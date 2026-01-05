Ποιες σειρές ανανεώνουν για 2η σεζόν και ποιες ρίχνουν οριστική αυλαία;

  • Σύμφωνα με πληροφορίες, πολύ κοντά για δεύτερη σεζόν βρίσκεται το «Να μ’ αγαπάς» του Alpha, ενώ προοπτικές επέκτασης για μια σεζόν ακόμα φέρεται να έχει το «Μια νύχτα μόνο» στο Mega.
  • Στον αντίποδα, οριστική αυλαία στο τέλος της δεύτερης σεζόν θα ρίξει το καλοκαίρι του 2026 το «Grand Hotel» στον ΑΝΤ1, λόγω της πορείας της τηλεθέασης.
  • Αυλαία στο τέλος της τρέχουσας σεζόν αναμένεται να ρίξει και το «Πόρτο Λεόνε: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», καθώς πρόθεση του Alpha είναι να ολοκληρώσει τον κύκλο του.
Αποτίμηση των «όπλων» τους στην prime time πραγματοποιούν τα κανάλια για να αποφασίσουν σε ποια project θα δώσουν «πράσινο φως» για νέο κύκλο επεισοδίων και σε ποια όχι.

Από το πρώτο τρίμηνο της φετινής σεζόν, η δυναμική των σειρών μυθοπλασίας έχει διαφανεί, ενώ γίνονται ήδη και οι πρώτες αποτιμήσεις για τις ιστορίες που «σηκώνουν» επέκταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, πολύ κοντά για δεύτερη σεζόν βρίσκεται το «Να μ’ αγαπάς».

Η καθημερινή σειρά του Alpha με την Ελισάβετ Μουτάφη και τον Μιχαήλ Ταμπακάκη χτίζει ήδη συνήθεια στη ζώνη των 20:00, στέκεται αξιόμαχα απέναντι στο «Ράδιο αρβύλα» και εξελίσσεται σε στυλοβάτη της prime time του καναλιού. Σύμφωνα με την Reallife, ο Alpha και η Πεδίο Productions βρίσκονται ήδη σε συζητήσεις για τη δεύτερη σεζόν, ενώ η τελική απόφαση αναμένεται μέσα στον Φεβρουάριο. Προοπτικές επέκτασης για μια σεζόν ακόμα φέρεται να έχει το «Μια νύχτα μόνο» στο Mega.

Το κανάλι της Συγγρού φέρεται ικανοποιημένο από την πορεία της σειράς και εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να ζητήσει επέκταση της ερωτικής ιστορίας των Δημήτρη Λάλου και Μαριλίτας Λαμπροπούλου για πολλές… νύχτες ακόμα. Στον αντίποδα, οριστική αυλαία στο τέλος της δεύτερης σεζόν θα ρίξει το καλοκαίρι του 2026 το «Grand Hotel» στον ΑΝΤ1. Σε σχέση με το πρωτότυπο ισπανικό σίριαλ, η ιστορία έχει ήδη ανοίξει αρκετά και δεν προσφέρεται για περαιτέρω ανάπτυξη, ενώ και η τηλεθέαση του «Grand Hotel» κινείται φέτος χαμηλότερα σε σχέση με την πρώτη σεζόν.

Αυλαία στο τέλος της τρέχουσας σεζόν αναμένεται να ρίξει και το «Πόρτο Λεόνε: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια». Η σειρά που διαδραματίζεται στην Τρούμπα τη δεκαετία του ’60 έχει ολοκληρώσει προ πολλού τα γυρίσματα και τα σκηνικά της «γειτονιάς» έχουν ήδη ξεστηθεί. Παρότι η ιστορία θα μπορούσε να έχει ανάπτυξη, πρόθεση του Alpha είναι το «Πόρτο Λεόνε» να ολοκληρώσει τον κύκλο του στο τέλος της τρέχουσας σεζόν

