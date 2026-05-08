Βίντεο σοκ από το Ηράκλειο: Η πρώην του πήγε να πιει καφέ, της επιτέθηκε και την άρπαξε από τα μαλλιά

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

ΚΡΗΤΗ ΕΠΙΘΕΣΗ

Ο πρώην σύντροφός της την ακολούθησε μέχρι το σημείο που η γυναίκα πήγε να πιει καφέ, σε ένα μαγαζί στο Ηράκλειο. Εκεί της επιτέθηκε. Την άρπαξε από το σβέρκο και της τραβούσε τα μαλλιά μέχρι που την έριξε στο πάτωμα. Η κοπέλα αντέδρασε, ενώ άρχισε να καλεί σε βοήθεια μέχρι που ο άνδρας την απελευθέρωσε από τα χέρια του.

Αυτόπτες μάρτυρες κάλεσαν την αστυνομία, ενώ ο άντρας έσπευσε να εξαφανιστεί, σύμφωνα με το cretalive.

Εντοπίστηκε, όμως, να περπατάει στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας, ο οποίος έτυχε να πάει για καφέ στο συγκεκριμένο κατάστημα και έτσι του έδειξαν το βίντεο καθώς γνώριζαν την ιδιότητα του.

Ο αστυνομικός βγήκε στο δρόμο για να αναζητήσει τον άνδρα και έτσι τον αναγνώρισε και τον συνέλαβε από κοινού με τους αστυνομικούς της ΔΙΑΣ που στο μεταξύ είχαν φθάσει στο σημείο.

