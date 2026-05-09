Μαρία Καρυστιανού: Μέσα στο Μάιο το νέο κόμμα, αποδέχομαι την πρόταση να είμαι επικεφαλής του

Η Μαρία Καρυστιανού αποδέχθηκε να τεθεί επικεφαλής του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών, σύμφωνα με ανάρτηση της Περιφερειακής Οργάνωσης Πολιτών Κρήτης.

Στο μήνυμά της προς την Οργάνωση, η κ. Καρυστιανού ευχαρίστησε τα μέλη και τους φίλους του κινήματος για τη στήριξή τους και ανέφερε ότι αποδέχεται την πρόταση να αναλάβει την ηγεσία της πρωτοβουλίας.

«Αγαπητές φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ από καρδιάς για την ετοιμότητα και τη στήριξή σας σε αυτό το κίνημα που μας ένωσε όλους.

Η αποφασιστικότητα και η εμπιστοσύνη που επιδεικνύετε αποτελούν για μένα το πιο ισχυρό στήριγμα. Μου δίνετε τη δύναμη να συνεχίσω μαζί σας τον ιερό αγώνα για δικαιοσύνη και δημοκρατία, για μια Ελλάδα που δεν θα μας πληγώνει, αλλά θα μας αγκαλιάζει, για μια πατρίδα προστάτιδα των παιδιών μας και των επόμενων γενεών.

Αποδέχομαι με τιμή και αίσθημα ευθύνης την παρότρυνσή σας να τεθώ επικεφαλής του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών, που χτίζουμε μέρα με τη μέρα όλοι μαζί.

Δεν είμαστε απλώς μια ομάδα, είμαστε μια μεγάλη οικογένεια που μεγαλώνει συνεχώς, επειδή την ενώνει η αλήθεια και η αγάπη για το δίκαιο. Γνωρίζετε καλά ότι η φωνή μας προκαλεί στους λεηλατούντες τη χώρα μας πανικό. Ό,τι κι αν μηχανεύονται αυτοί που φοβούνται την κάθαρση, δεν πρόκειται να μας αναχαιτίσουν. Η δική μας πορεία είναι ενωτική, κοιτάζει μόνο μπροστά και δεν έχει γυρισμό. Είμαστε πολλοί, περισσότεροι από όσο τολμάτε να φανταστείτε, και συνεχίζουμε ενωμένοι το ταξίδι για το δίκαιο και την αλήθεια.

Πολλές από τις σκέψεις και τις αγωνίες σας αποτέλεσαν έμπνευση για την ιδρυτική μας διακήρυξη, που τις επόμενες μέρες θα καταθέσουμε στον Άρειο Πάγο και θα παρουσιαστεί επίσημα μέσα στον Μάιο. Θα είναι τεράστια η χαρά και η τιμή αν είστε παρόντες αυτή την ξεχωριστή στιγμή, να σφίξουμε τα χέρια, να γίνουμε μια αγκαλιά και να πάρουμε δύναμη ο ένας από τον άλλο.

Καλή αντάμωση και καλή συμπόρευση στον δρόμο του δικαίου. Σας ευχαριστώ θερμά για όλα!».

Δημοσιεύτηκε από Περιφερειακή Οργάνωση Πολιτών Κρήτης στις Πέμπτη 7 Μαΐου 2026

Η Περιφερειακή Οργάνωση Πολιτών Κρήτης αναφέρει στην ανάρτησή της ότι η κ. Καρυστιανού ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά της και αναλαμβάνει πλέον επισήμως την ηγεσία του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών. Η Οργάνωση σημειώνει επίσης ότι η πρωτοβουλία αποκτά, όπως υποστηρίζει, πιο οργανωμένη μορφή, με στόχο τη διεκδίκηση θεσμικών αλλαγών και την προάσπιση των δημοκρατικών αξιών.

Στην ίδια ανάρτηση, η Οργάνωση καλεί τους πολίτες να στηρίξουν την προσπάθεια, αναφέροντας ότι η παρουσία της Μαρίας Καρυστιανού στην πρώτη γραμμή δίνει νέα δυναμική στον κοινό αγώνα για την αποκατάσταση των θεσμών, τη δικαιοσύνη και την αλήθεια.