e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Πρώτη ημέρα πληρωμών σήμερα – Ποιοι θα δουν χρήματα στον λογαριασμό τους

Σύνοψη από το

  • Το υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε τον «χάρτη» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ από σήμερα, με συνολικό ποσό 1.211.449.062,68 ευρώ να καταβάλλεται σε 1.757.219 δικαιούχους.
  • Ειδικότερα, από τον e-ΕΦΚΑ, στις 22 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 1.135.042.864,65 ευρώ σε 1.680.579 δικαιούχους για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις Ιανουαρίου 2026.
  • Επιπλέον, από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν πληρωμές για παροχές, προκαταβολές συντάξεων και εφάπαξ, ενώ η ΔΥΠΑ θα καταβάλει επιδόματα ανεργίας, μητρότητας και πόρους για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

οικονομία

πληρωμές

Τον «χάρτη» με τις πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ από σήμερα έως τις 24 Δεκεμβρίου 2025, ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας.  Συνολικά, θα καταβληθούν 1.211.449.062,68 ευρώ σε 1.757.219 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών των οργανισμών.

Συγκεκριμένα, από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής πληρωμές:

  • Στις 22 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 1.135.042.864,65 ευρώ σε 1.680.579 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιανουαρίου 2026.
  • Στις 24 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 3.050.000 ευρώ σε 8.200 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων Ιανουαρίου 2026 του ν. 4778/2021.
  • Στις 23 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 16.326.198,03 ευρώ σε 34.460 δικαιούχους για πληρωμή παροχών (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων).
  • Από 22 έως 24 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 28.500.000 ευρώ σε 1.350 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  • Στις 24 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 3.000.000 ευρώ σε 2.000 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Από την Δημόσια Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 10.000.000 ευρώ σε 16.500 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 500.000 ευρώ σε 80 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 15.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 30.000 ευρώ σε 50 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Το μυστήριο των Χριστουγέννων της Vicki Delany, μαζί αστυνομικά μυθηστορήματα

Μήπως το σεσουάρ σας σάς αρρωσταίνει; Ποιες οικιακές συσκευές εκπέμπουν τρισεκατομμύρια επιβλαβή σωματίδια, σύμφωνα με μελέ...

Νέες εστίες ακρίβειας «ροκανίζουν» τα εισοδήματα – Πού καταγράφονται οι μεγαλύτερες αυξήσεις

Νέο έτος ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό το 2025: «Είμαστε μέσα στους 10 πλέον επισκέψιμους προορισμούς παγκοσμίως» λέει η ...

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
07:27 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Νέες εστίες ακρίβειας «ροκανίζουν» τα εισοδήματα – Πού καταγράφονται οι μεγαλύτερες αυξήσεις

Αντιμέτωπα με σημαντικές ανατιμήσεις, σε βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα , συνεχίζουν να β...
09:18 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Φοροδιαφυγή και «κενό ΦΠΑ»: Πώς τα ψηφιακά εργαλεία έφεραν δισεκατομμύρια στα ταμεία του Δημοσίου

Ως έτος αποκάλυψης της φοροδιαφυγής και κυριαρχίας των ψηφιακών εργαλείων ελέγχου, καταγράφετα...
08:29 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Πρωτοχρονιά 2026: Πόσο θα κοστίσει φέτος η βασιλόπιτα – Οι τιμές σε ζαχαροπλαστεία, φούρνους και σούπερ μάρκετ

Στα ίδια επίπεδα με πέρυσι θα κινηθεί φέτος η τιμή της βασιλόπιτας τόσο στα ζαχαροπλαστεία και...
05:00 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Την… ανηφόρα έχουν πάρει οι τιμές στα αμνοερίφια – Σε έτοιμα παρασκευάσματα κρέατος καταλήγουν οι καταναλωτές

Ακριβότερο θα είναι το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι, καθώς οι τιμές στα αμνοερίφια παρουσι...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα