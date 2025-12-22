Ολυμπιακός: Ο Μεντιλίμπαρ ανανέωσε και επίσημα το συμβόλαιο του με τους Πειραιώτες

Στο λιμάνι παραμένει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, τουλάχιστον μέχρι το 2027, αφού η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε και επίσημα την επέκταση της συνεργασίας της με τον Βάσκο τεχνικό.

Ο σπουδαίος προπονητής των ερυθρολεύκων υπέγραψε ανανέωση για τρίτη φορά και θα συνεχίσει και τέταρτη σεζόν στον Ολυμπιακό, με στόχο κι άλλες πρωτιές σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Olympiacos FC (@olympiacosfc)

Σε άλλη ανάρτηση, δημοσιεύονται φωτογραφίες του Προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, κ. Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μετά την επισημοποίηση της ανανέωσης της συνεργασίας του προπονητή με τους ερυθρόλευκους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Olympiacos FC (@olympiacosfc)

Σε προηγούμενη ανάρτηση, η ΠΑΕ Ολυμπιακός είχε προαναγγείλει την επισημοποίηση της επέκτασης του συμβολαίου του προπονητή, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Μέσω βίντεο στον επίσημο λογαριασμό του συλλόγου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο μιλούν ποδοσφαιριστές της ομάδας, η ΠΑΕ προανήγγειλε τη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Ελ Κααμπί: «Είναι πατέρας, φίλος για εμάς. Και μας δίνει τόση πολλή δύναμη να κερδίζουμε τα παιχνίδια».

Τσικίνιο: «Είναι ο αρχηγός μας, μας βοηθάει να είμαστε καλύτεροι κάθε ημέρα».

Ρέτσος: «Υπόδειγμα ανθρώπου».

Τζολάκης: «Ο άνθρωπος που άλλαξε την ιστορία του Ολυμπιακού».

Μουζακίτης: «Ο άνθρωπος που σε βοηθάει να βγάζεις το 100% του εαυτού σου»

Ροντινέι: «Είναι σπουδαίος άνθρωπος».