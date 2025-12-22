ALPHA: Θα επιμείνει στο μοντέλο της οικογενειακής κωμωδίας – Η νέα σειρά που έρχεται

Στο μοντέλο της οικογενειακής κωμωδίας με εναλλαγή σειρών θα επιμείνει ο Alpha, σύμφωνα με την Reallife.

Η σειρά «Τρομεροί γονείς», που μεταδίδεται κάθε Σαββατοκύριακο, για την ώρα δεν έχει επιβεβαιώσει τις προσδοκίες των ιθυνόντων του Alpha. Σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογενειακή σειρά αναμένεται να ολοκληρωθεί τους προσεχείς μήνες με τον αρχικά εγκεκριμένο αριθμό επεισοδίων, χωρίς να προβλέπεται δεύτερη σεζόν.

Αντ’ αυτής, ο Alpha ετοιμάζει το λανσάρισμα του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» με τους Αναστάση Ροϊλό και Βασίλη Μηλιώνη, ευελπιστώντας να γίνει το next best thing. Η νέα οικογενειακή σειρά έχει πάρει αρχικά έγκριση για 60 επεισόδια, αλλά με οψιόν ανανέωσης για συνολικά 160 επεισόδια.