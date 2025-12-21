Ελένη Βουλγαράκη για Φώτη Ιωαννίδη: «Δεν είναι ωραία η σχέση από απόσταση, φέτος τα Χριστούγεννα θα είμαι δίπλα του»

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Ελένη Βουλγαράκη, Φώτης Ιωαννίδης

Για τη φετινή της αποχή από την τηλεόραση, τη σχέση της με τον Φώτη Ιωαννίδη αλλά και τις τηλεοπτικές εξελίξεις μίλησε η Ελένη Βουλγαράκη.

«Καλά τα βλέπω τα πράγματα φέτος στην τηλεόραση, περίεργα απ’ έξω, διαφορετικά. Δεν θέλω να πω πολλά γι΄ αυτό. Νιώθω σαν αυτό το trend στο Tik Tok που λέει: “Είμαι κάπου και κάνω κάτι αλλά δεν θέλω να πω πού για να μη με ματιάσετε”. Μου αρέσει η δουλειά στην τηλεόραση, τα βλέπω όλα σαν προκλήσεις, σαν εμπειρίες, μακάρι να έρθουν πράγματα και είναι καλοδεχούμενα», δήλωσε η Ελένη Βουλγαράκη.

«Μου λείπει η δουλειά. Νιώθω ότι κάτι δεν γίνεται σωστά επειδή δεν έχω την καθημερινότητα που είχα. Θα το βρούμε όλα μέσα στη ζωή είναι» πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για την προσωπική της ζωή, η Ελένη Βουλγαράκη αποκάλυψε πως σύντομα θα βρεθεί ξανά στη Λισαβόνα, εκεί όπου αγωνίζεται ο σύντροφός της, ποδοσφαιριστής, Φώτης Ιωαννίδης, προκειμένου να περάσουν μαζί τα Χριστούγεννα. «Δεν είναι ωραία η σχέση από απόσταση. Σημασία έχει αυτές τις γιορτές να είμαστε καλά με ανθρώπους που αγαπάμε. Οπότε θα είμαι δίπλα του φέτος».

