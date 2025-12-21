Super League: Καλά… ΑΕΚούγεννα με «κιτρινόμαυρη» κορυφή, σε απόσταση αναπνοής ο Ολυμπιακός, στο -2 ο ΠΑΟΚ – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Η ΑΕΚ νίκησε με ανατροπή 2-1 τον ΟΦΗ στη 15η αγωνιστική της Super League και πέρασε στην κορυφή της βαθμολογίας, αφήνοντας πίσω της τον Ολυμπιακό μετά την ισοπαλία του με την Κηφισιά, την ώρα που και ο ΠΑΟΚ έμεινε κοντά τους, μετά το άνετο 2-0 επί του Παναθηναϊκό.

Με την 7η σερί της νίκη στη Super League, η ΑΕΚ έκανε το “άλμα” για την πρώτη θέση και έκλεισε ως πρωτοπόρος στο ελληνικό πρωτάθλημα το 2025, με τον Ολυμπιακό στο -1 και τον ΠΑΟΚ στο -2, σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πρώτο μέρος στη σεζόν.

Ευνοημένος από τα αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής ήταν και ο ΠΑΟΚ, που μείωσε τη διαφορά του από τον Ολυμπιακό μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού, ο οποίος με τη σειρά του έχασε κι άλλο έδαφος στη βαθμολογία, όπου βρίσκεται σταθερά εκτός πρώτης 5άδας.

Τα αποτελέσματα (15η αγωνιστική)

Αναμέτρηση Αποτέλεσμα / Ώρα
Αστέρας Τρίπολης – Άρης 0-1
Βόλος – Παναιτωλικός 1-0
Ολυμπιακός – Κηφισιά 1-1
ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος 0-0
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0
ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-1
Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου		 18:00

Η βαθμολογία (15η αγωνιστική)

Οι βαθμολογίες παρέχονται από το Sofascore

H επόμενη αγωνιστική (16η)

Σάββατο 10 Ιανουαρίου

  • Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet (5μμ)
  • Ατρόμητος – Ολυμπιακός (7.30μμ)
  • Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ (7.30μμ)

Κυριακή 11 Ιανουαρίου

  • Λεβαδειακός – Βόλος (4μμ)
  • ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης (5.30μμ)
  • Αρης – ΑΕΚ (7.30μμ)
  • Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός (9μμ)

