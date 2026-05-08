Χιλιάδες «ραβασάκια» από την ΑΑΔΕ για την ανάκτηση αγροτικών ενισχύσεων

Η ΑΑΔΕ ετοιμάζεται να προχωρήσει στην ανάκτηση αγροτικών ενισχύσεων του 2023, με συνολικό ποσό που ξεπερνά τα 16 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, έχουν ήδη ενημερωθεί οι δικαιούχοι, ώστε να υποβάλουν παρατηρήσεις ή αποδεικτικά στοιχεία, ενώ η διαδικασία έχει ξεκινήσει και για την περίοδο 2019-2022.

Πριν λίγες μέρες ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι και οι διασταυρώσεις για το 2023 από την ΑΑΔΕ, και ήδη έχουν ενημερωθεί με email οι δικαιούχοι των συγκεκριμένων αγροτικών ενισχύσεων, ότι θα προχωρήσει η Ανεξάρτητη Αρχή στην ανάκτηση του ποσού. Πρόκειται για 27.193 δικαιούχους, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Το ποσό το οποίο πρόκειται να ανακτηθεί είναι 16,3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η αντίστοιχη διαδικασία είχε ακολουθηθεί και για τα έτη 2019-2022.

Εκεί αθροιστικά πρόκειται για περίπου 240.000 δικαιούχους, οι οποίοι επίσης έχουν λάβει ένα τέτοιο email, που τους ενημερώνει ότι θα αναζητηθούν προς ανάκτηση αγροτικές ενισχύσεις που ξεπερνούν τα 106 εκατομμύρια ευρώ.

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν μέχρι τις 28 Μαΐου έγγραφα τα οποία να αναιρούν αυτά τα ποσά που τους έχει καταλογίσει ΑΑΔΕ, να προσπαθήσουν δηλαδή να δικαιολογήσουν πώς και γιατί έλαβαν αυτές τις επιδοτήσεις και στη συνέχεια εάν αυτές οι ενστάσεις δεν γίνουν δεκτές από την ΑΑΔΕ, τότε θα προχωρήσει η ανάκτηση των ποσών, η οποία είτε θα γίνει απευθείας από τους λογαριασμούς είτε θα γίνει συμψηφισμός με μελλοντικές αγροτικές ενισχύσεις.