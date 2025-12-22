Κυριάκος Μητσοτάκης: Επίσκεψη σε Ιερουσαλήμ και Ραμάλα – Θα συναντηθεί με Νετανιάχου, Αμπάς και θα συμμετάσχει στην τριμερή Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ

  • Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται την Ιερουσαλήμ για την περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-Ισραήλ και την ενίσχυση του τριμερούς σχήματος συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ.
  • Στο επίκεντρο των επαφών του Πρωθυπουργού θα βρεθούν ζητήματα άμυνας, ενέργειας και ασφάλειας, με στόχο τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα ακολουθήσει τριμερής Σύνοδος Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, στέλνοντας μήνυμα πολιτικής σύμπλευσης και εμβάθυνσης της συνεργασίας.
  • Ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί επίσης τη Ραμάλα για συνάντηση με τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, επαναβεβαιώνοντας την πάγια ελληνική θέση για λύση δύο κρατών. Η Ελλάδα δηλώνει έτοιμη να συμβάλει στην επόμενη μέρα στη Γάζα, τόσο ανθρωπιστικά όσο και μέσω ανοικοδόμησης.
Enikos Newsroom

Η σημερινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ιερουσαλήμ αποσκοπεί στην περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-Ισραήλ και στην ενίσχυση του τριμερούς σχήματος συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, σε μια συγκυρία κατά την οποία η περιφερειακή αρχιτεκτονική ασφάλειας και συνεργασίας βρίσκεται σε φάση αναδιαμόρφωσης.

Στο επίκεντρο των επαφών του Πρωθυπουργού θα βρεθούν ζητήματα άμυνας και ασφάλειας, ενέργειας, συνδεσιμότητας, πολιτικής προστασίας και καινοτομίας, με στόχο τη σταθερότητα και τη συλλογική ανθεκτικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στην Ιερουσαλήμ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ θα ακολουθήσει η τριμερής Σύνοδος Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, με τη συμμετοχή και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη. Η σύνοδος στο ανώτατο επίπεδο αναμένεται να στείλει σαφές μήνυμα πολιτικής σύμπλευσης και εμβάθυνσης της συνεργασίας για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και για τη διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, η επίσκεψη εντάσσεται στη διαχρονική στρατηγική της Ελλάδας να λειτουργεί ως αξιόπιστος και έντιμος συνομιλητής στην περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί και τη Ραμάλα, όπου θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, επαναβεβαιώνοντας την πάγια ελληνική θέση υπέρ της πολιτικής διευθέτησης του Παλαιστινιακού και της λύσης των δύο κρατών.

Η Ελλάδα δηλώνει έτοιμη να συμβάλει στην επόμενη μέρα στη Γάζα, τόσο σε ανθρωπιστικό επίπεδο και μέσω της ανοικοδόμησης, όσο και εξετάζοντας τη συμμετοχή της σε ενδεχόμενη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης, υπογραμμίζοντας τον ενεργό ρόλο της στη διαμόρφωση συνθηκών ειρήνης και ασφάλειας.

Πηγές επισημαίνουν ότι η επίσκεψη του πρωθυπουργού επιβεβαιώνει τη συνέχεια και το βάθος των ελληνοϊσραηλινών σχέσεων, καθώς και τη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στο τριμερές σχήμα συνεργασίας, το οποίο έχει ήδη αποκτήσει νέα δυναμική μέσα από πρόσφατες συναντήσεις σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών και Ενέργειας.

Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα:

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στη Ραμάλα, όπου στις 12.30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.

Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Ιερουσαλήμ, όπου στις 14.30 θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου.

Στις 17.45 ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην Τριμερή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις των ηγετών στον Τύπο.

20:50 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

14:00 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

12:39 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

12:23 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

