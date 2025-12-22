Η Γη της Ελιάς: Η μέρα για τον γάμο της Βασιλικής και του Στέφανου έχει φτάσει

  • Η Ασπασία υποχρεώνει τον Δημοσθένη να παραδεχτεί τα πάντα για τη δολοφονία του Κίμωνα και τον σκοτώνει χωρίς κανένα έλεος.
  • Η μέρα για τον γάμο της Βασιλικής και του Στέφανου έχει φτάσει, αλλά η Χάιδω και ο Στάθης σκοπεύουν να μην παρευρεθούν στο μυστήριο, γεγονός που εξοργίζει τον Λυκούργο.
  • Ο Παυλής παίρνει τα αποτελέσματα από το τεστ DNA και ανακαλύπτει ότι το μωρό είναι βιολογικό παιδί της Δάφνης.
Η Γη της Ελιάς

Νέο επεισόδιο απόψε για τη σειρά “Η Γη της Ελιάς”. Ο Στάθης αρχίζει να ανησυχεί, γιατί χτυπάει το κουδούνι στο σπίτι του Δημοσθένη και δεν του ανοίγει κανείς, όμως ο Λυκούργος τον καθησυχάζει.

Στο μεταξύ, μέσα στο σπίτι, η Ασπασία εξακολουθεί να κρατάει τον Δημοσθένη δεμένο. Τον απειλεί με το όπλο και τον πιέζει να μιλήσει και να της πει πώς δολοφονήθηκε ο Κίμωνας.

Ο Δημοσθένης επιμένει στο ψέμα του και δεν της λέει την αλήθεια, όμως η Ασπασία αυτή τη φορά είναι αποφασισμένη να πάρει τις απαντήσεις που ψάχνει.

Η μέρα για τον γάμο της Βασιλικής και του Στέφανου έχει φτάσει, αλλά η Χάιδω και ο Στάθης σκοπεύουν να μην παρευρεθούν στο μυστήριο, γεγονός που εξοργίζει τον Λυκούργο. Όταν το μάθει η Βασιλική, θα αναγκαστεί να ακυρώσει τον γάμο.

Ο Στέφανος, ωστόσο, προτείνει κάτι άλλο, πιο ανατρεπτικό. Ο Ορέστης φτάνει στο σπίτι των Ρουσσάκηδων και η Χριστιάνα μόλις τον βλέπει το σκάει από το παράθυρο φοβούμενη ότι μπορεί να μιλήσει για εκείνη, καθώς την ξέρει καλά.

Ο Παυλής παίρνει τα αποτελέσματα από το τεστ DNA και ανακαλύπτει ότι το μωρό είναι βιολογικό παιδί της Δάφνης. Η Ασπασία υποχρεώνει τον Δημοσθένη να παραδεχτεί τα πάντα για τη δολοφονία του Κίμωνα και τον σκοτώνει χωρίς κανένα έλεος.

15:40 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

12:25 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

10:15 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

09:45 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

