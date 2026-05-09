Ερέτρια: Πέθανε ο 72χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο

Πέθανε ο 72χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα στην Ερέτρια, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία της Εύβοιας.

Το τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 8 Μαΐου, στην Ερέτρια. Ο 72χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητό του, όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, το όχημα ξέφυγε από την πορεία του και βγήκε εκτός δρόμου.

Ο ηλικιωμένος άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά, καθώς εγκλωβίστηκε μέσα στο αυτοκίνητο. Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς και εθελοντές του συλλόγου fetesclub4x4 και του ΕΣΔΔΕ, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον 72χρονο στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του.

Η Αστυνομία ερευνά τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος.