«Όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, ας φύγει από την κουζίνα»: Το διπλό μήνυμα Μητσοτάκη στη ΚΟ της ΝΔ και η νέα συνθήκη στο γαλάζιο στρατόπεδο

Μπορεί το κλίμα στην μαραθώνια συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας να ήταν τεταμένο, αλλά σε γενικές γραμμές ο στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη, που ήταν οι βουλευτές να κινηθούν σε ήρεμο και εντός ελέγχου πλαίσιο, επιτεύχθηκε, καθώς κανένας δεν ξέφυγε από τα όρια.

Ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του κινήθηκε σε δύο πλαίσια. Αρχικά εξέφρασε τη στήριξή του προς τους βουλευτές της ΝΔ, καθησυχάζοντας τους εμπλεκομένους, κυρίως στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι δεν τίθεται θέμα για τη θέση τους στα ψηφοδέλτια της ΝΔ για τις επόμενες εκλογές. «Όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν. Χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας» είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εκθείασε μάλιστα τη στάση των ελεγχόμενων βουλευτών, καθώς, όπως ανέφερε: «απέδειξαν ότι καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται», καλώντας την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να διαψεύσει την εντύπωση ότι «εμπλέκεται στην πολιτική διαπάλη».

Ωστόσο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα ότι η κριτική έχει όρια, καθώς υπάρχει μία κόκκινη γραμμή που είναι «ο προβληματισμός να μετατραπεί σε εσωστρέφεια». Έστειλε μήνυμα μήνυμα ενότητας, θέτοντας προ των ευθυνών τους όσους δεν την υπηρετούν, λέγοντας ότι οι επερχόμενες εκλογές απαιτούν «να ιδρώσουμε τη φανέλα και θα το κάνουμε όλοι μαζί».

Αναφερόμενος στις αιχμές κάποιων υπουργών ότι κάποιοι κρύβονται, ο Πρωθυπουργός δήλωσε: «Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αποκλίσεις στον ενθουσιασμό με τον οποίον κάποιοι στηρίζουν το κυβερνητικό έργο και αυτό αφορά και υπουργούς που θέλουν να πηγαίνουν σε προστατευμένο περιβάλλον και να μιλούν» και πρόσθεσε ότι «ξέρουμε όλοι πως αν δεν αντέχουμε τη ζέστη, δεν πρέπει να είμαστε στην κουζίνα».

Σε άλλο σημείο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε όρια στους λεγόμενους «αντάρτες» υπογραμμίζοντας ότι όσα γίνονται στο εσωκομματικό πεδίο «θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πολιτών», προσθέτοντας ότι πρέπει η κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ να αποφύγει «τη μίζερη εσωστρέφεια και τις δικές μας ανασφάλειες», αφήνοντας σαφή αιχμή για προσωπικά κίνητρα στις αντιδράσεις ορισμένων βουλευτών.

Στο κλείσιμο του εσωκομματικού κεφαλαίου ο κ. Μητσοτάκης έκανε και αυτοκριτική, επισημαίνοντας ότι «πολλά από αυτά που κάνουμε και με δική μας ευθύνη δεν φτάνουν στους πολίτες με τον τρόπο που θα έπρεπε» είπε ακόμη ο Πρωθυπουργός, κάνοντας αυτοκριτική, και καλώντας την Κ.Ο. να κινηθεί σε τρεις γραμμές:

α) Ο τίτλος του βουλευτή είναι τιμή.

β) Σε ένα κόμμα όλοι θα πρέπει να είναι έτοιμοι να το υπηρετήσουν από οποιαδήποτε θέση.

γ) Η προσωπική επιτυχία του καθενός περνάει μόνο από την επιτυχία της Ν.Δ.

Αιχμές και αλληλοκαρφώματα

Όσο και αν όλες οι πλευρές τόνισαν ότι η συζήτηση στη συνεδρίαση ήταν χρήσιμη, δεν έλειψαν οι αιχμές και τα αλληλοκαρφώματα, που -όπως αναφέρουν «Τα Νέα»- μαρτυρούν μία νέα συνθήκη που επικρατεί στο στρατόπεδο της ΝΔ, ενόψει και του κομματικού συνεδρίου την επόμενη εβδομάδα (15-17).

Στη συνεδρίαση της ΚΟ, στις «γνώριμες» γκρίνιες όσων νιώθουν ότι δεν ακούγονται από το κέντρο της εξουσίας, ήρθαν να προστεθούν οι πολλές έμμεσες πλην στοχευμένες βολές σε πρόσωπα. Δύο εξ αυτών, ο Άκης Σκέρτσος και ο Νίκος Δένδιας – αμφότεροι απόντες από την Βουλή για διαφορετικούς λόγους. Ο υπουργός Επικρατείας βρίσκεται εδώ και αρκετές εβδομάδες στο «στόχαστρο» βουλευτών της ΝΔ, ενώ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας δέχθηκε αιχμές από νυν και πρώην και πρώην επιτελικούς.

Οι εξωκοινοβουλευτικοί και οι εξαφανισμένοι

Το επιτελικό κράτος, που όπως σχολίασε ο Πρωθυπουργός σε δημοσιογράφους «είχε την τιμητική του», δεν αμφισβητήθηκε δομικά, αλλά ισχυρά ήταν τα πυρά προς τους εξωκοινοβουλευτικούς και τους εξαφανισμένους υπουργούς.

