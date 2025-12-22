Στη Ραμάλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Συνάντηση με τον Mαχμούντ Αμπάς – «Είμαστε έτοιμοι να συνεισφέρουμε»

Enikos Newsroom

πολιτική

Στο πλαίσιο της επίσκεψης του στα Ιεροσόλυμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη στη Ραμάλα, για συνάντηση με τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, επαναβεβαιώνοντας την πάγια ελληνική θέση υπέρ της πολιτικής διευθέτησης του Παλαιστινιακού και της λύσης των δύο κρατών.

Η Ελλάδα δηλώνει έτοιμη να συμβάλει στην επόμενη μέρα στη Γάζα, τόσο σε ανθρωπιστικό επίπεδο και μέσω της ανοικοδόμησης, όσο και εξετάζοντας τη συμμετοχή της σε ενδεχόμενη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης, υπογραμμίζοντας τον ενεργό ρόλο της στη διαμόρφωση συνθηκών ειρήνης και ασφάλειας.

«Είμαστε έτοιμοι να συνεισφέρουμε. Είμαι ο πρώτος Πρωθυπουργός που έρχεται στην Ραμάλα μετά την ανακοίνωση του σχεδίου εκεχειρίας για την Γάζα και είμαι χαρούμενος για αυτό το γεγονός» είπε ο Πρωθυπουργός.

