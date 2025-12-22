Αυστραλία: Νέους αυστηρότερους νόμους περί όπλων μετά τη φονική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ

Σε έκτακτη συνεδρίαση προχώρησε το κοινοβούλιο της Νέας Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία, μετά τη φονική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ, με στόχο την άμεση ψήφιση νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν αυστηρότερους περιορισμούς στην οπλοκατοχή, την απαγόρευση προβολής τρομοκρατικών συμβόλων και τον περιορισμό των διαδηλώσεων. Οι προτάσεις των αρχών, που εξετάζονται σε διήμερη συνεδρίαση, προβλέπουν τη μείωση του αριθμού των όπλων που μπορεί να κατέχει κάποιος στα τέσσερα, ενώ για ειδικές κατηγορίες όπως οι αγρότες, ο αριθμός μπορεί να φτάνει έως τα δέκα.

Αν και η Αυστραλία έχει ήδη μερικούς από τους πιο αυστηρούς νόμους για την οπλοκατοχή στον κόσμο –ειδικά μετά τη μαζική δολοφονία του 1996 που κόστισε τη ζωή σε 35 ανθρώπους– οι αρχές υποστηρίζουν ότι η πρόσφατη επίθεση φανέρωσε σημαντικά κενά στην εφαρμογή τους. Στη Νέα Νότια Ουαλία, την πιο πυκνοκατοικημένη πολιτεία της χώρας, δεν υφίσταται συγκεκριμένος περιορισμός στον αριθμό των όπλων που μπορεί να κατέχει κάποιος, αρκεί να μπορεί να δικαιολογήσει την κατοχή τους στην αστυνομία. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι περισσότεροι από 70 άνθρωποι διαθέτουν πάνω από 100 όπλα, με έναν πολίτη να κατέχει συνολικά 298.

Ένας από τους φερόμενους δράστες της επίθεσης, ο 50χρονος Σατζίτ Άκραμ, σκοτώθηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας και κατείχε έξι όπλα. Ο 24χρονος γιος του, Ναβίντ Άκραμ, κατηγορείται για 59 αδικήματα, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται δολοφονία και τρομοκρατία. Το αιματηρό χτύπημα σημειώθηκε στις 14 Δεκεμβρίου, κατά τη διάρκεια εορτασμού της εβραϊκής Χανουκά στην Bondi Beach, όπου έχασαν τη ζωή τους 15 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες, βυθίζοντας τη χώρα στο πένθος και φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο την ανάγκη για πιο αυστηρή νομοθεσία περί όπλων αλλά και μέτρα κατά του αντισημιτισμού.

Στο επίκεντρο των νέων ρυθμίσεων βρίσκεται και η πρόβλεψη που θα δίνει αυξημένες εξουσίες στην αστυνομία, ώστε να μπορεί να αφαιρεί καλύμματα προσώπου κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων. Παράλληλα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την πρόθεσή της να απαγορεύσει το σύνθημα «globalise the intifada», καθώς θεωρείται προτροπή σε πράξεις βίας. Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, ανέφερε ότι αναμένει αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι «οι περιορισμοί στις δημόσιες συγκεντρώσεις μετά από τρομοκρατικές επιθέσεις είναι απαραίτητοι για την ασφάλεια της κοινότητας». Όπως δήλωσε: «Έχουμε την ευθύνη να ενώσουμε την κοινότητά μας, που προέρχεται από διαφορετικές φυλές, θρησκείες και χώρες, με ειρηνικό τρόπο».

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσης τη διεξαγωγή βασιλικής έρευνας για την επίθεση –μιας διαδικασίας που αποτελεί τη σημαντικότερη μορφή κυβερνητικής διερεύνησης στην Αυστραλία. Παράλληλα, η ηγεσία της εβραϊκής κοινότητας κάλεσε την κυβέρνηση να προχωρήσει σε εθνικής εμβέλειας έρευνα. Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης, Σάσαν Λέι, εξέφρασε στήριξη στις εκκλήσεις για έρευνα και αποκάλυψε ότι κάλεσε τον Πρωθυπουργό Άντονι Άλμπανιζ σε συνάντηση, προκειμένου να εξετάσουν από κοινού τους όρους της βασιλικής έρευνας.