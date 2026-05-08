Θέμος Σκανδάμης στο enikos.gr: «Δεν θα ξεχάσω ποτέ την ευθύτητα και την ευφυΐα του Διονύση Σαββόπουλου»

Με αφορμή ένα ακόμα ανατρεπτικό live του ο Θέμος Σκανδάμης μιλάει για όσα τον ενοχλούν και εκφράζει μέσω της τέχνης.

Νάντια Ρηγάτου

Ηθοποιός, μουσικός, τραγουδοποιός, με σημαντικές συνεργασίες στο ενεργητικό του ο Θέμος Σκανδάμης είναι μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική προσωπικότητα που ξέρει να γίνεται η φωνή του κοινού που τον ακολουθεί.

-Τι θα περιλαμβάνει το live του Σαββάτου 9 Μαΐου;

Όπως πάντα τα live μου είναι μία σύνθεση από παλιότερα και ολοκαίνουργια τραγούδια δικά μου, κωμικούς αυτοσχεδιασμούς και αφηγήσεις. Έχω την τύχη να συνεργάζομαι με τρεις εξαιρετικούς μουσικούς που εναλλάσσονται σε πλήκτρα, κιθάρες, πνευστά και τύμπανα με τρομερή άνεση και εφευρετικότητα και με ακολουθούν σε αυτό το “παραλήρημα”.

-Τι από αυτά που κάνεις απολαμβάνεις περισσότερο;

Το καθένα έχει τη χάρη του. Ωστόσο το ζωντανό μοίρασμα της μουσικής και του τραγουδιού δεν το αλλάζω με τίποτα.

-Πόσο καιρό σου πήρε να πεις “τώρα βιοπορίζομαι από την τέχνη μου”;

Δεν το ’χω πει ακόμα.

-Είχες συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Διονύση Σαββόπουλο. Τι θυμάσαι από τη συνεργασία σας;

Την ευθύτητα και την ευφυΐα του και την τρομερή αίσθηση που είχα επί σκηνής ότι συμμετέχω στο εφηβικό μου όνειρο.

-Ποιο είναι η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζεις στον καλλιτεχνικό χώρο;

Οι δυσκολίες νομίζω είναι κοινές για όλους: απουσία φροντίδας από το κράτος, συνθήκες απόλυτης εμπορευματοποίησης, διάσπαση προσοχής κοινού και καλλιτεχνών, ισοπέδωση εργασιακών δικαιωμάτων.

-Τι σε ενοχλεί στην Ελλάδα του 2026 ως καλλιτέχνη;

Όσα είπα μαζί με το γενικό ξεπούλημα της χώρας που με ενοχλεί και ως πολίτη. Δεν διαχωρίζω την ύπαρξη μου σε καλλιτεχνική και μη. Όταν για παράδειγμα βλέπω τη χώρα μου να συνδράμει σε μία γενοκτονία φρίττω ως άνθρωπος, ως πολίτης, και ως καλλιτέχνης.

-Ποια είναι τα επόμενα πλάνα σου;

Ένα άλμπουμ με καινούργια τραγούδια όπου δεν θα τραγουδάω εγώ, αλλά πολλές από τις ωραίες καινούργιες και παλιότερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Μία ταινία μικρού μήκους που έχω γράψει το σενάριο και φιλοδοξώ να σκηνοθετήσω και βρίσκεται στο στάδιο της προπαραγωγής. Μία μικρή συλλογή με μελοποιήσεις ποιημάτων του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη.

Θέμος Σκανδάμης & band live στο Space Baby

Σάββατο 9 Μαΐου Ώρα: 21:00

Space Baby

Μεγ. Αλεξάνδρου 80-82, Αθήνα