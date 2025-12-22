David και Victoria Beckham: Ξύπνησαν… μπλοκαρισμένοι στο Instagram, από τον γιο τους Brooklyn

Μια και μόνο ανάρτηση στα social media στάθηκε αρκετή για να βγει στην επιφάνεια η ένταση που φαίνεται να υπάρχει τους τελευταίους μήνες στην οικογένεια Beckham. Το θέμα πήρε νέες διαστάσεις, όταν δημοσιεύματα υποστήριξαν ότι ο David και η Victoria Beckham έκαναν unfollow στον γιο τους, Brooklyn Beckham, ο οποίος φέρεται να απάντησε με την ίδια κίνηση. Όμως, η πραγματικότητα δείχνει να είναι αρκετά διαφορετική από αυτή που αρχικά παρουσιάστηκε.

Τη συζήτηση ανέτρεψε ο μικρότερος γιος της οικογένειας, Cruz Beckham, ο οποίος με μια ξεκάθαρη παρέμβαση έδωσε νέα τροπή στο θέμα, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τα σενάρια. Μέσα από τα Instagram Stories του, αποκάλυψε ότι δεν ήταν οι γονείς του αυτοί που απομακρύνθηκαν πρώτοι διαδικτυακά από τον Brooklyn, αλλά ο ίδιος τους είχε μπλοκάρει, μαζί και τον ίδιο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη David Beckham (@davidbeckham)

Για να ενισχύσει τα λεγόμενά του, ο Cruz δημοσίευσε στιγμιότυπο από άρθρο της Daily Mail, το οποίο ανέφερε πως ο David και η Victoria Beckham είχαν κόψει κάθε διαδικτυακή επαφή με τον μεγαλύτερο γιο τους, ο οποίος περνά τα φετινά Χριστούγεννα με την οικογένεια της συζύγου του, Nicola Peltz.

Κάτω από το στιγμιότυπο, ο Cruz Beckham έγραψε ξεκάθαρα: «Δεν είναι αλήθεια. Οι γονείς μου δεν θα έκαναν ποτέ unfollow τον γιο τους. Ας λέμε τα γεγονότα σωστά. Ξύπνησαν μπλοκαρισμένοι… όπως κι εγώ». Η δημόσια αυτή τοποθέτηση άλλαξε άρδην το σκηνικό, φέρνοντας στο προσκήνιο τον Brooklyn ως το πρόσωπο που έκοψε τους δεσμούς με την οικογένειά του και δίνοντας τροφή για νέα σενάρια περί σοβαρής ρήξης μεταξύ τους.

Αξιοσημείωτο είναι ότι λίγο πριν τη δημόσια δήλωσή του, ο Cruz είχε αφήσει να εννοηθεί πως υπάρχει πρόθεση συμφιλίωσης, καθώς είχε ανεβάσει στο Instagram φωτογραφίες από παλαιότερες, χαλαρές οικογενειακές στιγμές. Σε μία από αυτές, ο ίδιος μαζί με τα αδέλφια του, Romeo και Brooklyn, ποζάρουν σε παραλία στο Ρίο ντε Τζανέιρο, την ώρα που έπαιζαν beach volley.

Από την πλευρά του, ο Romeo Beckham τηρεί μέχρι στιγμής σιγή ιχθύος. Δεν έχει σχολιάσει δημόσια τίποτα από όσα γράφονται για την οικογένεια και φαίνεται να επιλέγει να μείνει εκτός της δημόσιας έντασης, τουλάχιστον προς το παρόν.

Το μόνο σίγουρο είναι πως το κλίμα στην οικογένεια Beckham δείχνει τεταμένο. Και κάθε νέα κίνηση ή ανάρτηση των μελών της στα social media παρακολουθείται με αυξημένο ενδιαφέρον, καθώς οι σχέσεις μεταξύ τους φαίνεται να περνούν μια από τις πιο δύσκολες φάσεις τους.