θέλει να συνεργαστεί με τις αμερικανικές αρχές, καθώς και ο Άντερσον Ζαμπράνο-Πατσέκο, φερόμενο μέλος της συμμορίας Tren de Aragua, που συνελήφθη πέρυσι στη Νέα Υόρκη.

Ανάμεσα στους τρέχοντες κρατούμενους βρίσκεται και ο συνιδρυτής του μεξικανικού καρτέλ Σιναλόα, Ισμαέλ «Ελ Μάγιο» Ζαμπάδα Γκαρσία.

Ο πρώην πρόεδρος της Ονδούρας, Χουάν Ορλάντο Ερνάντες, είχε επίσης κρατηθεί εκεί μετά την έκδοσή του το 2022 για συνωμοσία εισαγωγής κοκαΐνης στις ΗΠΑ και χρήση πολυβόλων, ενώ έλαβε νομικές συμβουλές από τον συγκρατούμενό του, απατεώνα των κρυπτονομισμάτων Σαμ Μπανκμαν-Φρίντ.

Άλλοι κρατούμενοι περιλαμβάνουν τη Γκισλέιν Μάξγουελ, σύντροφος του καταδικασμένου σεξουαλικού εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν, τον μουσικό μεγιστάνα Σον Κομπς και τον τραγουδιστή R. Kelly.

Με πληροφορίες από: New York Times, Associated Press

