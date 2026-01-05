Έδεσσα: Υβριστικό σύνθημα για τον δήμαρχο της περιοχής – «Δεν θα με εμπλέξουν σε παιχνίδι διχασμού»

Υβριστικά συνθήματα στον τοίχο του δημαρχείου Έδεσσας έγραψαν άγνωστοι, με τον δήμαρχο της περιοχής, Γιάννη Τσεπκεντζή, να καταδικάζει το γεγονός σε σχετική του ανάρτηση.

Οι άγνωστοι έγραψαν με μαύρο σπρέι τη φράση «Σκοπιανόγυφτε Φλογέρα». «Τα συνθήματα αυτά δεν είναι “πολιτική κριτική”. Είναι πολιτική αθλιότητα. Δεν είναι ύβρις θυμού της στιγμής. Είναι ιδεολογικό απολίθωμα, βγαλμένο από οπλοστάσιο άλλων εποχών, που επιστρέφει όταν η ανασφάλεια ζητά εύκολες, βίαιες ταμπέλες» σημείωσε ο δήμαρχος Έδεσσας και σε άλλο σημείο πρόσθεσε:

«Όλοι γνωρίζουν ποιος είμαι και πως πορεύτηκα στη ζωή μου. Δεν ντρέπομαι για το επάγγελμά μου ούτε για τη διαδρομή μου. Αντίθετα. Οι άνθρωποι που εργάζονται, δημιουργούν και στέκονται όρθιοι είναι αυτοί που κρατούν τις κοινωνίες ζωντανές. Υπηρέτησα τον τόπο μου καθαρά, με σεβασμό και αξιοπρέπεια για όλους τους ανθρώπους του, δίχως διακρίσεις και τα δύο χρόνια λειτουργίας στο τιμόνι του Δήμου το αποδεικνύουν ξεκάθαρα.

ΑΥΤΟΣ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ και δεν πρόκειται να υποταχθεί σε λογικές που επιχειρούν να σύρουν τον τόπο μας σε επικίνδυνα μονοπάτια. Δεν είναι η πρώτη φορά που προσπαθούν να με εμπλέξουν σε ένα παιχνίδι διχασμού. Δεν το έκανα τότε και δεν πρόκειται να το κάνω ούτε και τώρα. Είμαι πολύ μακριά ως χαρακτήρας από αυτό».

Η ανάρτηση του δημάρχου Έδεσσας

Λύπη…

Το απόγευμα του Σαββάτου διαπίστωσα, όχι με οργή αλλά με λύπη, ότι άγνωστοι έγραψαν στην πίσω όψη του Δημαρχείου συνθήματα εναντίον μου.

Δεν στέκομαι στην προσβολή.

Στέκομαι σε αυτό που αποκαλύπτει, όχι για εμένα αλλά για τους αυτουργούς τούτης της πράξης:

Τα συνθήματα αυτά δεν είναι «πολιτική κριτική». Είναι πολιτική αθλιότητα. Δεν είναι ύβρις θυμού της στιγμής. Είναι ιδεολογικό απολίθωμα, βγαλμένο από οπλοστάσιο άλλων εποχών, που επιστρέφει όταν η ανασφάλεια ζητά εύκολες, βίαιες ταμπέλες. Μια απόπειρα να μετρηθούμε ως «καθαροί» και «ύποπτοι», ως «δικοί μας» και «άλλοι».

Με πληγώνει και με προβληματίζει το γεγονός ότι κάποιοι θέλουν να δηλητηριάσουν τη συνύπαρξη μας και να σπείρουν διχόνοια ανάμεσα σε ανθρώπους που ζουν μαζί, δουλεύουν μαζί και ονειρεύονται για τον ίδιο τόπο.

Το Δημαρχείο αποτελεί σύμβολο της δημοκρατικής λειτουργίας και της ενότητας της τοπικής μας κοινωνίας. Ανήκει σε όλους τους δημότες. Δεν είναι χώρος εκτόνωσης μίσους ούτε πεδίο πολιτικής αθλιότητας.

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Έδεσσα. Εδώ έλαβα αξίες, ήθος και χαρακτήρα. Σε αυτήν την πόλη έζησα και συνεχίζω να ζω με καθαρή συνείδηση, χωρίς να ξεχωρίζω ανθρώπους και χωρίς να κουβαλάω μίσος για κανέναν.

Όλοι γνωρίζουν ποιος είμαι και πως πορεύτηκα στη ζωή μου. Δεν ντρέπομαι για το επάγγελμά μου ούτε για τη διαδρομή μου. Αντίθετα. Οι άνθρωποι που εργάζονται, δημιουργούν και στέκονται όρθιοι είναι αυτοί που κρατούν τις κοινωνίες ζωντανές.

Υπηρέτησα τον τόπο μου καθαρά, με σεβασμό και αξιοπρέπεια για όλους τους ανθρώπους του, δίχως διακρίσεις και τα δύο χρόνια λειτουργίας στο τιμόνι του Δήμου το αποδεικνύουν ξεκάθαρα.

ΑΥΤΟΣ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ και δεν πρόκειται να υποταχθεί σε λογικές που επιχειρούν να σύρουν τον τόπο μας σε επικίνδυνα μονοπάτια. Δεν είναι η πρώτη φορά που προσπαθούν να με εμπλέξουν σε ένα παιχνίδι διχασμού. Δεν το έκανα τότε και δεν πρόκειται να το κάνω ούτε και τώρα. Είμαι πολύ μακριά ως χαρακτήρας από αυτό.

Αυτά είναι διλήμματα που η ιστορία τα έχει προ πολλού απαντήσει και δεν ωφελεί κανέναν η αναμόχλευσή τους. Όσοι επιχειρούν να με πλήξουν με τέτοιες πρακτικές, απλώς αποδεικνύουν ότι δεν μπορούν να το κάνουν αλλιώς. Όποιος θέλει να διαφωνήσει, να κρίνει ή να αντιπαρατεθεί, οι πόρτες είναι ανοιχτές.

Η ανωνυμία και η κουκούλα δεν είναι γενναιότητα. Είναι δειλία. Ο τόπος μας έχει ανάγκη να προχωρά με δουλειά, με σχέδιο, με εξωστρέφεια και με ανοιχτό βλέμμα προς τα έξω, όχι με κλειστοφοβία, με συνθήματα μίσους και σκοταδισμό. ΦΕΥΓΟΥΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ και κανένα αναχρονιστικό εγχείρημα δεν πρόκειται να σταματήσει αυτήν την πορεία.

Καλώ τους συνδημότες μου να απομονώσουν τέτοιες πρακτικές και να συνεχίσουμε με νηφαλιότητα και δημοκρατικό ήθος. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος που μας αξίζει. Αυτός είναι ο δρόμος που αρμόζει στην διοίκηση του δήμου.