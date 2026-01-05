Σοκ στη Βρετανία: Αγνοούμενος 46χρονος Τούρκος βρέθηκε νεκρός σε χωματερή – Του είχαν κόψει τη γλώσσα

Ένας 46χρονος πατέρας, γνωστός στην τουρκική κοινότητα του Τσέλμσφορντ στη Βρετανία, εντοπίστηκε νεκρός και διαμελισμένος σε χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων επτά εβδομάδες μετά την εξαφάνισή του, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η εξαφάνιση του Κουμάλι Τουρχάν είχε σημειωθεί στις 19 Νοεμβρίου 2024, όταν δεν εμφανίστηκε στην εργασία του, έπειτα από την τελευταία φορά που είχε θεαθεί σε παμπ στο Τσέλμσφορντ του Έσσεξ.

Το ηχητικό από τη δήλωση της εξαφάνισής του

Ένα νέο ντοκιμαντέρ του Channel 4 με τίτλο «Catching a Killer: Buried Truths» (Συλλαμβάνοντας έναν δολοφόνο: Κρυμμένες αλήθειες), αποκάλυψε για πρώτη φορά τη στιγμή της ανησυχίας ενός φίλου, ο οποίος κάλεσε την άμεση δράση (999) για να αναφέρει την εξαφάνισή του.

Ο χειριστής της γραμμής ακούγεται να λέει: «Αστυνομία Έσσεξ, ποιο είναι το επείγον περιστατικό σας;», ενώ ο άνδρας απαντάει στα σπαστά αγγλικά: «Έχουμε ένα φίλο αλλά από χτες το βράδυ μέχρι τώρα, δεν έχουμε νέα του. Ρωτάμε όλους, αλλά κανείς δεν τον έχει δει».

Τεράστια έρευνα

Οι αστυνομικοί φοβήθηκαν ότι ο Τουρχάν, που ήταν ιδιαίτερα γνωστός στην τοπική τουρκική κοινότητα, είχε δολοφονηθεί.

Ωστόσο πέρασαν άλλες 45 ημέρες πριν βρεθεί η σορός του στις 11 Ιανουαρίου 2025, περίπου 30 χιλιόμετρα μακριά, στον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμάτων Enovert, στην περιοχή Στάνγουεϊ.

Η έρευνα περιελάμβανε 1.650 βάρδιες αστυνομικών σε δέκα διαφορετικές τοποθεσίες και θεωρείται πως είναι η πρώτη φορά που μια ενεργή αστυνομική αναζήτηση σε τέτοιο χώρο στη Βρετανία κατέληξε στην ανεύρεση σορού.

Ο ύποπτος και ο άστεγος

Ο ύποπτος για τη δολοφονία του Τουρχάν, ο 38χρονος Τσεϊχάν Ντινλέρ, δεν έχει εντοπιστεί και φέρεται να εγκατέλειψε τη χώρα μέσω του αεροδρομίου Στάνστεντ στις 19 Νοεμβρίου, την ίδια ημέρα που ο Τουρχάν δηλώθηκε ως αγνοούμενος.

Ο 44χρονος άστεγος Σιπριάν Ίλιε καταδικάστηκε τον περασμένο Οκτώβριο σε επτά χρόνια φυλάκιση, αφού κρίθηκε ένοχος για υπόθαλψη δράστη και για παρεμπόδιση της νόμιμης ταφής του Τουρχάν.

Ο Ίλιε συνελήφθη σε καταφύγιο αστέγων στο Τσέλμσφορντ αφού ομολόγησε τι είχε συμβεί σε έναν εργαζόμενο της δομής, ο οποίος ειδοποίησε την αστυνομία. Αργότερα είπε στους αστυνομικούς ότι έλαβε κλήση τις πρώτες πρωινές ώρες της 19ης Νοεμβρίου να πάει στο μπαρ Barista.

Ο Ίλιε δήλωσε: «Πήγα εκεί και βρήκα αίμα στο πάτωμα και μια σορό σε μια γωνία».

Υποστήριξε ότι απειλήθηκε με μαχαίρι προτού αναγκαστεί να βοηθήσει στη μεταφορά της σορού σε κάδο στο πίσω μέρος του καταστήματος. Πρόσθεσε ότι τόσο αυτός όσο και η φίλη του είχαν απειληθεί, και γι’ αυτό έκανε ό,τι του είχαν διατάξει.

Ο Ντινλέρ, που εργαζόταν στο μπαρ, πιστεύεται ότι έχει διαφύγει στην Τουρκία, αλλά η ιατροδικαστής Μισέλ Μπράουν δήλωσε κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, τον Σεπτέμβριο, ότι η τρέχουσα τοποθεσία του είναι άγνωστη.

Η Αστυνομία του Έσσεξ επιθυμεί να μιλήσει με τον Ντίνλερ σε σχέση με τον θάνατο του Τουρχάν και ανέφερε ότι συνεργάζεται με την Εισαγγελία για να το πετύχει.

Η αιτία της διαμάχης και η δολοφονία

Κατά τη διάρκεια της δίκης, το δικαστήριο άκουσε ότι ο Τουρχάν φέρεται να είχε «σχέση με την κοπέλα του κ. Ντίνλερ» και ότι υπήρχε «μια συνεχιζόμενη και υποβόσκουσα διαμάχη» μεταξύ των δύο ανδρών.

Ο Τουρχάν πιστεύεται ότι βρισκόταν στο μπαρ Barista στην οδό Duke Street, αφού πρώτα είχε περάσει από την παμπ The Globe στην οδό Rainsford.

Οι κάμερες ασφαλείας δεν τον έδειξαν να φεύγει από το Barista.

Του έκοψε τη γλώσσα και τα γεννητικά όργανα

Οι ένορκοι πληροφορήθηκαν κατά τη διάρκεια της τριών εβδομάδων δίκης του Ίλιε στο Δικαστήριο Τσέλμσφορντ ότι η άκρη της γλώσσας και τα γεννητικά όργανα του Τουρχάν αποκόπηκαν κατά την επίθεση μέσα στο Barista.

Ο Τουρχάν, οπαδός της Τότεναμ, μαχαιρώθηκε θανάσιμα στον λαιμό αφού είχε διαμελιστεί, όπως πιστεύουν οι εισαγγελείς.

Η άκρη της γλώσσας και το πέος του Τουρχάν βρέθηκαν αργότερα σε κάδο απορριμμάτων, ενώ η σορός του θύματος πετάχτηκε σε διαφορετικό κάδο πίσω από το μπαρ.

Ο δεύτερος κάδος συλλέχθηκε αργότερα από την υπηρεσία απορριμματοφόρων και μεταφέρθηκε στον χώρο υγειονομικής ταφής. Ο Τουρχάν δηλώθηκε αγνοούμενος στις 19 Νοεμβρίου το απόγευμα αφού δεν πήγε στην εργασία του.