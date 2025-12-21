Super League: Καλά… ΑΕΚούγεννα με «κιτρινόμαυρη» κορυφή, σε απόσταση αναπνοής ο Ολυμπιακός, στο -2 ο ΠΑΟΚ – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Η ΑΕΚ νίκησε με ανατροπή 2-1 τον ΟΦΗ στη 15η αγωνιστική της Super League και πέρασε στην κορυφή της βαθμολογίας, αφήνοντας πίσω της τον Ολυμπιακό μετά την ισοπαλία του με την Κηφισιά, την ώρα που και ο ΠΑΟΚ έμεινε κοντά τους, μετά το άνετο 2-0 επί του Παναθηναϊκό.
Με την 7η σερί της νίκη στη Super League, η ΑΕΚ έκανε το “άλμα” για την πρώτη θέση και έκλεισε ως πρωτοπόρος στο ελληνικό πρωτάθλημα το 2025, με τον Ολυμπιακό στο -1 και τον ΠΑΟΚ στο -2, σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πρώτο μέρος στη σεζόν.
Ευνοημένος από τα αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής ήταν και ο ΠΑΟΚ, που μείωσε τη διαφορά του από τον Ολυμπιακό μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού, ο οποίος με τη σειρά του έχασε κι άλλο έδαφος στη βαθμολογία, όπου βρίσκεται σταθερά εκτός πρώτης 5άδας.
Τα αποτελέσματα (15η αγωνιστική)
|Αναμέτρηση
|Αποτέλεσμα / Ώρα
|Αστέρας Τρίπολης – Άρης
|0-1
|Βόλος – Παναιτωλικός
|1-0
|Ολυμπιακός – Κηφισιά
|1-1
|ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος
|0-0
|ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
|2-0
|ΑΕΚ – ΟΦΗ
|2-1
|Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου
|18:00
Η βαθμολογία (15η αγωνιστική)
H επόμενη αγωνιστική (16η)
Σάββατο 10 Ιανουαρίου
- Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet (5μμ)
- Ατρόμητος – Ολυμπιακός (7.30μμ)
- Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ (7.30μμ)
Κυριακή 11 Ιανουαρίου
- Λεβαδειακός – Βόλος (4μμ)
- ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης (5.30μμ)
- Αρης – ΑΕΚ (7.30μμ)
- Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός (9μμ)