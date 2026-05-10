Λέσβος: Έκαψαν το αυτοκίνητο πολίτη που έχει αναδείξει περιστατικά κακοποίησης ζώων – ΦΩΤΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Λέσβος, καμένο αυτοκίνητο
Ένα ακόμη πιο σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην Λέσβο, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με το lesvosnews.net, το βράδυ του Σαββάτου (9/5) άγνωστοι έκαψαν το αυτοκίνητο πολίτη, το οποίο ήταν σταθμευμένο στην περιοχή Αγίου Ιωάννη Αγιάσου. Το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς.  Πρόκειται για ένα περιστατικό που, με βάση και το ιστορικό που έχει προηγηθεί, μοιάζει να είναι έναν μήνυμα.

Στόχος των δραστών ήταν το όχημα γνωστού πολίτης της Λέσβου, ο οποίος έχει αναδείξει περιστατικά κακοποίησης ζώων. Ο συγκεκριμένος άνδρας είχε βρεθεί ξανά στο στόχαστρο πριν λίγο καιρό και συγκεκριμένα στις 26 Απριλίου 2026, όταν άγνωστοι είχαν προκαλέσει σοβαρές φθορές στο αυτοκίνητό του, σπάζοντας το παρμπρίζ.

Τότε, το περιστατικό είχε παρουσιαστεί ως πράξη εκφοβισμού εναντίον ενός ενεργού πολίτη που έχει συνδέσει το όνομά του με την προστασία των ζώων και την ανάδειξη περιστατικών κακοποίησης στη Λέσβο. Αυτή ήταν η δεύτερη φορά που είχαν προκαλέσει ζημιές στο όχημά του. Είχε προηγηθεί άλλη μια επίθεση πριν από μερικούς μήνες.

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο ενημέρωσης, το προηγούμενο διάστημα το όχημα είχε γίνει στόχος και άλλες φορές, ενώ το χθεσινοβραδινό περιστατικό αποτελεί την πιο ακραία κλιμάκωση. Από το σπασμένο παρμπρίζ φτάσαμε στο καμένο αυτοκίνητο. Η απόσταση δεν είναι μεγάλη. Είναι η ίδια διαδρομή του φόβου, μόνο που τώρα έχει περισσότερο καπνό.

Με ανάρτησή του, ο ίδιος ξέσπασε δημόσια, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Είστε Εγκληματίες. Γιατί εγώ είμαι υπερβολικός. Γιατί εγώ σας στιγματίζω. Γιατί το γάλα είναι μαύρο. Αυτή είναι η κοινωνία σας». Λόγια οργής, πίκρας και αγανάκτησης, μέσα από τα αποκαΐδια μιας υπόθεσης που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως «προσωπική διαφορά» ή ως απλή φθορά ξένης περιουσίας.

