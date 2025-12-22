ALPHA: Θα επιμείνει στο μοντέλο της οικογενειακής κωμωδίας – Η νέα σειρά που έρχεται

  • Ο Alpha θα επιμείνει στο μοντέλο της οικογενειακής κωμωδίας με εναλλαγή σειρών.
  • Η σειρά «Τρομεροί γονείς» δεν έχει επιβεβαιώσει τις προσδοκίες των ιθυνόντων και αναμένεται να ολοκληρωθεί τους προσεχείς μήνες, χωρίς δεύτερη σεζόν.
  • Αντ’ αυτής, ο Alpha ετοιμάζει το λανσάρισμα του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» με τους Αναστάση Ροϊλό και Βασίλη Μηλιώνη, ευελπιστώντας να γίνει το next best thing.
Στο μοντέλο της οικογενειακής κωμωδίας με εναλλαγή σειρών θα επιμείνει ο Alpha, σύμφωνα με την Reallife.

Η σειρά «Τρομεροί γονείς», που μεταδίδεται κάθε Σαββατοκύριακο, για την ώρα δεν έχει επιβεβαιώσει τις προσδοκίες των ιθυνόντων του Alpha. Σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογενειακή σειρά αναμένεται να ολοκληρωθεί τους προσεχείς μήνες με τον αρχικά εγκεκριμένο αριθμό επεισοδίων, χωρίς να προβλέπεται δεύτερη σεζόν.

Αντ’ αυτής, ο Alpha ετοιμάζει το λανσάρισμα του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» με τους Αναστάση Ροϊλό και Βασίλη Μηλιώνη, ευελπιστώντας να γίνει το next best thing. Η νέα οικογενειακή σειρά έχει πάρει αρχικά έγκριση για 60 επεισόδια, αλλά με οψιόν ανανέωσης για συνολικά 160 επεισόδια.