Μεταξύ άλλων οι Χρήστος Μπουκώρος, Ανδρέας Κατσανιώτης, Γιάννης Οικονόμου και Γιάννης Παππάς, (εκ των 5 υπογραφόντων της επιστολής για το επιτελικό κράτος οι 3 τελευταίοι) επεφύλασσα καρφιά.

«Δεν υπηρετούμε το σχέδιο Πισσαρίδη, ούτε οποιοδήποτε άλλο τεχνοκρατικό κείμενο ως υποκατάστατο της πολιτικής εντολής» είπε ο κ. Κατσανιτώτης. «Δεν μπορεί να αρθρογραφούν κορυφαία στελέχη για πελάτες και πολίτες, εκτός αν θεωρούν ότι έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα στη χώρα» σημείωσε ο κ. Μπουκώρος. «Υποτιμήσαμε την πολιτική διάσταση ορισμένων επιλογών» ανέφερε ο κ. Οικονόμου και ο κ. Παππάς έκανε λόγο για «τεχνοκράτες» που τοποθετούνται «πολιτικά» αναγκάζοντας βουλευτές σε στήριξη απόψεων με τις οποίες δεν συμφωνούν.

Οι βολές στην Κοβέσι και τα ομόφυλα ζευγάρια

Χωρίς εξάρσεις, αλλά διατυπώνοντας με σαφήνεια τις διαφωνίες τους και ουσιαστικά αποκαλύπτοντας τις εσωκομματικές αντιθέσεις τοποθετήθηκαν 43 βουλευτές της Ν.Δ. Όχι τόσο για το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης – πλαίσιο το οποίο έβαλε από την πρώτη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρώντας μια θεσμική ομπρέλα στη συν ζήτηση -, αν και καταγράφηκαν αντιρρήσεις και σε εκείνο το πεδίο (π.χ. για το μερικό ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή, ή για τη μείωση του αριθμού βουλευτών). Για το τελευταίο ο Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει τέτοια πρόταση.

Παρότι το κλίμα δεν ξέφυγε υπήρξαν και γκρίνια και βολές για πρόσφατους ή παλαιότερους χειρισμούς του Μαξίμου (π.χ., έγινε κουβέντα για τον γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια), ενώ κάποιοι βγήκαν μπροστά με προτάσεις. Ενδεικτικές οι εισηγήσεις του Τάσου Δημοσχάκη για αύξηση σε 6% (από 3%) του ορίου εισόδου ενός κόμματος στη Βουλή, ακόμα και για «ψυχοτεχνικά τεστ» στους υποψήφιους βουλευτές.

Από τις πιο σκληρές διατυπώσεις ήταν εκείνες του Γιώργου Βλάχου, ο οποίος υποστήριξε ότι εξαπατήθηκαν οι βουλευτές στα «φροντιστήρια» του κόμματος για το θέμα της ισότητας στον πολιτικό γάμο, έθεσε ερωτήματα για το Ταμείο Ανάκαμψης και τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» και εξέφρασε ενόχληση για το υβριδικό μοντέλο των γαλάζιων «επιστολικών ψήφων» που επιστρατεύθηκε πέρυσι στην ψηφοφορία για την Προανακριτική (που απορρίφθηκε) κατά των Βορίδη και Αυγενάκη.

Στο στόχαστρο των βουλευτών μπήκαν οι πρακτικές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της επικεφαλής του θεσμού, Λάουρα Κοβέσι. Ο Μάκης Βορίδης είπε ότι οι υποθέσεις των 13 βουλευτών της ΝΔ που αναφέρονται στις δικογραφίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι «αβάσιμες και αστήρικτες». Και κάνοντας ένα βήμα παραπέρα ανέφερε ότι η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση έρχεται σε περίοδο αμφισβήτησης του ρόλου και των καθηκόντων του βουλευτή: «Η επίθεση έρχεται από μία δικαστικό, την κυρία Κοβέσι, η οποία καταχωρήθηκε ως πολιτικός από τις τοποθετήσεις της» φέρεται να είπε.

Μεταξύ των παρεμβάσεων, υπήρξαν ακόμα οι εξής: Ο Νότης Μηταράκης στάθηκε στην ανάγκη για περισσότερο εσωκομματικό διάλογο και μεγαλύτερη εκλογική οργάνωση της ΝΔ, προτείνοντας η Εκτελεστική Γραμματεία να συνεδριάζει κάθε μήνα και η Πολιτική Επιτροπή και η ΚΟ κάθε τρίμηνο. Ο Φώντας Μπαραλιάκος φέρεται ότι έριξε βάρος στον ιδεολογικό προσανατολισμό, ζητώντας να «μη φεύγουμε» από τις αρχές της παράταξης – «που είναι συνδεδεμένες με την πατρίδα». Ο Μίλτος Χρυσομάλλης έθεσε το θέμα έλλειψης συντονισμού στο επιτελικό κράτος και ζήτημα προτεραιοποίησης των έργων, χαρακτηρίζοντας παράδοξο οι γενικοί γραμματείς υπουργείων να παραιτούνται 18 μήνες πριν από τις εκλογές, ενώ οι εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί να φτάνουν μέχρι την προεκλογική περίοδο.