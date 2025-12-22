David και Victoria Beckham: Ξύπνησαν… μπλοκαρισμένοι στο Instagram, από τον γιο τους Brooklyn

Σύνοψη από το

  • Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ ξύπνησαν με μια δυσάρεστη έκπληξη, καθώς διαπίστωσαν ότι είχαν μπλοκαριστεί στο Instagram.
  • Ο «υπαίτιος» για αυτή την ασυνήθιστη κίνηση δεν ήταν άλλος από τον ίδιο τους τον γιο, τον Μπρούκλιν Μπέκαμ.
  • Το περιστατικό έχει προκαλέσει ερωτηματικά για τους λόγους πίσω από την απόφαση του Μπρούκλιν να μπλοκάρει τους διάσημους γονείς του από την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

David και Victoria Beckham: Ξύπνησαν… μπλοκαρισμένοι στο Instagram, από τον γιο τους Brooklyn

Μια και μόνο ανάρτηση στα social media στάθηκε αρκετή για να βγει στην επιφάνεια η ένταση που φαίνεται να υπάρχει τους τελευταίους μήνες στην οικογένεια Beckham. Το θέμα πήρε νέες διαστάσεις, όταν δημοσιεύματα υποστήριξαν ότι ο David και η Victoria Beckham έκαναν unfollow στον γιο τους, Brooklyn Beckham, ο οποίος φέρεται να απάντησε με την ίδια κίνηση. Όμως, η πραγματικότητα δείχνει να είναι αρκετά διαφορετική από αυτή που αρχικά παρουσιάστηκε.

Τη συζήτηση ανέτρεψε ο μικρότερος γιος της οικογένειας, Cruz Beckham, ο οποίος με μια ξεκάθαρη παρέμβαση έδωσε νέα τροπή στο θέμα, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τα σενάρια. Μέσα από τα Instagram Stories του, αποκάλυψε ότι δεν ήταν οι γονείς του αυτοί που απομακρύνθηκαν πρώτοι διαδικτυακά από τον Brooklyn, αλλά ο ίδιος τους είχε μπλοκάρει, μαζί και τον ίδιο.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη David Beckham (@davidbeckham)

Για να ενισχύσει τα λεγόμενά του, ο Cruz δημοσίευσε στιγμιότυπο από άρθρο της Daily Mail, το οποίο ανέφερε πως ο David και η Victoria Beckham είχαν κόψει κάθε διαδικτυακή επαφή με τον μεγαλύτερο γιο τους, ο οποίος περνά τα φετινά Χριστούγεννα με την οικογένεια της συζύγου του, Nicola Peltz.

Κάτω από το στιγμιότυπο, ο Cruz Beckham έγραψε ξεκάθαρα: «Δεν είναι αλήθεια. Οι γονείς μου δεν θα έκαναν ποτέ unfollow τον γιο τους. Ας λέμε τα γεγονότα σωστά. Ξύπνησαν μπλοκαρισμένοι… όπως κι εγώ». Η δημόσια αυτή τοποθέτηση άλλαξε άρδην το σκηνικό, φέρνοντας στο προσκήνιο τον Brooklyn ως το πρόσωπο που έκοψε τους δεσμούς με την οικογένειά του και δίνοντας τροφή για νέα σενάρια περί σοβαρής ρήξης μεταξύ τους.

Αξιοσημείωτο είναι ότι λίγο πριν τη δημόσια δήλωσή του, ο Cruz είχε αφήσει να εννοηθεί πως υπάρχει πρόθεση συμφιλίωσης, καθώς είχε ανεβάσει στο Instagram φωτογραφίες από παλαιότερες, χαλαρές οικογενειακές στιγμές. Σε μία από αυτές, ο ίδιος μαζί με τα αδέλφια του, Romeo και Brooklyn, ποζάρουν σε παραλία στο Ρίο ντε Τζανέιρο, την ώρα που έπαιζαν beach volley.

Από την πλευρά του, ο Romeo Beckham τηρεί μέχρι στιγμής σιγή ιχθύος. Δεν έχει σχολιάσει δημόσια τίποτα από όσα γράφονται για την οικογένεια και φαίνεται να επιλέγει να μείνει εκτός της δημόσιας έντασης, τουλάχιστον προς το παρόν.

Το μόνο σίγουρο είναι πως το κλίμα στην οικογένεια Beckham δείχνει τεταμένο. Και κάθε νέα κίνηση ή ανάρτηση των μελών της στα social media παρακολουθείται με αυξημένο ενδιαφέρον, καθώς οι σχέσεις μεταξύ τους φαίνεται να περνούν μια από τις πιο δύσκολες φάσεις τους.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι γυναίκες έχουν βρει μια νέα απόλαυση στην κρεβατοκάμαρα που οι περισσότεροι άνδρες αγνοούν

Christmas glow: 5 χρυσές συμβουλές για επιδερμίδα που λάμπει από ομορφιά τα Χριστούγεννα

Νέο έτος ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό το 2025: «Είμαστε μέσα στους 10 πλέον επισκέψιμους προορισμούς παγκοσμίως» λέει η ...

Τιμές καυσίμων: Πόσο θα πληρώσουν οι εκδρομείς των Χριστουγέννων – Το κόστος μετακινήσεων σε δημοφιλείς προορισμούς

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
01:45 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Άννα Βίσση: Απάντησε στις φήμες περί αποχώρησης από τις πίστες – «…όσο έχω φωνή θα σας τραγουδάω»

Τέλος στις φήμες που την ήθελαν να εγκαταλείπει οριστικά τη σκηνή έβαλε η Άννα Βίσση, μέσα από...
18:53 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Ο μπαμπάς μου “έφυγε” σε τροχαίο, έπεσε κάποιος πάνω του και υπέκυψε στα τραύματά του»

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έρχεται αυτή την εβδομάδα στο Χριστουγεννιάτικο Special του FTHIS Celebr...
15:39 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Σόφη Ζαννίνου: «Έκλαιγε τόσο πολύ ο Βέγγος που είπα να τον πάρουν, μην πάθει κάτι και το έχω βάρος στη συνείδησή μου»

Συνέντευξη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» παραχώρησε η Σόφη Ζαννίνου. Η ηθοποιός και τραγουδί...
13:27 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Δεν θέλω να ξαναπάω σε vidcast που θα το δείξει η τηλεόραση»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μίλησε στο «Χαμογέλα και Πάλι!». «Θέλω να δώσω ένα μεγάλο φιλί στον Fi...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα