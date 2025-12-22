ΗΠΑ: Το CBS αναβάλλει επ’ αόριστον την προβολή ντοκιμαντέρ για τη φυλακή CECOT του Ελ Σαλβαδόρ

  • Το CBS News ανακοίνωσε την αναβολή επ’ αόριστον της προβολής επεισοδίου της εκπομπής 60 Minutes, το οποίο ήταν αφιερωμένο στη διαβόητη φυλακή CECOT στο Ελ Σαλβαδόρ. Εκπρόσωπος του δικτύου ανέφερε ότι θα χρειαστεί «επιπλέον ρεπορτάζ».
  • Το ντοκιμαντέρ επρόκειτο να αποκαλύψει τις «βάρβαρες και βασανιστικές» συνθήκες στη CECOT, μια πελώρια φυλακή που οικοδομήθηκε από τον πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε στο πλαίσιο του «πολέμου» κατά των συμμοριών.
  • Η απόφαση ανακοινώθηκε καθώς το δίκτυο προχωρά σε αλλαγές μετά την ανάληψη της διεύθυνσης ειδήσεων από την Μπάρι Γουάις, ενώ οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν τις συνθήκες κράτησης στη φυλακή.
ΗΠΑ: Το CBS αναβάλλει επ’ αόριστον την προβολή ντοκιμαντέρ για τη φυλακή CECOT του Ελ Σαλβαδόρ

Το CBS News ανακοίνωσε την αναβολή επ’ αόριστον της προβολής επεισοδίου της εκπομπής 60 Minutes, το οποίο ήταν αφιερωμένο στη διαβόητη φυλακή CECOT στο Ελ Σαλβαδόρ. Η απόφαση ήρθε λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη μετάδοσή του την Κυριακή, με το κανάλι να διευκρινίζει πως το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε περίπου τρεις ώρες πριν την προγραμματισμένη προβολή του επεισοδίου με τίτλο «Inside CECOT».

Εκπρόσωπος του δικτύου ανέφερε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πρακτορείο ειδήσεων Ruters ότι θα χρειαστεί «επιπλέον ρεπορτάζ» για να προβληθεί το ντοκιμαντέρ.

Το CBS News απέσυρε επίσης από τον ιστότοπό του τρέιλερ του επεισοδίου της εκπομπής 60 Λεπτά.

Στο ντοκιμαντέρ, σύμφωνα με τον ιστότοπο της Paramount Plus, η ανταποκρίτρια Σάριν Αλφόνσι συζητούσε με πρόσφατα αποφυλακισμένους από τη φυλακή για τις «βάρβαρες και βασανιστικές» συνθήκες που αντιμετώπισαν στη φυλακή αυτή, που έχει βαφτιστεί «κέντρο εγκλεισμού τρομοκρατίας», φράση που σχηματίζει το ακρώνυμό της στα ισπανικά.

Η απόφαση ανακοινώθηκε καθώς το δίκτυο προχωρά σε αλλαγές αφού ανέλαβε διευθύντρια ειδήσεων η Μπάρι Γουάις, τον Οκτώβριο, αφού η μητρική του δικτύου Paramount Skydance αγόρασε τη διαδικτυακή έκδοσή της The Free Press.

Η κ. Γουάις, δημοσιογράφος με συντηρητική ιδεολογία, που εργάστηκε ως σχολιάστρια στις εφημερίδες New York Times και Wall Street Journal, χαρακτηρίστηκε μάλλον αμφιλεγόμενη επιλογή για τη διεύθυνση ειδήσεων του δικτύου, με δεδομένη την απειρία της στο πεδίο αυτό. Τη 10η Οκτωβρίου, άλλαξε παρουσιαστή στο βραδινό δελτίο ειδήσεων, αναθέτοντας τον καίριο ρόλο στον Τόνι Ντεκόπιλ, ως τώρα παρουσιαστή πρωινής εκπομπής, κι απομακρύνοντας τους Τζον Ντίκερσον και Μορίς ΝτιΜπουά.

Στη CECOT, πελώρια φυλακή που οικοδομήθηκε από τον πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε στο πλαίσιο του «πολέμου» που κήρυξε κατά των συμμοριών, μετήχθησαν νωρίτερα φέτος εκατοντάδες μετανάστες, κυρίως από τη Βενεζουέλα, που η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «επικίνδυνους εγκληματίες» χωρίς καμιά απόδειξη για αυτό, ούτε δίκη.

Οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν τις συνθήκες κράτησης σε αυτή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

