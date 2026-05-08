Εύβοια: Νεκρός εργαζόμενος που καταπλακώθηκε από φορτηγό

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo

Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα Παρασκευή το μεσημέρι σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή Πέι Δοκού στη Χαλκίδα. Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 12:00, ενώ οι ακριβείς συνθήκες διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το evima, ο εργαζόμενος πραγματοποιούσε εργασίες συντήρησης και επισκευής σε φορτηγό όχημα μέσα στον χώρο του εργοστασίου. Κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, το βαρύ όχημα κινήθηκε αιφνιδιαστικά, παρασύροντάς τον και τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Συνάδελφοί του ειδοποίησαν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, όμως ο τραυματισμός του αποδείχθηκε μοιραίος.

Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας για τον απεγκλωβισμό του άνδρα, καθώς και αστυνομικοί της Τροχαίας. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον εργαζόμενο στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση και έρευνες από την ΕΛΑΣ

Η αστυνομία απέκλεισε μέρος της βιομηχανικής περιοχής προκειμένου να πραγματοποιηθεί η απαραίτητη προανάκριση. Παράλληλα, οι έρευνες επικεντρώνονται στο κατά πόσο είχαν τηρηθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας κατά τις εργασίες στο όχημα.

Αναμένεται επίσης αυτοψία από την Επιθεώρηση Εργασίας, με στόχο να εξεταστούν τόσο ο εξοπλισμός όσο και οι συνθήκες που οδήγησαν στην ανεξέλεγκτη μετακίνηση του φορτηγού. Οι έρευνες συνεχίζονται ώστε να διαπιστωθεί με ακρίβεια πώς συνέβη το δυστύχημα.

