Παναθηναϊκός – Βαλένθια: Για να… τελειώσουν τη δουλειά οι Πράσινοι

Με τον Ολυμπιακό να είναι η μοναδική ομάδα που προκρίθηκε με “sweep” έναντι της Μονακό (3-0) στο φάιναλ φορ της Euroleague για το 2026, τρία ζευγάρια χρειάστηκαν Game 4, εκ των οποίων το ένα είναι αυτό ανάμεσα στον οικοδεσπότη του φάιναλ φορ της Αθήνας (22-24/5), Παναθηναϊκό και τη 2η της κανονικής περιόδου Βαλένθια.

Οι «πράσινοι» που ως 7οι μπήκαν με μειονέκτημα έδρας στη σειρά των πλέι οφ, κατάφεραν το… ακατόρθωτο, να πάρουν και τα δύο πρώτα παιχνίδια μέσα στη Roig Arena, να προηγηθούν με 2-0, αλλά στο Game 3 δεν μπόρεσαν να ματσάρουν την ενέργεια της νεανικής ομάδας του Πέδρο Μαρτίνεθ και ηττήθηκαν, για το 2-1. Σ’ ένα παιχνίδι που αποβλήθηκαν τόσο ο Εργκίν Αταμάν όσο και ο Πέδρο Μαρτίνεθ, τη νίκη πήραν τελικά οι Ισπανοί που μπήκαν πιο δυνατά, οικοδόμησαν διαφορά 19 πόντων, με τον Παναθηναϊκό να επιστρέφει χάρη στον Νίκο Ρογκαβόπουλο, αλλά να μην μπορεί να ολοκληρώσει την ανατροπή, μετά από δύο άστοχα σουτ στην εκπνοή του αγώνα του κορυφαίου έως τότε παίκτη του.

Και τώρα, την Παρασκευή (8/5, 21:15), οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν, δίνουν έναν ακόμη «τελικό», θέλουν να… τελειώσουν τη δουλειά μπροστά στο φίλαθλο κοινό τους, να φτάσουν στην πολυπόθητη 3η νίκη και να προκριθούν στο 3ο διαδοχικό και 13ο συνολικά φάιναλ φορ ευρωπαϊκής διοργάνωσης στην Ιστορία τους. Να μην χρειαστεί να επιστρέψουν στη Βαλένθια, για ένα 5ο αγώνα, αλλά να μετρούν αντίστροφα από τη νύχτα της 8ης Μαϊου για τη συμμετοχή τους στον ημιτελικό του φάιναλ φορ, μέσα στο σπίτι τους, το Telekom Center Athens. Αν τα καταφέρει ο Παναθηναϊκός θα γίνει η πρώτη ομάδα που προκρίνεται σε φάιναλ φορ Euroleague μέσω Play In.

Ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει και στο Game 4 τον αρχηγό του Κώστα Σλούκα που βρίσκεται σε μετεγχειρητικό στάδιο. Όλοι οι άλλοι παίκτες βρίσκονται στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν.

Η συμμετοχή του Γιόσεπ Πουέρτο φαίνεται… αδύνατη. Ο αρχηγός των «νυχτερίδων» τραυματίστηκε στη 2η περίοδο του Game 3 και δεν επέστρεψε στο παρκέ, μετά από 10:10΄΄ συμμετοχής, έχοντας ήδη προλάβει να σημειώσει 8 πόντους με 2/4 τρίποντα, ενώ είχε μαζέψει και 2 ριμπάουντ. Ο Γιόσεπ Πουέρτο υπέστη διάστρεμμα στον αριστερό αστράγαλο και την προηγούμενη του αγώνα εθεάθη με πατερίτσες και δεμένο το πόδι, την ώρα που ο ίδιος κατευθυνόταν, μαζί με άλλους συμπαίκτες του, στο εστιατόριο του ξενοδοχείου, όπου έχει καταλύσει η αποστολή της ισπανικής ομάδας στην Αθήνα. Ο Πουέρτο δεν προπονήθηκε την Πέμπτη (7/5).

To Game 4 της σειράς, Παναθηναϊκός-Βαλένθια θα διευθύνουν οι διαιτητές Σρέτεν Ράντοβιτς (Κροατία), Μεντί Ντιφαλά (Γαλλία) και Σάσο Πετέκ (Σλοβενία).

Ένα ακόμη ζευγάρι, η 4η της κανονικής περιόδου και κάτοχος του τίτλου Φενερμπαχτσέ αντιμετωπίζει την 5η στη regular season Ζαλγκίρις Κάουνας, στη “Zalgirio Arena” στις 20:00, την Παρασκευή (8/5). Η Φενερμπαχτσέ είχε προηγηθεί με 2-0 στην Κωνσταντινούπολη, αλλά ο τεχνικός της Φενέρ Σαρούνας Γιασικεβίτσιος είδε την ομάδα της πατρίδας του, Ζαλγκίρις να μειώνει σε 2-1, με τον 24χρονο πάουερ φόργουορντ Αζουόλας Τουμπέλις ν’ αναδεικνύεται MVP των 3ων αγώνων μετά από μεγάλη εμφάνιση.

Euroleague: Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα και το πρόγραμμα των Games 4:

(2) ΒΑΛΕΝΘΙΑ – (7) ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Game 1: Βαλένθια (Ισπανία) – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 67-68 (0-1)

Game 2: Βαλένθια (Ισπανία) – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 105-107 παρ., 95-95κ.α. (0-2)

Game 3: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – Βαλένθια (Ισπανία) 87-91 (2-1)

Game 4: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – Βαλένθια (Ισπανία) 8/5 21:15

Game 5*: Βαλένθια (Ισπανία) – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 12/5

(4) ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ – (5) ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ

Game 1: Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) – Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 89-78 (1-0)

Game 2: Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) – Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 86-74 (2-0)

Game 3: Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) – Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 81-78 (1-2)

Game 4: Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) – Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 8/5 20:00

Game 5*: Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) – Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 12/5

* Αν χρειαστεί

** Οι σειρές κρίνονται στις 3 νίκες (best of 5)