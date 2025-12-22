Οργή του ιδιοκτήτη του ΟΦΗ για τη διαιτησία στον αγώνα με την ΑΕΚ

Η ΑΕΚ επικράτησε του ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια, κάνοντας την ανατροπή και ανεβαίνοντας στην κορυφή της βαθμολογίας. Οι Κρητικοί είχαν προηγηθεί νωρίς στο ματς, όμως η Ένωση γύρισε το παιχνίδι και πήρε τη νίκη, κάτι που προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στην πλευρά του ΟΦΗ για τις διαιτητικές αποφάσεις.

Συγκεκριμένα, υπήρξαν παράπονα για τις φάσεις των δύο γκολ της ΑΕΚ, με τον Μιχάλη Μπούση να εκφράζει δημόσια τη δυσαρέσκειά του. Ο διοικητικός ηγέτης του ΟΦΗ ανέβασε δύο stories στο Instagram, στα οποία συμπεριέλαβε τις επίμαχες φάσεις συνοδευόμενες από οργισμένα emoji.

Οι φιλοξενούμενοι υποστηρίζουν ότι στο πρώτο γκολ της ΑΕΚ, ο Λιούμπισιτς έκανε φάουλ στη μεσαία γραμμή στην αρχή της φάσης, ενώ στο δεύτερο γκολ, που πέτυχε ο Γιόβιτς, θεωρούν ότι ο Σέρβος έκανε σπρώξιμο πριν σκοράρει.

Ο ισχυρός άνδρας των Κρητικών επανήλθε με τρίτο story, στέλνοντας μήνυμα στήριξης προς την ομάδα και τους παίκτες, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Περήφανος για την ομάδα μας. Περήφανος για τις προσπάθειές μας. Συνεχίζουμε να παλεύουμε».