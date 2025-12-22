MasterChef: Στον… αέρα το τρέιλερ του 10ου κύκλου – ΒΙΝΤΕΟ

Σύνοψη από το

  • Κυκλοφόρησε το τρέιλερ για τον 10ο κύκλο του MasterChef, σηματοδοτώντας την επιστροφή του δημοφιλούς τηλεοπτικού διαγωνισμού μαγειρικής στο STAR.
  • Στο νέο κύκλο, ο Πάνος Ιωαννίδης, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος και ο Σωτήρης Κοντιζάς επιστρέφουν στο πλατό, αναλαμβάνοντας και πάλι τον ρόλο των κριτών.
  • Στο τρέιλερ της νέας σεζόν, κεντρικό ρόλο έχει ένα παιδί που εμφανίζεται αρχικά ως νεογέννητο και σήμερα είναι πλέον 10 ετών. «Μεγάλωσες», του λέει ο Σωτήρης Κοντιζάς, με τον μικρό πρωταγωνιστή να απαντά: «Μαζί μεγαλώνουμε».
Enikos Newsroom

Media

Κυκλοφόρησε το τρέιλερ για τον 10ο κύκλο του MasterChef, σηματοδοτώντας την επιστροφή του δημοφιλούς τηλεοπτικού διαγωνισμού μαγειρικής στο STAR. Η εκπομπή επανέρχεται με στόχο την ανάδειξη του επόμενου Έλληνα MasterChef, συνεχίζοντας μια πορεία που μετρά ήδη δέκα χρόνια παρουσίας στη μικρή οθόνη.

Στο νέο κύκλο, ο Πάνος Ιωαννίδης, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος και ο Σωτήρης Κοντιζάς επιστρέφουν στο πλατό, αναλαμβάνοντας και πάλι τον ρόλο των κριτών. Οι τρεις τους μπαίνουν ξανά στη διαδικασία αξιολόγησης, αναζητώντας τον διαγωνιζόμενο που θα ξεχωρίσει μέσα από τις απαιτητικές δοκιμασίες της κουζίνας και θα φτάσει μέχρι τον τελικό.

Στο τρέιλερ της νέας σεζόν, κεντρικό ρόλο έχει ένα παιδί που εμφανίζεται αρχικά ως νεογέννητο και σήμερα είναι πλέον 10 ετών, υπογραμμίζοντας τη διάρκεια και τη διαδρομή του διαγωνισμού στον χρόνο. «Μεγάλωσες», του λέει ο Σωτήρης Κοντιζάς, με τον μικρό πρωταγωνιστή να απαντά: «Μαζί μεγαλώνουμε».

