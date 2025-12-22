Ζωγράφου: Επτά προσαγωγές στην Πολυτεχνειούπολη

Σύνοψη από το

  • Σε επτά προσαγωγές ατόμων από την Πολυτεχνειούπολη στου Ζωγράφου προχώρησε η Αστυνομία το πρωί της Δευτέρας.
  • Σύμφωνα την ΕΛΑΣ, συνεργεία καθαρισμού πήγαν να κάνουν εργασίες στις φοιτητικές εστίες ωστόσο συνάντησαν αντίδραση από ομάδα φοιτητών που πραγματοποιούν κατάληψη σε χώρους εντός του κτιρίου.
  • Λόγω της κατάστασης ζητήθηκε η συνδρομή αστυνομικών δυνάμεων, με τους αστυνομικούς να προχωρούν σε 7 προσαγωγές από το σημείο για την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Ζωγράφου

Σε επτά προσαγωγές ατόμων από την Πολυτεχνειούπολη στου Ζωγράφου προχώρησε η Αστυνομία το πρωί της Δευτέρας.

Σύμφωνα την ΕΛΑΣ, συνεργεία καθαρισμού πήγαν να κάνουν εργασίες στις φοιτητικές εστίες ωστόσο συνάντησαν αντίδραση από ομάδα φοιτητών που πραγματοποιούν κατάληψη σε χώρους εντός του κτιρίου.

Ζωγράφου

Λόγω της κατάστασης ζητήθηκε η συνδρομή αστυνομικών δυνάμεων προκειμένου να προχωρήσουν ομαλά οι προγραμματισμένες εργασίες. Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 7 προσαγωγές από το σημείο.

13:46 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

